Cena de Arrascaeta, do Flamengo, viraliza na Copa: 'Inacreditável' Uruguaio está lesionado, mas não será cortado da Copa do Mundo

Além dos uruguaios, muitos torcedores do Flamengo estão de cabeça quente com a lesão de Arrascaeta, craque do Rubro-Negro, que vai perder os primeiros jogos da Copa do Mundo. Nas redes sociais, uma cena do meia-atacante repercutiu.

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Em treinamento no dia 2 de junho, Arrascaeta, do Flamengo, sentiu um desconforto na panturrilha. Depois de exames, a lesão foi constatada, mas o meia não foi cortado. Nesta quarta-feira (10), o jogador apareceu mancando em um vídeo.

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A cena rapidamente viralizou nas redes sociais e deixou torcedores rubro-negros extremamente preocupados com o restante da temporada. Veja o vídeo e os comentários abaixo:

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Arrascaeta em Estudiantes x Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Veja repercussão da cena do uruguaio

Arrascaeta foi flagrado caminhando com dificuldade junto à delegação da seleção uruguaia. 😥😥



📹 Reprodução pic.twitter.com/8jlXbdJXpL — Mengo Cria (@mengocria_) June 11, 2026

Arrascaeta tbm deveria ter vergonha na cara e pedir pra ser cortado. Ta nítido qie ele nao tem condições de disputar a copa. — TRI_OTO_PATAMAR (@Otopatamar98) June 11, 2026

Inacreditável — Flanático 🔴⚫️ (@eldersilva23rj) June 11, 2026

ja pode ir atras de outro meia — DENNIS RODMAN (@Jalam_Bipal_) June 11, 2026

Flamengo se pronunciou após Arrascaeta ter lesão confirmada pela seleção do Uruguai

A confirmação da lesão de Arrascaeta pela seleção uruguaia levou o Flamengo a se posicionar oficialmente. Em nota, o clube reforçou que os atletas convocados para a Copa do Mundo ficam sob responsabilidade exclusiva de suas respectivas seleções, mesmo diante de situações médicas como a do camisa 10, que seguirá integrado ao Uruguai apesar do problema físico.

Na nota, o clube informou que todos os jogadores liberados para a disputa do Mundial tiveram suas condições físicas detalhadas em relatórios encaminhados às respectivas confederações antes da apresentação às seleções. Segundo o Flamengo, os documentos continham informações completas sobre o estado clínico dos atletas.

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O Rubro-Negro também ressaltou que, durante o período em que os jogadores estiverem integrados às delegações nacionais, caberá exclusivamente às comissões técnicas e aos departamentos médicos das seleções conduzir treinamentos, tratamentos e qualquer tomada de decisão relacionada à utilização dos atletas.

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O clube ainda reforçou que não mantém qualquer vínculo operacional com os atletas durante a disputa da Copa do Mundo. Dessa forma, o acompanhamento direto por parte do Flamengo será retomado apenas após o encerramento dos compromissos internacionais e o retorno dos jogadores ao Ninho do Urubu.

A manifestação acontece após a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) confirmar que Arrascaeta sofreu uma lesão, mas seguirá com a delegação celeste para a disputa do torneio. Titular da equipe comandada por Marcelo Bielsa e uma das principais referências técnicas do Flamengo, o meia teve sua situação física colocada em evidência às vésperas do início da competição.

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