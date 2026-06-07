Marrocos cede empate à Noruega antes de encarar o Brasil na Copa do Mundo

Adversário da Seleção Brasileira na estreia da Copa do Mundo, Marrocos ficou no empate em amistoso com a Noruega deste domingo (7), em Nova Jérsei (EUA). Brahim Díaz abriu o placar para os marroquinos logo no ínicio da partida, e Martin Ødegaard deixou tudo igual no segundo tempo.

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A seleção marroquina agora se prepara para enfrentar o Brasil no próximo sábado (13), pelo Grupo C da Copa do Mundo. O amistoso, contudo, deixou preocupações: Noussair Mazraoui, lateral-esquerdo do Manchester United, e Abdessamad Ezzalzouli, do Real Bétis, deixaram a partida com problemas físicos. Os noruegueses, por sua vez, encaram o Iraque no dia 16, pela primeira rodada do Grupo I.

Marrocos x Noruega: como foi o jogo?

Primeiro tempo: Marrocos tem o controle

Marrocos começou a partida com grande volume de jogo, empurrando a Noruega para trás e acumulando finalizações logo nos primeiros minutos. Logo aos 8', a seleção africana saiu em velocidade e fez valer a pressão, com Ezzalzouli encontrando Brahim Díaz, que bateu cruzado para abrir o placar. O rival do Brasil no Grupo C da Copa do Mundo seguiu melhor, mas baixou as linhas e explorou os contra-ataques para seguir criando chances e ferir os europeus, levando a vantagem de um gol para o vestiário.

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Segundo tempo: Noruega chega ao empate no talendo individual

Na volta do intervalo, a Noruega ocupou ainda mais o campo de ataque, enquanto Marrocos não tinha o mesmo ímpeto nos contra-ataques que apresentou na primeira etapa. Apesar disso, os nórdicos não conseguiam criar oportunidades de gol, e o cenário mudou a partir dos 20 minutos, quando os africanos promoveram sete substituições. Renovada, a seleção marroquina retomou o controle das ações e voltou ao ataque, mas foi um substituto norueguês quem fez a diferença: Oscar Bobb. O jovem do Fulham fez grande jogada individual pela direita e rolou para Ødegaard, que bateu de primeira para empatar o jogo.

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Adversário do Brasil, Marrocos ficaa no empate com a Noruega antes da estreia na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

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