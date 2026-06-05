Quem é o melhor jogador do Marrocos, adversário do Brasil na Copa do Mundo?
Dupla de Marquinhos na defesa do PSG é o principal jogador da seleção marroquina
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Sensação da Copa do Mundo de 2022, Marrocos será o primeiro adversário do Brasil no Grupo C. As seleções se enfrentam no dia 13 de junho (sábado), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
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Considerado um dos melhores laterais-direitos do mundo, Achraf Hakimi, jogador do PSG, é o grande protagonista da seleção de Marrocos. Capitão da equipe, ele é a grande referência técnica da geração marroquina que alcançou a histórica semifinal da Copa do Mundo de 2022.
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Sua principal característica é a capacidade de influenciar o jogo em praticamente todos os setores do campo. Apesar de ser um defensor, participa da construção das jogadas e muitas vezes é uma das principais armas ofensivas da seleção. Sua velocidade, capacidade de conduzir contra-ataques e influência nas transições ofensivas fazem dele o jogador mais perigoso da seleção marroquina.
Hakimi, ao lado de Ziyech, é recordista de partidas pela Seleção em Copas do Mundo, com 10 jogos disputados. Ao lado do zagueiro Marquinhos, da Seleção Brasileira, Hakimi foi campeão da Champions League 25/26, sobre o Arsenal, nos pênaltis. Na ocasião, o lateral e referência técnica da equipe converteu sua cobrança.
⭐Outros destaques
Além de Hakimi, Marrocos conta com outros jogadores de destaque que podem ter papel decisivo. Brahim Díaz é considerado uma das principais referências criativas da equipe. Dono de boa técnica, drible e visão de jogo, ele atua entre o meio-campo e o ataque, sendo responsável por criar oportunidades ofensivas à equipe.
O goleiro Yassine Bounou ganhou projeção global na campanha histórica de Marrocos na Copa de 2022, quando realizou defesas decisivas e foi um dos pilares da equipe.
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📈 Melhor campanha do Marrocos em Copas do Mundo
Dentre as seis participações de Marrocos em Copas do Mundo, a de 2022 é inegavelmente a melhor e histórica. A campanha até a semifinal, caindo para a Croácia por 2 a 1, foi a melhor da história de um país africano no torneio. Antes do Catar, os marroquinos haviam avançado à fase de mata-mata apenas uma vez, em 1986. Naquela ocasião, Marrocos ficou pelo caminho nas oitavas de final, após perder para a Alemanha por 1 a 0.
➡️ Jogadores que podem ser bi-campeões da Copa do Mundo nesta edição
🗓️ Agenda na fase de grupos da Copa do Mundo(horários de Brasília)
Brasil x Marrocos
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)
🏟️ MetLife Stadium (EUA)
Escócia x Marrocos
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 19 de junho, sexta-feira, às 19h (de Brasília)
🏟️ Gillette Stadium (EUA)
Marrocos x Haiti
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)
🏟️ Mercedes-Benz Stadium (EUA)
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