Sensação da Copa do Mundo de 2022, Marrocos será o primeiro adversário do Brasil no Grupo C. As seleções se enfrentam no dia 13 de junho (sábado), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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Considerado um dos melhores laterais-direitos do mundo, Achraf Hakimi, jogador do PSG, é o grande protagonista da seleção de Marrocos. Capitão da equipe, ele é a grande referência técnica da geração marroquina que alcançou a histórica semifinal da Copa do Mundo de 2022.

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Sua principal característica é a capacidade de influenciar o jogo em praticamente todos os setores do campo. Apesar de ser um defensor, participa da construção das jogadas e muitas vezes é uma das principais armas ofensivas da seleção. Sua velocidade, capacidade de conduzir contra-ataques e influência nas transições ofensivas fazem dele o jogador mais perigoso da seleção marroquina.

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Hakimi, ao lado de Ziyech, é recordista de partidas pela Seleção em Copas do Mundo, com 10 jogos disputados. Ao lado do zagueiro Marquinhos, da Seleção Brasileira, Hakimi foi campeão da Champions League 25/26, sobre o Arsenal, nos pênaltis. Na ocasião, o lateral e referência técnica da equipe converteu sua cobrança.

Hakimi é um dos principais destaques da seleção do Marrocos (Foto: Jordan Bank/AFP)

⭐Outros destaques

Além de Hakimi, Marrocos conta com outros jogadores de destaque que podem ter papel decisivo. Brahim Díaz é considerado uma das principais referências criativas da equipe. Dono de boa técnica, drible e visão de jogo, ele atua entre o meio-campo e o ataque, sendo responsável por criar oportunidades ofensivas à equipe.

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O goleiro Yassine Bounou ganhou projeção global na campanha histórica de Marrocos na Copa de 2022, quando realizou defesas decisivas e foi um dos pilares da equipe.

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📈 Melhor campanha do Marrocos em Copas do Mundo

Dentre as seis participações de Marrocos em Copas do Mundo, a de 2022 é inegavelmente a melhor e histórica. A campanha até a semifinal, caindo para a Croácia por 2 a 1, foi a melhor da história de um país africano no torneio. Antes do Catar, os marroquinos haviam avançado à fase de mata-mata apenas uma vez, em 1986. Naquela ocasião, Marrocos ficou pelo caminho nas oitavas de final, após perder para a Alemanha por 1 a 0.

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🗓️ Agenda na fase de grupos da Copa do Mundo(horários de Brasília)

Brasil x Marrocos

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium (EUA)

Escócia x Marrocos

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 19 de junho, sexta-feira, às 19h (de Brasília)

🏟️ Gillette Stadium (EUA)

Marrocos x Haiti

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)

🏟️ Mercedes-Benz Stadium (EUA)