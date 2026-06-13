Copa esvaziada? Entenda a diferença de público entre números da Fifa e TV Jogo entre Coreia e Tchéquia abre debate sobre público divulgado e arquibancadas vazias

A partida entre Coreia do Sul e Tchéquia, a segunda da Copa do Mundo de 2026, levantou uma questão que é tema desde o início do torneio: por que as transmissões mostram tantos lugares vazios se os números oficiais indicam estádios quase cheios?

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Segundo o jornal britânico "The Athletic", o confronto do grupo A entre coreanos e tchecos, em Guadalajara, no México, escancarou essa polêmica. O público divulgado pela Fifa foi de 44.985 torcedores presentes no Estádio Akron, pouco menos de 700 lugares abaixo da capacidade oficial do estádio (45.664), segundo a entidade.

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Por que essa divergência? 🤔

A explicação é simples e o efeito é normal. Isso acontece porque os clubes e organizadores costumam divulgar o número de ingressos comercializados, em vez do público que de fato foi ao jogo. Isso é comum em todas as competições. Muitos torcedores que possuem planos de temporada deixam de ir a determinadas partidas, o que resulta em assentos desocupados, apesar de os ingressos já terem sido vendidos e incluídos na contagem oficial de público.

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Os torneios esportivos costumam registrar assentos vazios devido à grande quantidade de ingressos reservados para patrocinadores e convidados corporativos. Muitas vezes, esses bilhetes não são utilizados, especialmente nas fases iniciais das competições. Em Guadalajara, por exemplo, a concentração de lugares vazios próxima ao meio de campo pode estar ligada à ausência de portadores de ingressos corporativos que não viajaram para acompanhar a partida. Esse impacto visual fica ainda mais nítido nesses setores, que são captados com mais frequência nas transmissões de TV. Por isso, a impressão é de que o público presente não condiz com o que foi divulgado.

Estádio Akron, em Guadalajara (Foto: Divulgação)

Esse esvaziamento das arquibancadas nas transmissões não necessariamente significa uma ocupação baixa. Em jogos como os de Copa do Mundo, é bem comum, principalmente nos períodos próximos aos intervalos e retorno para o segundo tempo, que os torcedores circulem pelo estádio para se alimentar, ir aos banheiros ou mesmo ir para outras áreas de convivência, o que corrobora com os assentos temporariamente vagos.

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Segundo a Fifa, os números oficiais de público são calculados com base nos ingressos escaneados e nas pessoas que efetivamente presentes nos estádios, tendo os dados verificados junto às equipes de bilheteria e às administrações do local.

Outro fator que explica essa situação são as adaptações estruturais exigidas pela Fifa, que evidenciam diferença entre a percepção visual e os números divulgados. Muitos estádios foram construídos para outras modalidades, como o futebol americano, e passaram por reformas que alteraram sua capacidade e a distribuição dos espectadores durante o torneio.

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