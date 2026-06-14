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Neto se revolta com titular da Seleção Brasileira: 'Joga p**** nenhuma"

Brasil empatou por 1 a 1 com o Marrocos neste sábado 913)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 08:10
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Craque Neto elogiou lateral do Corinthians (Foto: Reprodução Band)
Craque Neto se revoltou com a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

A Seleção Brasileira empatou com Marrocos por 1 a 1, na noite deste sábado (13), em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Após a partida, Craque Neto perdeu a cabeça com um titular do Brasil.

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    • Em suas redes sociais, Neto criticou alguns jogadores da Seleção Brasileira, mas o principal alvo foi Lucas Paquetá, do Flamengo.

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    — Brincadeira esse Ancelotti. Escala mal o time. Casemiro, há quanto tempo eu falo que não tem condição? Paquetá? Vai tomar no ** a dancinha do Paquetá. Não joga p***** nenhuma. Ibañez? Igor Thuiago? Não! Vamos mudar. Bota o Danilo, o Rayan, o Endrick. Não consigo entender como o Endrick não entra — disparou Neto depois do empate da Seleção Brasileira.

    Paquetá Seleção Brasileira Marrocos Copa do Mundo
    Paquetá no duelo da Seleção Brasileira contra Marrocos na Copa (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Qual o próximo jogo da Seleção Brasileira

    A Seleção Brasileira já tem seu próximo compromisso definido na Copa do Mundo de 2026. Os comandados de Carlo Ancelotti voltam a campo na sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Haiti, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo C. A partida acontece no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

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    Adversária da Seleção Brasileira, a seleção haitiana retorna à Copa do Mundo após um longo período distante. Sua última, e única participação no torneio aconteceu em 1974. Desde então, os Granadeiros aguardaram por mais de cinco décadas para voltar ao Mundial.

    Vini Jr. e Casemiro no treino da Seleção Brasileira
    Vini Jr. e Casemiro no treino da Seleção Brasileira (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

    A equipe é considerada uma das mais frágeis tecnicamente da competição, sendo também o
    grande 'azarão' do grupo do Brasil, que ainda conta com Marrocos e Haiti. Entre os principais destaques do plantel haitiano estão o meio-campista Jean-Ricner Bellegarde, do Wolverhampton, e o atacante Wilson Isidor, do Sunderland.

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