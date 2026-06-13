Neymar estará com a Seleção Brasileira na estreia na Copa do Mundo Lesionado, atacante acompanhará os demais jogadores na partida deste sábado

NOVA JERSEY, NJ (EUA) - Neymar está fora da estreia do Brasil na Copa do Mundo neste sábado (13), contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Apesar de não ter condições de entrar em campo, o camisa 10, que se recupera de uma lesão na panturrilha direita, acompanhará os companheiros no estádio.

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Desde o início da semana, Neymar não participou de nenhuma atividade no gramado. Todo o processo de recuperação foi concentrado na academia e nos espaços internos do CT do New York Red Bulls, onde vem sendo acompanhado diariamente pela comissão médica. Com o passar dos dias, porém, o atacante passou a realizar exercícios de maior intensidade, como ocorreu na manhã deste sábado.

O processo de reabilitação segue um cronograma rígido, com evolução monitorada diariamente pela equipe médica da Seleção.

Neymar treina na academia (Foto: Divulgação/CBF)

Neymar manda recado no dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo

Nas redes sociais, Neymar publicou uma mensagem de apoio aos companheiros antes da estreia, reforçando o foco da Seleção no início da competição, mesmo sem poder estar em campo.

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— Amanhã é o dia. Prontos para os desafios. Vamos, Brasil — escreveu o camisa 10 em seu perfil no Instagram.

Entre as imagens compartilhadas pelo jogador, uma chamou atenção: a tatuagem no pescoço com a frase "Tudo passa", exibida em meio ao período de recuperação da lesão que o tirou da estreia brasileira no Mundial.

Tatuagem de Neymar (Foto: Reprodução/@neymarjr)

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Jogos da Seleção Brasileira na Copa de 2026

13/06 - Brasil x Marrocos - 19h

19/06 - Brasil x Haiti - 21h30

24/06 - Escócia x Brasil - 19h

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