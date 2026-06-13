Neymar estará com a Seleção Brasileira na estreia na Copa do Mundo
Lesionado, atacante acompanhará os demais jogadores na partida deste sábado
NOVA JERSEY, NJ (EUA) - Neymar está fora da estreia do Brasil na Copa do Mundo neste sábado (13), contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Apesar de não ter condições de entrar em campo, o camisa 10, que se recupera de uma lesão na panturrilha direita, acompanhará os companheiros no estádio.
Desde o início da semana, Neymar não participou de nenhuma atividade no gramado. Todo o processo de recuperação foi concentrado na academia e nos espaços internos do CT do New York Red Bulls, onde vem sendo acompanhado diariamente pela comissão médica. Com o passar dos dias, porém, o atacante passou a realizar exercícios de maior intensidade, como ocorreu na manhã deste sábado.
O processo de reabilitação segue um cronograma rígido, com evolução monitorada diariamente pela equipe médica da Seleção.
Neymar manda recado no dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo
Nas redes sociais, Neymar publicou uma mensagem de apoio aos companheiros antes da estreia, reforçando o foco da Seleção no início da competição, mesmo sem poder estar em campo.
— Amanhã é o dia. Prontos para os desafios. Vamos, Brasil — escreveu o camisa 10 em seu perfil no Instagram.
Entre as imagens compartilhadas pelo jogador, uma chamou atenção: a tatuagem no pescoço com a frase "Tudo passa", exibida em meio ao período de recuperação da lesão que o tirou da estreia brasileira no Mundial.
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Jogos da Seleção Brasileira na Copa de 2026
13/06 - Brasil x Marrocos - 19h
19/06 - Brasil x Haiti - 21h30
24/06 - Escócia x Brasil - 19h
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