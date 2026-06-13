Inteligência artificial aponta placar de Brasil x Marrocos na Copa do Mundo
ChatGPT projetou a estreia da Seleção Brasileira
Neste sábado (13), Brasil e Marrocos se enfrentam pela primeira rodada da fase de grupos em um dos duelos mais equilibrados da Copa do Mundo até aqui. A partida marcada para às 19h (de Brasília) colocará a equipe de Carlo Ancelotti à prova contra a quarta colocada do último Mundial, realizado no Catar.
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Com a perda de alguns titulares ao longo da preparação, como Wesley, Estêvão e Militão, o treinador italiano teve que fazer alguns ajustes na equipe da Seleção Brasileira, cujo histórico em estreias é extremamente positivo. O Marrocos, por sua vez, trocou de treinador poucos meses antes da competição e perdeu dois dos principais jogadores do seu plantel: o atacante Abde Ezzalzouli, do Real Bétis, e o defensor Nayef Aguerd, zagueiro do Olympique de Marseille.
Para esquentar o pré-jogo, o Lance! perguntou ao ChatGPT a previsão da partida, o vencedor e o placar final.
Confira a análise da IA:
Brasil e Marrocos prometem fazer um dos jogos mais equilibrados da primeira rodada da Copa do Mundo. A seleção marroquina chega credenciada pelas boas campanhas recentes e pela força defensiva, mas o Brasil de Carlo Ancelotti conta com maior qualidade técnica e opções decisivas do meio para frente. A expectativa é de uma partida bastante disputada, com os marroquinos dificultando a criação brasileira, mas a Seleção conseguindo ser mais eficiente nos momentos decisivos para estrear com vitória por 2 a 1, resultado que pode dar confiança à equipe na caminhada em busca do hexacampeonato.
Copa do Mundo: Ferramentas de IA definem campeão e até onde vai o Brasil
A Copa do Mundo de 2026 chegou, e com ela, craques de todos os cantos do mundo que estão em busca do troféu mais cobiçado do futebol mundial. O Lance! pediu que cinco plataformas diferentes de inteligência artificial palpitassem o campeão e o quão longe a Seleção Brasileira vai chegar.
Para realizar a pesquisa, o Lance! consultou cinco ferramentas de IA que já são consolidadas no Brasil, são elas: Chat GPT, Gemini, Meta IA, Perplexity IA e Claude.
De acordo com o Chat GPT, o Brasil chega até as semifinais do torneio, e a seleção que leva para casa a a Copa do Mundo é a França, pela terceira vez em sua história.
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Um fato curioso é que, caso a França realmente alcance a final da Copa do Mundo de 2026, irá igualar um feito histórico que apenas Brasil e Alemanha podem ostentar. Se os franceses realmente chegarem à final, serão apenas o terceiro time a chegar em três finais de Copa do Mundo consecutivamente.
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A Alemanha fez isso em 1982 (C), 1986 (D) e 1990 (D). Já a Seleção Brasileira em 1994 (C), 1998 (D) e 2002 (C). A França, por sua vez, pode igualar esse recorde, já que foi campeã em 2018 e vice em 2022.
Segundo à Meta IA, o Brasil chegará apenas até as quartas de final, a ferramenta do "Grupo Meta" também cravou a França como a campeã da competição.
De acordo com o Gemini, a Seleção Brasileira será desclassificada nas quartas de final, com a Espanha levantando o troféu pela segunda vez em sua história, a primeira vez foi em 2010.
Já a Perplexity IA disse que o Brasil irá chegar na final, mas perderá para a Espanha.
Por fim, a Claude cravou o Brasil sendo eliminado nas quartas de final, com Portugal, de Cristiano Ronaldo, vencendo a Copa do Mundo pela primeira vez.
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