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Antes de estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Endrick manda recado

Militão, cortado da Copa por lesão, também rasga elogios ao Endrick

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
13/06/2026 11:56
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Endrick disputará sua primeira Copa do Mundo pela Seleção Brasileira (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapres)
Endrick disputará sua primeira Copa do Mundo pela Seleção Brasileira (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapres)

O Brasil irá fazer a sua estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13), às 19h, contra a seleção do Marrocos. Endrick, um dos nomes mais badalados do ataque da Seleção Brasileira, irá disputar seu primeiro Mundial.

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    Na véspera da estreia, o atacante de 19 anos utilizou as suas redes sociais para mandar um recado aos fãs do Brasil:

    - Obrigado Deus por estar sempre ao meu lado e realizar meu sonho de estar em uma Copa do Mundo. Vamos juntos, com todo o povo Brasileiro.

    Na Seleção Brasileira, Endrick tem quatro gols marcados em 17 partidas (apenas duas como titular). Todos os gols do camisa 19 foram em partidas nas quais o atacante entrou no decorrer do jogo; o quarto deles foi justamente o último gol do Brasil antes da Copa do Mundo, na virada contra o Egito.

    Endrick faz postagem nas redes sociais nas vésperas da estreia na Copa do Mundo (Foto: Reprodução / Endrick)
    Endrick faz postagem nas redes sociais nas vésperas da estreia na Copa do Mundo (Foto: Reprodução / Endrick)

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    Endrick tem estrela no Brasil

    O zagueiro Éder Militão, fora da Copa do Mundo por lesão, rasgou elogios ao Endrick, que voltará a ser seu companheiro no Real Madrid. De acordo com o defensor, o jovem tem capacidade de mudar o rumo de uma partida mesmo com poucos minutos em campo, além de ser um jogador muito decidido e que vem em uma evolução muito grande.

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    - E na Seleção também. Toda vez que entra, pode ser dois ou três minutos, sempre muda o jogo. Tem estrela, e muita, não é pouca. Ter um cara desses a favor é muito bom.

    Militão ainda afirma que o desempenho do atacante demonstra que a sua pouca idade não interfere em nada. "Quem é diferente, pode ter 16 ou 17 anos e faz o que ele está fazendo", complementa.

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