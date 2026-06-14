Sabe todos os adversários do penta? Teste seus conhecimentos sobre Copa do Mundo Campanha do penta foi de sete vitórias em sete jogos

Boa parte dos brasileiros ainda não viu a Seleção ser campeã da Copa do Mundo. Porém, os jovens fanáticos por futebol com certeza já estudaram sobre o penta, conquistado na Coreia do Sul e no Japão, em 2002. Quem viu, com certeza lembra dos jogos e da festa. Agora, é hora de testar a memória e o estudo do futebol.

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Sabe todos os adversários do penta? Você tem cinco minutos para escrever os nomes dos países adversários e o sistema informará quando você acertar. Valendo!

A Turbulenta Saga Rumo ao Penta: De 1998 a 2002

A dor do vice-campeonato na França, em 1998, abriu espaço para o ciclo mais instável e dramático da história da Seleção Brasileira. O que culminaria no céu do pentacampeonato em 2002 começou em um verdadeiro inferno de incertezas, trocas de comando e o risco real de ficar fora de uma Copa do Mundo pela primeira vez.

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O caos nas Eliminatórias

Pela primeira vez, as Eliminatórias sul-americanas foram disputadas no formato de todos contra todos em turno e returno. O Brasil viveu uma montanha-russa técnica e política, sendo comandado por quatro treinadores ao longo do processo:

Vanderlei Luxemburgo: Iniciou o ciclo e venceu a Copa América de 1999, mas caiu após escândalos extracampo e o fracasso nas Olimpíadas de Sydney em 2000. Candinho: Dirigiu a equipe interinamente por apenas uma partida. Emerson Leão: Teve uma passagem curta e contestada, sacramentada após a eliminação na Copa das Confederações de 2001. Luiz Felipe Scolari: Assumiu o barco em junho de 2001, em meio à pior crise técnica do futebol nacional.

A Seleção acumulou seis derrotas no torneio — perdendo para Paraguai, Chile, Bolívia, Equador, Uruguai e Argentina. A sofrida vaga só foi carimbada na última rodada, com uma vitória por 3 a 0 sobre a Venezuela, em São Luís.

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Ronaldo foi campeão do Mundo em 2002 (Foto: Divulgação/CBF)

O nascimento da "Família Scolari"

Sob o comando de Felipão, a Seleção reencontrou sua força na base da união. O treinador comprou brigas pesadas com a opinião pública, como a polêmica decisão de não convocar Romário, que vivia grande fase. Em vez disso, blindou o grupo que ficou conhecido como a "Família Scolari".

Paralelamente, o maior ponto de interrogação era Ronaldo Fenômeno. Após duas graves cirurgias no joelho e quase dois anos sem jogar, sua convocação era uma aposta de risco altíssimo. Assim, cercado de desconfiança, mas forjado no caos, o Brasil desembarcou na Ásia em 2002 pronto para transformar o drama em história.

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