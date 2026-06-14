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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (14/06/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 06:00
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Alemanha x Eua (Foto: Max Galys / DFB)
Jogadores da Alemanha antes de confronto contra os Estados Unidos (Foto: Max Galys / DFB)

A agenda deste domingo (14) reúne jogos da Copa do Mundo de 2026 e da Série B do Campeonato Brasileiro. Entre os destaques do dia estão os confrontos entre Holanda e Japão, Costa do Marfim e Equador, além da estreia de Alemanha e Curaçao na competição.

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    Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 14 de junho de 2026):

    Série B

    11h – Juventude x Ponte Preta – ESPN e Disney+
    11h – São Bernardo x Sport – Premiere
    16h – Athletic Club-MG x Goiás – Disney+
    17h – Cuiabá x Vila Nova – Disney+
    19h – Novorizontino x Náutico – Disney+
    19h – Botafogo-SP x Operário-PR – RedeTV!, SportyNet, ESPN 4 e Disney+

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    ➡️ Clique para assistir na Disney+
    ➡️ Clique para assistir no Premiere

    Copa do Mundo 🏆

    14h – Alemanha x Curaçao – CazéTV
    17h – Holanda x Japão – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
    20h – Costa do Marfim x Equador – CazéTV, Globo e Sportv
    23h – Suécia x Tunísia – CazéTV, Globo e Sportv

    Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Davide Spada/LaPresse/DiaEsportivo/Folhapress)
    Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Davide Spada/LaPresse/DiaEsportivo/Folhapress)

    ➡️ Clique para assistir no SporTV
    ➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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