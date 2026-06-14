Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (14/06/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A agenda deste domingo (14) reúne jogos da Copa do Mundo de 2026 e da Série B do Campeonato Brasileiro. Entre os destaques do dia estão os confrontos entre Holanda e Japão, Costa do Marfim e Equador, além da estreia de Alemanha e Curaçao na competição.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 14 de junho de 2026):
Série B
11h – Juventude x Ponte Preta – ESPN e Disney+
11h – São Bernardo x Sport – Premiere
16h – Athletic Club-MG x Goiás – Disney+
17h – Cuiabá x Vila Nova – Disney+
19h – Novorizontino x Náutico – Disney+
19h – Botafogo-SP x Operário-PR – RedeTV!, SportyNet, ESPN 4 e Disney+
➡️ Clique para assistir na Disney+
➡️ Clique para assistir no Premiere
Copa do Mundo 🏆
14h – Alemanha x Curaçao – CazéTV
17h – Holanda x Japão – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
20h – Costa do Marfim x Equador – CazéTV, Globo e Sportv
23h – Suécia x Tunísia – CazéTV, Globo e Sportv
➡️ Clique para assistir no SporTV
➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
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