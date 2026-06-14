Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (14/06/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

A agenda deste domingo (14) reúne jogos da Copa do Mundo de 2026 e da Série B do Campeonato Brasileiro. Entre os destaques do dia estão os confrontos entre Holanda e Japão, Costa do Marfim e Equador, além da estreia de Alemanha e Curaçao na competição.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 14 de junho de 2026):

Série B

11h – Juventude x Ponte Preta – ESPN e Disney+

11h – São Bernardo x Sport – Premiere

16h – Athletic Club-MG x Goiás – Disney+

17h – Cuiabá x Vila Nova – Disney+

19h – Novorizontino x Náutico – Disney+

19h – Botafogo-SP x Operário-PR – RedeTV!, SportyNet, ESPN 4 e Disney+

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➡️ Clique para assistir na Disney+

➡️ Clique para assistir no Premiere

Copa do Mundo 🏆

14h – Alemanha x Curaçao – CazéTV

17h – Holanda x Japão – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

20h – Costa do Marfim x Equador – CazéTV, Globo e Sportv

23h – Suécia x Tunísia – CazéTV, Globo e Sportv

Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Davide Spada/LaPresse/DiaEsportivo/Folhapress)

➡️ Clique para assistir no SporTV

➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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