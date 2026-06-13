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É hoje! Brasil estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos; saiba tudo

Busca pelo Hexa começa pelo MetLife a partir das 19h (de Brasília)

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
13/06/2026 06:55
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Lucas Paquetá durante treino da Seleção
Ancelotti aposta em Paquetá para a estreia na Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

NOVA JERSEY, NJ (EUA) - Um dos ciclos de Copas do Mundo mais complicados das últimas décadas para a Seleção se encerra neste sábado (13), a partir das 19h (de Brasília), quando o Brasil estreia no Mundial da América do Norte diante do Marrocos. Treinada pela primeira vez por um técnico estrangeiro em uma Copa, a Seleção deixará definitivamente no passado uma preparação conturbada, que teve três trocas de técnico, mudança no comando da CBF e uma série de lesões na reta final para, enfim, começar efetivamente a busca pelo Hexa.

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    Ancelotti assumiu uma Seleção desacreditada em maio do ano passado e, em 12 jogos, construiu a base que estará em campo no início da noite deste sábado. Perdeu jogadores importantes antes da convocação e o lateral-direito titular a uma semana desta estreia. Mas em momento algum o técnico lamentou; pelo contrário, tem repetido que o Brasil vai para esta Copa do Mundo com chances reais de brigar pelo título.

    — Temos um bom sentimento sobre esta Copa, não apenas sobre esta primeira partida. É apenas o primeiro jogo da competição, nós trabalhamos, estamos prontos. Estamos preparados — assegurou o treinador da Seleção Brasileira na sexta-feira (12), no MetLife Stadium, palco do jogo.

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    O treinador mantém mistério sobre a escalação do Brasil para enfrentar o Marrocos. As dúvidas estão para o substituto de Wesley, com Ibañez e Danilo disputando a vaga; e quem atuará no lado esquerdo, onde Alex Sandro e Douglas Santos são as opções.

    Ancelotti também deverá armar o Brasil um pouco mais robusto no meio, com os volantes Casemiro e Bruno Guimarães dando sustentação para Lucas Paquetá se aproximar mais dos atacantes.

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    — Posse de bola é um aspecto do jogo, mas não é o mais importante. Falando em estatísticas, o mais importante são os gols marcados. A ideia de jogo é ter o controle da bola. Quando não temos, precisamos estar compactos, porque todos os rivais, o Marrocos obviamente, têm qualidade e podem criar problemas se você não estiver preparado — ponderou Ancelotti.

    Do outro lado, o Marrocos chega em alta após ser semifinalista da última Copa do Mundo e finalista da Copa Africana das Nações — em que perdeu a disputa no campo, mas ganhou por decisão da confederação. Nessa sexta, o técnico Mohamed Ouahbi disse "não ter medo" de encarar a Seleção, mas demonstrou reverência ao Brasil e ao técnico Carlo Ancelotti.

    — Todos os jogadores do Brasil têm muitas qualidades individuais, e eles também têm um bom grupo. Acho que Carlo Ancelotti trouxe mais estrutura à equipe. E não preciso falar dele, que é um grande técnico, que eu respeito. Li todos os seus livros, então talvez eu tenha alguma influência e conheça os seus segredos —, comentou Ouahbi.

    Ancelotti concedeu entrevista na véspera de Brasil x Marrocos
    Carlo Ancelotti tem a missão de guiar o Brasil rumo ao Hexa (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Brasil x Marrocos
    Copa do Mundo de 2026 - Grupo C

    📆 Data e horário: sábado, 13 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
    📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)
    👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv (TV fechada); CazéTV, GETV e N Sports (YouTube)
    🕴️ Árbitro: Slavko Vinčić (SLO)
    🚩 Assistentes: Tomaž Klančnik (SLO) e Andraž Kovačič (SLO)

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    Brasil (Técnico: Carlo Ancelotti)
    Alisson; Ibañez (Danilo), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Alex Sandro); Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr, Matheus Cunha e Raphinha.

    Marrocos (Técnico: Mohamed Ouahbi)
    Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Marwane Saadane e Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ounahi e El Khannouss; Brahim Díaz, Saibari e Amine Sbai.

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