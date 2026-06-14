Diogo Costa chega à Copa do Mundo 2026 como titular absoluto de Portugal Jogador soma bons números pela seleção

Roberto Martínez tem uma certeza nesta Copa do Mundo: Diogo Costa como titular absoluto no gol da seleção portuguesa. E a história de Diogo Costa na seleção começa como um "efeito borboleta" da sua vida, ainda na infância.

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Nascido em Rothrist, na Suíça, Diogo Costa passou os primeiros anos de vida no país e foi ali que teve os primeiros contatos com o futebol. Aos sete anos, porém, sua trajetória mudou completamente. Após a separação dos pais, sua mãe decidiu retornar para Portugal, país natal, e se estabeleceu em Vila das Aves, na região metropolitana do Porto.

A mudança, inicialmente motivada por questões familiares, acabou sendo decisiva para a carreira do goleiro. Foi em Portugal que Diogo Costa começou a dar seus primeiros passos como jogador - tanto na base quanto no profissional.

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Quase duas décadas depois daquela chegada ao país, Diogo se transformou em uma das principais referências do Porto e da seleção portuguesa. Hoje, titular sem dúvidas deste ciclo de Copa que é tão importante para Portugal.

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Diogo Costa chega como titular para esta Copa do Mundo (Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)

Os números de Diogo Costa

Os números de Diogo Costa ajudam a explicar por que o goleiro se tornou uma peça tão importante para Portugal.

Em 43 partidas pela seleção portuguesa, Diogo sofreu apenas 36 gols, média de 0,8 por jogo, além de acumular 18 partidas sem ser vazado, índice que representa 42% de seus compromissos com a camisa.

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Sua média de 2,3 defesas por partida mostra um goleiro constantemente preparado para intervir quando exigido. O dado ganha ainda mais relevância quando se observa que 1,1 dessas defesas acontecem em finalizações dentro da área, normalmente as situações de maior perigo para qualquer sistema defensivo. Todos os números são do Sofascore.

Quando será a estreia de Portugal na Copa?

Integrante do Grupo K, a seleção portuguesa faz seu primeiro jogo no torneio contra a República Democrática do Congo, no dia 17 de junho, na quarta-feira.