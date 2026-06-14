logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Diogo Costa chega à Copa do Mundo 2026 como titular absoluto de Portugal

Jogador soma bons números pela seleção

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
14/06/2026 07:11
Favorite o Lance! no Google
Jogador virou goleiro graças a uma questão familiar (Foto: Divulgação/Porto)
Jogador virou goleiro graças a uma questão familiar (Foto: Divulgação/Porto)

Roberto Martínez tem uma certeza nesta Copa do Mundo: Diogo Costa como titular absoluto no gol da seleção portuguesa. E a história de Diogo Costa na seleção começa como um "efeito borboleta" da sua vida, ainda na infância.

continua após a publicidade
  • Pedro Neto Portugal

    Bastidores: Portugal encerra preparação para a Copa; veja vídeo

    Copa do Mundo
    Há 17 horas
  • seleção portugal

    Portugal desembarca nos Estados Unidos; veja como foi

    Copa do Mundo
    Há 20 horas
  • Pedro Neto Portugal

    Como Pedro Neto pode ajudar Portugal no sistema de Roberto Martínez?

    Copa do Mundo
    Há 1 dia

    • Nascido em Rothrist, na Suíça, Diogo Costa passou os primeiros anos de vida no país e foi ali que teve os primeiros contatos com o futebol. Aos sete anos, porém, sua trajetória mudou completamente. Após a separação dos pais, sua mãe decidiu retornar para Portugal, país natal, e se estabeleceu em Vila das Aves, na região metropolitana do Porto.

    A mudança, inicialmente motivada por questões familiares, acabou sendo decisiva para a carreira do goleiro. Foi em Portugal que Diogo Costa começou a dar seus primeiros passos como jogador - tanto na base quanto no profissional.

    continua após a publicidade

    Quase duas décadas depois daquela chegada ao país, Diogo se transformou em uma das principais referências do Porto e da seleção portuguesa. Hoje, titular sem dúvidas deste ciclo de Copa que é tão importante para Portugal.

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Diogo Costa
    Diogo Costa chega como titular para esta Copa do Mundo (Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)

    Os números de Diogo Costa

    Os números de Diogo Costa ajudam a explicar por que o goleiro se tornou uma peça tão importante para Portugal.

    Em 43 partidas pela seleção portuguesa, Diogo sofreu apenas 36 gols, média de 0,8 por jogo, além de acumular 18 partidas sem ser vazado, índice que representa 42% de seus compromissos com a camisa.

    continua após a publicidade

    Sua média de 2,3 defesas por partida mostra um goleiro constantemente preparado para intervir quando exigido. O dado ganha ainda mais relevância quando se observa que 1,1 dessas defesas acontecem em finalizações dentro da área, normalmente as situações de maior perigo para qualquer sistema defensivo. Todos os números são do Sofascore.

    Quando será a estreia de Portugal na Copa?

    Integrante do Grupo K, a seleção portuguesa faz seu primeiro jogo no torneio contra a República Democrática do Congo, no dia 17 de junho, na quarta-feira.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Luis Felipe Freitas, Everaldo Marques e Galvão Bueno disputaram audiência neste sábado (13). (Foto: Divulgação)
    Fora de CampoSBT, Globo e CazéTV: veja quem teve a maior audiência com Brasil x MarrocosHá 2 minutos
    Seleção BrasileiraVini Jr salva o Brasil, mas números mostram atuação irregular contra MarrocosHá 12 minutos
    Ancelotti em Brasil x Marrocos (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)
    Seleção BrasileiraAnálise: estreia expõe dúvidas de Ancelotti e limitações do BrasilHá 17 minutos
    Seleção Brasileira pentacampeã do mundo em 2002
    Seleção BrasileiraSabe todos os adversários do penta? Teste seus conhecimentos sobre Copa do MundoHá 24 minutos
    villani globo
    Fora de CampoQuais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (14)?Há 32 minutos
    Neymar ficou no banco durante a partida entre Brasil e Marrocos na Copa do Mundo
    Fora de CampoNeymar ajudaria? Torcedores apontam o que faltou na estreia do Brasil na CopaHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Ancelotti em Brasil x Marrocos (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)
    Atitude de Ancelotti após Brasil x Marrocos repercute: 'Não podia'
    Alemanha x Eua (Foto: Max Galys / DFB)
    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (14/06/2026)
    Vitor Sergio Rodrigues falou de Fábio e Endrick após empate do Brasil na Copa do Mundo
    Vitor Sergio sobe o tom ao falar sobre Endrick na Seleção: 'Estou me punindo'
    Caio Ribeiro revela superstição como jogador, e hoje, comentarista. (Foto: Reprodução)
    Caio Ribeiro vê erro de Ancelotti em Brasil x Marrocos: 'Não funcionou'
    Do 7 a 1 aos vexames: Alemanha quer voltar ao protagonismo na Copa do Mundo
    Seleção da França com Mbappé e Dembélé no aeroporto (Foto: Jaiden Tripi / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Hernandez abre jogo sobre relação de Mbappé e Dembélé na França: 'Posso garantir'
    Félix Torres, Marquinhos e Balbuena (Foto: Divulgação/Reprodução/CBF)
    Cinco jogadores da Copa do Mundo possuem ligação com o Corinthians; conheça
    Ancelotti, concentrado, no banco de reservas em Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: DARRIAN TRAYNOR / GETTY IMAGES)
    Vitória da Escócia acende alerta em Ancelotti na Seleção para sequência da Copa
    Paquetá Seleção Brasileira Marrocos Copa do Mundo
    Balanço do dia: estreia da Seleção é destaque em terceiro dia de Copa do Mundo
    Vini Jr comemorando contra o Marrocos na Copa do Mundo (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)
    Confira todos os gols da Copa do Mundo deste sábado (13)
    Vini Jr marcou gol de empate em Brasil x Marrocos (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Resultados do dia: veja os placares do 3° dia da Copa do Mundo
    Irankunda comemora gol da Austrália sobre a Turquia, pela 1ª rodada do Grupo D da Copa do Mundo
    Balanço do Grupo D: Austrália vence e encosta nos EUA na Copa do Mundo
    Arda Guler da Turquia e Toure da Austrália se enfrentam na Copa do Mundo
    Veja os gols da vitória da Austrália sobre a Turquia na Copa do Mundo