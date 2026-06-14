Vitor Sergio sobe o tom ao falar sobre Endrick na Seleção: 'Estou me punindo' Jornalista criticou o jornalismo esportivo após o empate do Brasil

Após o empate do Brasil contra o Marrocos na estreia da Copa do Mundo, o jornalista Vitor Sergio Rodrigues questionou a pouca utilização de Endrick na Seleção Brasileira. O comunicador também comentou sobre Fábio, goleiro do Fluminense.

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➡️Endrick esquenta debate após empate da Seleção Brasileira: 'Inacreditável'

Durante o programa de pós-jogo da TNT Sports, o comentarista analisou a falta de oportunidades do jogador do Real Madrid, que não recebeu minutos na partida do último sábado (13), e falou sobre a incapacidade do jornalismo esportivo brasileiro de encontrar a resposta para isso.

Segundo ele, o motivo de Endrick ser deixado como segunda opção ao longo da carreira não ter sido descoberto é uma falha dele e daqueles que exercem a profissão ao seu lado. Assim como a situação de Fábio, que recebeu pouquíssimas chances na Seleção Brasileira.

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— Tem dois mistérios que nós, enquanto jornalistas, nós, enquanto apuradores, estamos falhando. Um falhamos e o outro estamos falhando. Que é entender de verdade por que o Fábio nunca teve oportunidade direito na Seleção Brasileira. E a outra é por que o Endrick é preterido. Tem alguma coisa aí que está quicando para nós, enquanto jornalistas, e estamos falhando nisso — iniciou.

— Por que o Fábio passou dez anos sendo, pelo menos, top três goleiros do Brasil e nunca foi para a Seleção? E a outra é: por que o Endrick é preterido, preservado, cuidado, sabotado ou boicotado? Por que isso acontece? Essa reportagem tá quicando, e eu tô me punindo, tô me incluindo aqui, tá? Se alguém vai dizer: "Mas você é jornalista". Eu também estou falhando no meu trabalho de não entender por que acontece isso (ser pouco utilizado) com o Endrick — complementou VSR.

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Endrick em Brasil x Marrocos na Copa do Mundo (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Felipão critica dupla do Brasil contra o Marrocos: 'Eu culpo'

O Brasil empatou com o Marrocos por 1 a 1, na noite do último sábado (13), em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos na Copa do Mundo. Último técnico a vencer o Mundial pela Seleção Brasileira, Felipão criticou dois jogadores no gol dos marroquinos no primeiro tempo.

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Comentarista do Sportv na Copa do Mundo, Felipão reprovou o posicionamento dos dois zagueiros do Brasil no gol do Marrocos.

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— Eu culpo os dois zagueiros que estavam sem cobrir a bola pelo meio. Os dois estavam espaçados. Um de um lado e um do outro. Muito abertos. Normalmente, eu, como zagueiro, falo: "Se tiver muito para esquerda, eu pego o meio; para direita, eu pego" . Aí sobrou livre para fazer o gol — analisou Felipão após Brasil x Marrocos.

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