Rafael Leão assusta em primeiro treino de Portugal nos Estados Unidos
Jogador recebeu atendimento no gramado
Rafael Leão assustou durante o primeiro treino da seleção portuguesa em solo americano. A equipe chegou na sexta-feira (12) e fez a primeira atividade neste sábado. O time está concentrado na Flórida.
Durante um treino em campo reduzido, Rafael Leão recebeu uma entrada mais forte e permaneceu caído no gramado por alguns instantes. O jogador recebeu atendimento, após ficar no chão por alguns minutos, e logo retornou.
No mais, a atividade - de alta intensidade -, não contou com a participação de Rúben Dias. O zagueiro do Manchester City foi o único jogador que não participou dos trabalhos com o restante do grupo. O defensor realizou atividades individualizadas, alternando corrida e exercícios específicos em um campo anexo ao utilizado pela seleção.
Isso faz parte de um planejamento da própria comissão técnica portuguesa, segundo o informado pela imprensa local que acompanhou a atividade. O jogador está disponível para a estreia e não deve ser cortado.
A seleção portuguesa está optando por treinar no início da noite, por conta das altas temperaturas em Palm Beach Gardens ficaram mais amenas em comparação ao forte calor registrado durante o dia.
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Quando será a estreia de Portugal na Copa?
Integrante do Grupo K, a seleção portuguesa faz seu primeiro jogo no torneio contra a República Democrática do Congo, no dia 17 de junho, na quarta-feira.
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