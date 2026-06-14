Rafael Leão assusta em primeiro treino de Portugal nos Estados Unidos Jogador recebeu atendimento no gramado

Rafael Leão assustou durante o primeiro treino da seleção portuguesa em solo americano. A equipe chegou na sexta-feira (12) e fez a primeira atividade neste sábado. O time está concentrado na Flórida.

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Durante um treino em campo reduzido, Rafael Leão recebeu uma entrada mais forte e permaneceu caído no gramado por alguns instantes. O jogador recebeu atendimento, após ficar no chão por alguns minutos, e logo retornou.

No mais, a atividade - de alta intensidade -, não contou com a participação de Rúben Dias. O zagueiro do Manchester City foi o único jogador que não participou dos trabalhos com o restante do grupo. O defensor realizou atividades individualizadas, alternando corrida e exercícios específicos em um campo anexo ao utilizado pela seleção.

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Isso faz parte de um planejamento da própria comissão técnica portuguesa, segundo o informado pela imprensa local que acompanhou a atividade. O jogador está disponível para a estreia e não deve ser cortado.

A seleção portuguesa está optando por treinar no início da noite, por conta das altas temperaturas em Palm Beach Gardens ficaram mais amenas em comparação ao forte calor registrado durante o dia.

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Rafael Leão preocupou em treino da seleção portuguesa (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

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Quando será a estreia de Portugal na Copa?

Integrante do Grupo K, a seleção portuguesa faz seu primeiro jogo no torneio contra a República Democrática do Congo, no dia 17 de junho, na quarta-feira.

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