O que o Brasil precisa fazer para passar em primeiro após empate com Marrocos? Entenda o que será necessário para o Brasil superar Marrocos se pontuação terminar igual

O empate por 1 a 1 entre Brasil e Marrocos na estreia da Copa do Mundo de 2026 deixou tudo igual na tabela do Grupo B entre as favoritas, enquanto a Escócia, que venceu o Haiti por 1 a 0, lidera o grupo. Com um ponto para cada lado no confronto direto, caso a Seleção Brasileira e os marroquinos terminem a primeira fase do Grupo B vencendo as próximas duas rodadas, estarão empatados com 7 pontos.

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Normalmente, o primeiro critério que seria usado para desempate seria o confronto direto. Como a partida terminou empatada, outras avaliações entram em jogo para definir quem seria o líder do grupo e garantiria uma fase de mata-mata mais acessível, sem pegar de cara as favoritas.

➡️ Confira como Brasil e Marrocos ficam no ranking da Fifa após empate

Partida entre Brasil e Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: Darrian Traynor / Getty Images via AFP)

Se o Marrocos não tropeçar em ao menos um dos próximos jogos e a Seleção Brasileira vencer os próximos dois duelos, o primeiro critério de desempate para Brasil e Marrocos seria o saldo de gols na fase inicial. Ou seja, os brasileiros precisariam marcar mais gols que os marroquinos.

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Caso até mesmo o saldo de gols se mantenha igual, o que é levado em consideração é qual seleção marcou mais gols no geral. Se ainda persistir igualdade no critério, o número de cartões amarelos ou vermelhos será usado para a definição. O cartão amarelo conta menos um ponto, o vermelho indireto (dois amarelos) menos 3 três pontos, o vermelho direto contará menos quatro pontos e a maior sanção possível seria um amarelo seguido de outro vermelho direto, com menos cinco pontos.

Em último caso, o critério utilizado é a posição do país no ranking da Fifa. Após o empate, a Seleção Brasileira permaneceu na 6ª colocação, na frente de Marrocos, que vem logo atrás, em 7º. Por isso, caso a definição aconteça somente quando todas as outras opções sejam esgotadas, o Brasil se classificaria em primeiro por estar na frente.

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Embora sejam consideradas as favoritas, Brasil e Marrocos precisarão superar o bom resultado da Escócia, que lidera o grupo após vencer o Haiti por 1 a 0 na primeira rodada e é o único país com 3 pontos na conta.

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Partida entre Hait e Escócia. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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