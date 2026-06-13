Escalação do Brasil com surpresa para encarar o Marrocos! Veja time Seleção estreia na Copa do Mundo a partir das 19h (de Brasília)

NOVA JERSEY, NJ (EUA) - Com Ibañez e Douglas Santos nas laterais, o técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação do Brasil para o duelo com o Marrocos. A partida deste sábado (13) a partir das 19h (de Brasília) marca a estreia da Seleção na Copa do Mundo.

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Além de Ibañez e Douglas Santos, o treinador confirmou o ataque com Raphinha, Vini Jr. e surpreendeu com Igor Thiago como referência na frente. Lucas Paquetá fará a terceira função no meio-campo.

Dessa forma, a escalação do Brasil para a estreia diante do Marrocos tem Alisson; Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr. e Igor Thiago.

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Apesar de ser a primeira, a partida deste sábado é vista como crucial para a Seleção Brasileira neste Mundial. Isso porque o Marrocos é considerado o adversário mais difícil do grupo, e uma vitória poderá encaminhar a classificação do time de Carlo Ancelotti como primeiro colocado do Grupo C. Haiti e Escócia completam a chave.

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A largada da Seleção rumo ao Hexa na Copa do Mundo deste sábado também registra uma marca importante para o atacante Vini Jr: ele irá completar 50 jogos pelo Brasil. Será a 499ª partida do jogador de 25 anos como atleta profissional.

A arbitragem do jogo é da Eslovênia: Slavko Vinčić será o juiz principal, e terá como assistentes Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič.

Igor Thiago vai atuar com Raphinha no ataque. Jogador é a surpresa da escalação da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

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