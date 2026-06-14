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Ancelotti completa 13 jogos na Seleção com 13 escalações diferentes

Escrita pode ser quebrada na próxima sexta, mas treinador sinaliza nova mudança

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
14/06/2026 07:55
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Ancelotti ainda não conseguiu repetir a escalação da Seleção
Ancelotti ainda não conseguiu repetir a escalação da Seleção (Foto: Jewel Samad/AFP)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - O empate do Brasil por 1 a 1 com o Marrocos na estreia da Copa do Mundo foi o 13º jogo de Carlo Ancelotti no comando da Seleção, e representou também a 13ª escalação diferente do treinador italiano. Em todas as ocasiões, as mudanças foram por necessidade, motivadas por suspensão de atletas ou contusões.

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    A escrita poderá finalmente ser quebrada no jogo com o Haiti na próxima sexta-feira (19), na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C, uma vez que nenhum jogador foi expulso diante do Marrocos e tampouco saiu lesionado. Mas há a possibilidade de Ancelotti fazer mudanças por opção técnica, especialmente após a partida ruim na estreia da Copa do Mundo.

    — Eu tenho que aproveitar o elenco e não fixar (um time). Falei ontem (sexta) que a escalação inicial não era a escalação que terminaria o jogo —, considerou o treinador após a partida no MetLife.

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    Diante do Marrocos, o treinador escalou uma defesa que nunca jogara junto antes desse sábado, com Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. Improvisado na lateral-direita, setor que ficou desfalcado após o corte de Wesley, Ibañez acabou levando cartão amarelo e poderá ficar no banco no jogo com o Haiti, uma vez que ele está pendurado; na Copa do Mundo, a suspensão é após acumular dois cartões amarelos, e não três, como acontece nos campeonatos nacionais.

    Entre todos os jogadores que integram o elenco da Seleção, Casemiro e Matheus Cunha foram os que mais atuaram sob o comando de Ancelotti, com 12 aparições em 13 partidas. Casemiro é titular absoluto do treinador, enquanto Matheus Cunha começou algumas dessas partidas no banco.

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    Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
    Ancelotti tem rodado bastante o time, principalmente por necessidade (Foto: Angela Weiss/AFP)

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