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Memphis está entre os jogadores mais seguidos da Copa do Mundo; saiba a posição

Jogador vai disputar sua terceira Copa do Mundo

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 07:40
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Memphis Depay jogando pela seleção holandesaa
Memphis Depay é o maior artilheiro da história da seleção holandesa (Foto: IMAGO/Folhapress)

Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians e da seleção holandesa, é um dos jogadores mais populares do Brasil e da Copa do Mundo que acontece na América do Norte. Entre todos os atletas do torneio, o meia-atacante está entre os 20 que têm o maior número de seguidores no Instagram.

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    Copa pode exigir de Memphis sequência que ainda não teve no Corinthians em 2026

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    Voltando de lesão, o holandês ainda não é certeza para a partida contra o Japão na estreia da Laranja Mecânica no Grupo F. O jogo, que será disputado neste domingo (14) em Dallas às 17h (de Brasília), promete ser um duelo equilibrado entre os europeus e os asiáticos.

    Confira a lista dos 20 jogadores da Copa do Mundo com mais seguidores no Instagram:

    1º - Cristiano Ronaldo (Portugal) – 665 milhões

    2º - Lionel Messi (Argentina) – 506 milhões

    3º - Neymar Jr. (Brasil) – 233 milhões

    4º - Kylian Mbappé (França) – 130 milhões

    5º - Mohamed Salah (Egito) – 65,3 milhões

    6º - Vinicius Jr. (Brasil) – 60 milhões

    7º - James Rodríguez (Colômbia) – 50,1 milhões

    8º - Lamine Yamal (Espanha) – 43,4 milhões

    9º - Jude Bellingham (Inglaterra) – 41,3 milhões

    10º - Erling Haaland (Noruega) – 40,7 milhões

    11º - Luka Modric (Croácia) – 38,6 milhões

    12º - Kevin de Bruyne (Bélgica) – 26,2 milhões

    13º - Achraf Hakimi (Marrocos) – 23,6 milhões

    14º - Pedri (Espanha) – 22,6 milhões

    15º - Casemiro (Brasil) – 22,3 milhões

    16º - Marcus Rashford (Inglaterra) – 22,3 milhões

    17º - Federico Valverde (Uruguai) – 21,5 milhões

    18º - Ousmane Dembelé (França) – 21,2 milhões

    19º - Raphinha (Brasil) – 20,1 milhões

    20º - Memphis Depay (Holanda) – 19,9 milhões

    Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians e da Holanda, está entre os jogadores mais seguidos da Copa do Mundo
    Memphis Depay está entre os jogadores mais seguidos da Copa do Mundo (Foto: MABROMATA / AFP)

    Memphis leva 'barbeiro do Corinthians' para concentração da Holanda na Copa

    O atacante Memphis contou com a presença de Erich "Vintecinco", barbeiro que atende jogadores do Corinthians, durante a preparação da Holanda para a Copa do Mundo de 2026. O profissional foi convidado pelo camisa 10 para realizar serviços de cabelo e barba na concentração da seleção holandesa, instalada em Kansas City, nos Estados Unidos.

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    Erich trabalha com diversos atletas do elenco corintiano no CT Joaquim Grava e publicou nas redes sociais imagens do atendimento a Memphis. O barbeiro também compartilhou uma mensagem sobre a experiência de acompanhar a seleção holandesa durante o período de preparação para o Mundial.

    Passagem pelos Estados Unidos

    Antes de encontrar Memphis, Erich também atendeu o atacante Talles Magno, ex-jogador do Corinthians e atualmente atleta do New York City FC, da Major League Soccer (MLS).

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    ➡️ Simule os jogos da Copa do Mundo!

    A presença do barbeiro na concentração da Holanda chamou atenção por sua relação profissional com jogadores do clube paulista e pela proximidade construída com Memphis desde a chegada do atacante ao futebol brasileiro.

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