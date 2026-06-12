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Rômulo Mendonça é afastado pela Prime Video e está fora da final da NBA

Narrador e comentarista foram afastados após comentários contra colegas

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 21:12
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Romulo Mendonça, narrador da Prime Vídeo (Foto: Reprodução)
Romulo Mendonça, narrador da Prime Vídeo (Foto: Reprodução)

O narrador Rômulo Mendonça e o comentarista Ricardo Bulgarelli foram afastados pela Prime Vídeo da transmissão de Spurs e Knicks pelo jogo 5 das finais da NBA. O motivo seria os comentários inadequados dos profissionais durante um podcast. A informação foi publicada inicialmente pela "Folha de S.Paulo" e confirmada pelo Lance!.

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    • ➡️ Quem narra a final da NBA no lugar de Rômulo Mendonça?

    A declaração foi dada no "Jararacas Podcast", canal da dupla no YouTube sobre basquete. Durante o programa, Rômulo Mendonça teria debochado do vídeo que Alana Ambrósio, colega de emissora, postou no Instagram relembrando momentos difíceis da vida e da trajetória dela no esporte.

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    Confira o posicionamento da Prime Video sobre o caso:

    "Estamos cientes de comentários inadequados feitos a respeito de um membro de nossa equipe de transmissão. Não toleramos esse comportamento e os talentos envolvidos foram suspensos de nossas transmissões enquanto realizamos uma investigação completa do caso."

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    ➡️Veja os lances da virada do Knicks sobre o Spurs no jogo 4 das finais da NBA

    Com o afastamentos dos dois, Marcelo Gomes será o responsável por narrar o jogo 5 da final da NBA, enquanto Alana Ambrósio segue seu trabalho normalmente na emissora.

    O vídeo publicado por Alana Ambrósio nas redes sociais:

    O vídeo que teria causado o afastamento de Rômulo Mendonça:

    Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgareli não vão narrar o jogo 5 da final da NBA
    Wembanyama durante jogo entre Knicks e Spurs nas finais da NBA (Foto: AL BELLO/Getty Images via AFP)

    Confira a agenda completa da série

    • 03/06 (quarta-feira) - Spurs 95 x 105 Knicks - no Frost Bank Center
    • 05/06 (sexta-feira) - Spurs 104 x 105 Knicks - no Frost Bank Center
    • 08/06 (segunda-feira) - Knicks 111 x 115 Spurs - no Madison Square Garden
    • 10/06 (quarta-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden
    • 13/06 (sábado) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center
    • 16/06 (terça-feira) - Knicks x Spurs - 21h30*, no Madison Square Garden
    • 19/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center

    Formato das finais

    Assim como os playoffs, as finais da NBA são disputadas em série de melhor de sete jogos. A equipe que conseguir quatro vitórias primeiro será a campeã.

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