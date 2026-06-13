Time de 'brasileiros', ex-técnico do Real Madrid e cobras no CT: As curiosidades de Catar e Suíça Seleções se enfrentam neste sábado (13) em estreia na Copa do Mundo

Catar e Suíça se enfrentam neste sábado (13), às 16h, no Levi's Stadium, nos Estados Unidos, pela estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026. Apesar de não estarem entre as principais favoritas ao título, as equipes carregam histórias curiosas tanto em suas trajetórias quanto em participações anteriores no Mundial. O Lance! reuniu alguns fatos que ajudam a contar a história das seleções antes deste duelo.

Catar e Suíça se enfrentam neste sábado (13), às 16h, no Levi's Stadium, nos Estados Unidos, pela estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026. Apesar de não estarem entre as principais favoritas ao título, as equipes carregam histórias curiosas tanto em suas trajetórias quanto em participações anteriores no Mundial. O Lance! reuniu alguns fatos que ajudam a contar a história das seleções antes deste duelo.

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Catar e Suíça se enfrentaram apenas uma vez na história. O único encontro aconteceu em 14 de novembro de 2018, em um amistoso disputado na cidade de Lugano, na Suíça. Na ocasião, o Catar surpreendeu e venceu por 1 a 0, conquistando um resultado histórico diante dos europeus.

Catar

O Catar disputa sua segunda Copa do Mundo. A primeira participação aconteceu em 2022, quando o país foi sede do torneio e, por isso, tinha vaga garantida. Na estreia em Mundiais, a seleção teve uma campanha discreta e foi derrotada nas três partidas da fase de grupos, contra Equador, Senegal e Holanda. Os catarianos marcaram apenas um gol e terminaram a competição sem somar pontos.

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Para a Copa de 2026, porém, o cenário é diferente. O Catar garantiu a classificação dentro de campo, colhendo os frutos de um projeto de longo prazo para o desenvolvimento do futebol no país. Nos últimos anos, o governo investiu pesado em infraestrutura, centros de treinamento, formação de atletas e capacitação de treinadores. O trabalho deu resultado, e a seleção conquistou sua vaga para disputar o segundo Mundial de sua história.

Time de 'brasileiros'

O Catar contará com dois jogadores nascidos no Brasil em seu elenco para a Copa do Mundo. O zagueiro Lucas Mendes e o atacante Edmilson Júnior, ambos naturalizados catarianos, representam a seleção asiática no torneio.

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Aos 35 anos, Lucas Mendes foi revelado nas categorias de base do Coritiba, clube pelo qual disputou 140 partidas como profissional. Naturalizado catariano em 2023, o defensor disputará sua primeira Copa do Mundo.

Já Edmilson Júnior, de 31 anos, nasceu em Itabaiana, no Sergipe. O atacante construiu grande parte de sua carreira na Bélgica antes de se transferir para o futebol catariano, em 2018. Assim como Lucas Mendes, ele fará sua estreia em Mundiais nesta edição da Copa do Mundo.

Ex-técnico do Real Madrid e Espanha

O técnico Julen Lopetegui fará sua estreia em Copas do Mundo no comando do Catar, encerrando uma longa espera marcada por um dos episódios mais curiosos da história recente dos Mundiais.

Em 2018, Lopetegui era o treinador da Espanha e comandaria a seleção na Copa do Mundo da Rússia. No entanto, apenas 48 horas antes da estreia espanhola no torneio, ele foi demitido pela Federação Espanhola de Futebol. A decisão ocorreu após a divulgação de um acordo entre o treinador e o Real Madrid para assumir o clube logo após o Mundial, sem que a entidade tivesse sido informada previamente.

A notícia irritou o então presidente da federação, Luis Rubiales, que optou por demitir o técnico às vésperas da competição, em uma decisão que repercutiu em todo o mundo do futebol.

Após a Copa, Lopetegui assumiu o Real Madrid, mas teve uma passagem bastante curta. O treinador permaneceu no cargo por apenas 135 dias e acabou demitido em razão dos maus resultados da equipe. Agora, oito anos depois daquele episódio, o espanhol finalmente terá a oportunidade de comandar uma seleção em uma Copa do Mundo.

Catar treinamento (Photo by ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Suíça

A Suíça disputa sua 13ª Copa do Mundo e chega para o Mundial de 2026 consolidada como uma presença frequente no torneio. A seleção europeia participa de todas as edições desde 2006 e tem se mantido competitiva no cenário internacional.

Na Copa de 2022, a equipe avançou às oitavas de final após terminar a fase de grupos na segunda colocação, atrás do Brasil. Os suíços empataram com a Costa Rica, venceram a Sérvia e acabaram eliminados pela Suécia por 1 a 0 no mata-mata.

Para 2026, a Suíça aposta em uma base experiente e formada por jogadores consolidados nas principais ligas da Europa. O capitão Granit Xhaka é um dos principais nomes da equipe, com passagens marcantes por Arsenal e Bayer Leverkusen. Na defesa, destaque para Manuel Akanji, que construiu sua carreira em clubes como Borussia Dortmund e Manchester City. Já no gol, a segurança fica por conta de Gregor Kobel, um dos arqueiros mais respeitados do futebol europeu.

Classificação invicta para a Copa

A Suíça garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026 com uma campanha invicta nas Eliminatórias Europeias. Integrante do Grupo B, a seleção europeia confirmou a classificação após somar quatro vitórias e dois empates em seis partidas.

Os suíços superaram Kosovo, Eslovênia e Suécia, demonstrando regularidade durante toda a campanha classificatória. A solidez defensiva e a experiência do elenco foram fatores decisivos para a conquista da vaga sem sofrer derrotas.

Cobras no CT

A seleção da Suíça convive com uma preocupação extra durante a preparação para a Copa do Mundo. O centro de treinamentos utilizado pela equipe está localizado ao lado de uma área habitada por diferentes espécies de cobras, situação que mantém a delegação em estado de atenção.

A delegação suíça está concentrada em Carmel Valley, região do sul da Califórnia. O local é conhecido pela grande diversidade de serpentes e concentra uma das maiores variedades de cascavéis dos Estados Unidos.

Eliminados de uma Copa sem perder

A Suíça protagonizou uma das histórias mais curiosas da Copa do Mundo de 2006, disputada na Alemanha. A seleção europeia foi eliminada da competição sem sofrer nenhuma derrota.

Na fase de grupos, os suíços venceram Togo e Coreia do Sul, além de empatarem com a França, garantindo a classificação para as oitavas de final de forma invicta. No mata-mata, a Suíça voltou a empatar, desta vez por 0 a 0 com a Ucrânia. A decisão da vaga foi para os pênaltis, e os suíços acabaram eliminados após desperdiçarem suas três cobranças. A Ucrânia venceu a disputa e avançou às quartas de final.

The Swiss national team poses for a photo ahead of the international friendly football match between Switzerland and Australia at Snapdragon Stadium in San Diego, California on June 6, 2026. (Photo by SANDY HUFFAKER / AFP)

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