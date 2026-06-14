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Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (14)?

Emissora transmite três partidas neste domingo

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 06:40
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villani globo
O narrador Gustavo Villani, da TV Globo (Foto: Reprodução)

O primeiro domingo da Copa do Mundo terá nada menos que três partidas exibidas ao vivo pela Globo. A primeira começa às 17h (de Brasília), entre Holanda e Japão, em Dallas, nos EUA.

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    Já às 20h, na Filadélfia, também com transmissão da Globo, a Costa do Marfim, de volta ao Mundial após 12 anos, desafia o Equador, segundo colocado nas Eliminatórias Sul-Americanas, atrás apenas da Argentina, defendendo uma invencibilidade de 19 jogos.

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    O terceiro e último jogo deste domingo com transmissão da Globo marca a estreia de Suécia e Tunísia, às 23h (de Brasília). O duelo acontece em Monterrey, no México.

     Globo já definiu parte da programação para a Copa do Mundo de 2026, torneio que está sendo disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. A emissora exibirá 55 partidas ao longo da competição, que contará pela primeira vez com 48 seleções e um total de 104 jogos.

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    Jogos confirmados na Globo

    14 de junho (domingo)

      1.
    1. Holanda x Japão - 17h
      2. 2.
    2. Costa do Marfim x Equador - 20h
      3. 3.
    3. Suécia x Tunísia - 23h

    15 de junho (segunda-feira)

    • Bélgica x Egito - 16h
    • Arábia Saudita x Uruguai - 19h

    16 de junho (terça-feira)

    • França x Senegal - 16h
    • Áustria x Jordânia - 1h

    17 de junho (quarta-feira)

      1.
    1. Inglaterra x Croácia - 17h
      2. 2.
    2. Uzbequistão x Colômbia - 23h

    18 de junho (quinta-feira)

    • Suíça x Bósnia - 16h
    • México x Coreia do Sul - 22h

    19 de junho (sexta-feira)

    • Brasil x Haiti - 21h30
    • Turquia x Paraguai - 0h

    20 de junho (sábado)

    • Alemanha x Costa do Marfim - 17h
    • Tunísia x Japão - 23h

    21 de junho (domingo)

    • Uruguai x Cabo Verde - 19h
    • Nova Zelândia x Egito - 22h

    22 de junho (segunda-feira)

    • Argentina x Áustria – 14h
    • Noruega x Senegal - 21h
    • Jordânia x Argélia - 0h

    23 de junho (terça-feira)

      1.
    1. Inglaterra x Gana - 17h
      2. 2.
    2. Colômbia x Congo - 23h

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    Técnico do Japão, Hajime Moriyasu em coletiva neste sábado, antes da estreia contra a Holanda (Photo Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Técnico do Japão, Hajime Moriyasu em coletiva neste sábado, antes da estreia contra a Holanda (Photo Foto: Paul ELLIS / AFP)
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