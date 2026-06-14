Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (14)?
Emissora transmite três partidas neste domingo
O primeiro domingo da Copa do Mundo terá nada menos que três partidas exibidas ao vivo pela Globo. A primeira começa às 17h (de Brasília), entre Holanda e Japão, em Dallas, nos EUA.
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Já às 20h, na Filadélfia, também com transmissão da Globo, a Costa do Marfim, de volta ao Mundial após 12 anos, desafia o Equador, segundo colocado nas Eliminatórias Sul-Americanas, atrás apenas da Argentina, defendendo uma invencibilidade de 19 jogos.
O terceiro e último jogo deste domingo com transmissão da Globo marca a estreia de Suécia e Tunísia, às 23h (de Brasília). O duelo acontece em Monterrey, no México.
Globo já definiu parte da programação para a Copa do Mundo de 2026, torneio que está sendo disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. A emissora exibirá 55 partidas ao longo da competição, que contará pela primeira vez com 48 seleções e um total de 104 jogos.
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Jogos confirmados na Globo
14 de junho (domingo)
- Holanda x Japão - 17h
- Costa do Marfim x Equador - 20h
- Suécia x Tunísia - 23h
15 de junho (segunda-feira)
- Bélgica x Egito - 16h
- Arábia Saudita x Uruguai - 19h
16 de junho (terça-feira)
- França x Senegal - 16h
- Áustria x Jordânia - 1h
17 de junho (quarta-feira)
- Inglaterra x Croácia - 17h
- Uzbequistão x Colômbia - 23h
18 de junho (quinta-feira)
- Suíça x Bósnia - 16h
- México x Coreia do Sul - 22h
19 de junho (sexta-feira)
- Brasil x Haiti - 21h30
- Turquia x Paraguai - 0h
20 de junho (sábado)
- Alemanha x Costa do Marfim - 17h
- Tunísia x Japão - 23h
21 de junho (domingo)
- Uruguai x Cabo Verde - 19h
- Nova Zelândia x Egito - 22h
22 de junho (segunda-feira)
- Argentina x Áustria – 14h
- Noruega x Senegal - 21h
- Jordânia x Argélia - 0h
23 de junho (terça-feira)
- Inglaterra x Gana - 17h
- Colômbia x Congo - 23h
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