Holanda 1 x 0 Japão na Copa de 2010: Sneijder decide e holandeses garantem primeira posição do grupo Relembre a vitória da Oranje sobre os Samurais Azuis com um golaço de Sneijder

O gol decisivo foi marcado por Wesley Sneijder no segundo tempo com um chute de longa distância.

A manhã de sábado, 19 de junho de 2010, reservou para a abertura da segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo da África do Sul um confronto de altíssima exigência tática, paciência e estratégia refinada. Singrando os gramados do moderno Estádio Moses Mabhida, na litorânea cidade de Durban, as seleções da Holanda e do Japão mediram forças sob o som incessante e característico das vuvuzelas que dominavam a atmosfera das arquibancadas africanas. Ambas as equipes vinham embaladas por triunfos consistentes em suas respectivas estreias e sabiam que o duelo direto valia muito mais do que os três pontos ordinários: tratava-se do passo definitivo para encaminhar a classificação para as oitavas de final e consolidar a liderança isolada da chave. O Lance! relembra Holanda 1 x 0 Japão na Copa de 2010.

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A seleção da Holanda desembarcara em território africano sob uma ótica completamente reformulada pelo treinador Bert van Marwijk. Afastando-se conscientemente do romantismo idealista do "Futebol Total" de décadas passadas, que muitas vezes encantava o público, mas cobrava o preço em títulos, Van Marwijk implementou na Oranje um estilo de jogo pragmático, sólido e altamente focado na eficiência competitiva. Com uma linha defensiva protegida por um ferrenho duplo pivô no meio-campo, a equipe holandesa abria mão de dar espetáculo plástico em troca de um controle absoluto dos espaços, confiando no brilho individual de seu setor ofensivo para decidir os compromissos mais complicados da competição.

Do outro lado, a disciplinada seleção do Japão, dirigida pelo experiente comandante Takeshi Okada, ostentava o merecido respeito internacional após surpreender os prognósticos europeus ao bater Camarões na rodada de abertura. Okada estruturou os Samurais Azuis com base em uma barreira defensiva quase intransponível, caracterizada pela compactação de suas linhas e pelo espírito de sacrifício coletivo de seus atletas. Apostando na força física de sua dupla de zaga e no talento isolado do astro Keisuke Honda, que atuava de forma inteligente como um falso nove, os asiáticos pisaram em Durban dispostos a congestionar o raciocínio holandês e arrancar um resultado histórico.

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O desenrolar do confronto em Durban entregou aos espectadores um autêntico duelo de xadrez tático, disputado palmo a palmo no círculo central e marcado pelo extremo respeito mútuo. A Holanda mantinha a imensa posse de bola, mas encontrava sérias dificuldades para penetrar na retaguarda japonesa, que bloqueava com perfeição as investidas de Robin van Persie e Rafael van der Vaart. Foi necessária a estrela do maestro Wesley Sneijder — que vivia o ápice absoluto de sua carreira profissional — para quebrar o ferrolho asiático na etapa complementar por meio de um petardo de longa distância que contou com o balanço imprevisível da polêmica bola Jabulani. O placar magro de 1 a 0 traduziu com fidelidade a maturidade holandesa na caminhada rumo às fases agudas.

Holanda 1 x 0 Japão na Copa de 2010

O novo pragmatismo da Holanda

A escolha de Durban como o cenário para este confronto adicionou contornos climáticos e logísticos importantes para as duas delegações. Diferente das sedes localizadas na altitude de Joanesburgo ou Pretória, o Moses Mabhida Stadium oferecia condições ao nível do mar, o que teoricamente favorecia uma maior intensidade física e velocidade na circulação da bola. Bert van Marwijk utilizou os dias anteriores ao embate para alertar seus comandados sobre a velocidade de transição do Japão, exigindo atenção redobrada dos volantes Mark van Bommel e Nigel de Jong para sufocar os contras asiáticos antes que eles ganhassem corpo.

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A estrutura holandesa baseava-se na segurança de sua retaguarda. Giovanni van Bronckhorst, o experiente capitão, comandava a linha de defesa ao lado de John Heitinga e Joris Mathijsen, dando a liberdade necessária para que o jovem lateral Gregory van der Wiel apoiasse o flanco direito. No entanto, a grande força daquela Holanda residia justamente na crônica falta de espaços cedidos ao adversário. Van Marwijk entendia que, para vencer um Mundial, era preciso aprender a sofrer e a valorizar as vitórias econômicas, uma mentalidade que encontrou forte resistência de setores puristas da imprensa holandesa, mas que provou sua eficácia técnica no gramado pesado de Durban.

Um duelo de xadrez travado na retaguarda

Quando a bola rolou na manhã sul-africana, o Japão tratou de desenhar de forma clara a sua proposta de resistência tática. Recuando suas linhas de marcação para o próprio campo e organizando um compacto bloco defensivo, os Samurais Azuis neutralizaram completamente a circulação de bola da Holanda. O volante Yuki Abe flutuava à frente da zaga composta por Yuji Nakazawa e Marcus Túlio Tanaka, funcionando como um autêntico leão na caça aos espaços e impedindo que Wesley Sneijder conseguisse acionar os atacantes com passes em profundidade.

A Holanda mantinha uma posse de bola estéril e burocrática, trocando passes laterais sem conseguir agredir a retaguarda asiática. Dirk Kuyt demonstrava a sua tradicional entrega física pelo flanco direito, brigando por cada bola e tentando abrir brechas na marcação de Yūto Nagatomo, mas os cruzamentos rasteiros eram facilmente interceptados pelo gigante Túlio Tanaka. Robin van Persie ficava completamente isolado entre os defensores, parando na antecipação cirúrgica do sistema montado por Takeshi Okada.

O Japão assustava nas raras saídas rápidas em transição ofensiva, explorando a velocidade de Daisuke Matsui e Yoshito Okubo pelos lados do campo para municiar Keisuke Honda. Aos 36 minutos da etapa inicial, a tensão do jogo ficou nítida quando Gregory van der Wiel cometeu uma falta dura para interromper um contra-ataque japonês perigoso, recebendo o cartão amarelo da partida. O placar zerado no intervalo refletia com total precisão a eficiência do ferrolho japonês e a crônica falta de criatividade e agressividade da Oranje nos primeiros 45 minutos.

A bomba de Sneijder e o veneno da Jabulani

Insatisfeito com a apatia ofensiva de sua equipe na metade inicial, Bert van Marwijk cobrou maior velocidade nas tabelas curtas e movimentação dos homens de frente no vestiário. A Holanda retornou para a etapa complementar, demonstrando uma postura psicológica muito mais agressiva, adiantando suas linhas de marcação e forçando os erros na saída de bola do Japão. A postura ofensiva colheu frutos rapidamente, desenhando o lance que definiria os rumos da história em Durban aos 8 minutos do segundo tempo.

Após uma jogada de insistência pelo flanco esquerdo, iniciada por Giovanni van Bronckhorst, a bola foi alçada na grande área japonesa. Robin van Persie brigou com a marcação de Nakazawa e, demonstrando imensa proteção de pivô, conseguiu escorar a bola para trás com categoria. Wesley Sneijder infiltrou-se em velocidade na entrada da grande área e, sem deixar a bola cair no gramado, desferiu um petardo de perna direita. A bola viajou com imensa violência e pegou o efeito aerodinâmico instável da Jabulani, balançando de forma sutil no ar. O goleiro Eiji Kawashima tentou a defesa de manche com as mãos espalmadas, mas foi traído pela trajetória errática da bola, que explodiu em suas luvas e morreu no fundo das redes.

O gol de Sneijder desencadeou uma catarse no banco de reservas holandês e aliviou a enorme pressão psicológica que pairava sobre os favoritos. O camisa 10 correu para celebrar com os braços abertos, consolidando o seu papel de grande protagonista técnico daquela geração. Atrás no marcador, o Japão foi obrigado a abandonar a sua postura ultra-defensiva para se lançar ao ataque, modificando completamente o desenho tático do confronto e abrindo imensos espaços na retaguarda para os contra-ataques da Oranje.

Pressão japonesa no final da partida

Percebendo a necessidade de injetar criatividade e brio em sua equipe para buscar o empate, o técnico Takeshi Okada promoveu alterações corajosas e ofensivas na metade final da etapa complementar. Okada lançou a campo o lendário meia Shunsuke Nakamura no lugar de Matsui aos 14 minutos e, mais tarde, promoveu uma dupla substituição ousada aos 32, colocando os atacantes Shinji Okazaki e Keiji Tamada nas vagas de Okubo e Hasebe. O Japão passou a pressionar a saída de bola holandesa e assustou em finalizações perigosas de longa distância com Yasuhito Endo.

A Holanda demonstrava imensa maturidade e frieza para suportar a pressão dos Samurais Azuis, mantendo a sua compactação defensiva sob a liderança de Mark van Bommel. Van Marwijk oxigenou o time promovendo as entradas de Eljero Elia na vaga de Van der Vaart aos 27 minutos e do meia Ibrahim Afellay no lugar do herói Sneijder aos 38. A velocidade de Elia transformou os minutos finais em um autêntico teste para cardíacos. Afellay teve duas oportunidades claras e isoladas cara a cara com o goleiro Kawashima em contra-ataques velozes, mas pecou na pontaria e parou em defesas milagrosas do arqueiro japonês.

Nos minutos derradeiros, o Japão flertou de perto com o gol de empate em uma jogada de abafa na grande área. O atacante Shinji Okazaki recebeu um passe rasteiro na diagonal pelo flanco esquerdo e soltou um chute cruzado potente que passou raspando o travessão do goleiro Maarten Stekelenburg, arrancando suspiros das arquibancadas em Durban. Para fechar a casinha de vez e garantir o resultado, Van Marwijk colocou o centroavante Klaas-Jan Huntelaar na vaga de Van Persie aos 43 minutos. A sólida barreira defensiva holandesa segurou o ímpeto asiático até o apito final, celebrando uma vitória suada e cirúrgica.

Liderança consolidada e a caminhada rumo à finalíssima para a Holanda

O término da partida em Durban carimbou de forma oficial a segunda vitória consecutiva da Holanda na Copa do Mundo de 2010, isolando a equipe na liderança absoluta do Grupo E com 6 pontos conquistados. O triunfo magro por 1x0 serviu como uma demonstração prática da força do pragmatismo implementado por Bert van Marwijk: uma equipe que não precisava dar espetáculo ou golear para marchar com autoridade máxima rumo às fases eliminatórias diretas. A Oranje provava que possuía casca psicológica e solidez tática para vencer os compromissos mais amarrados do torneio na África do Sul.

Para a seleção do Japão, o revés pelo placar mínimo diante de uma das maiores potências do continente europeu não apagou o brio e o orgulho do elenco de Takeshi Okada. Com os mesmos 3 pontos na tabela, os Samurais Azuis deixaram o gramado do Moses Mabhida Stadium de cabeça erguida, cientes de que uma vitória simples na rodada de encerramento contra a Dinamarca seria suficiente para carimbar a classificação histórica para as oitavas de final. O duelo entrou para os anais daquela Copa como um autêntico tratado de estratégia tática, coroando a estrela cadente de Wesley Sneijder na caminhada que levaria a Holanda até a grande finalíssima do torneio.

Ficha técnica - Holanda 1 x 0 Japão na Copa de 2010

Data: Sábado, 19 de junho de 2010

Sábado, 19 de junho de 2010 Horário: 08:30 (de Brasília)

08:30 (de Brasília) Local: Estádio Moses Mabhida – Durban, África do Sul

Estádio Moses Mabhida – Durban, África do Sul Transmissão: Globo

Gols

Holanda: Wesley Sneijder (53')

Escalações e substituições de Holanda 1 x 0 Japão na Copa de 2010

Holanda (Técnico: Bert van Marwijk)

1 - Maarten Stekelenburg (G)

2 - Gregory van der Wiel 🟨 (36')

3 - John Heitinga

4 - Joris Mathijsen

5 - Giovanni van Bronckhorst (C)

6 - Mark van Bommel

8 - Nigel de Jong

10 - Wesley Sneijder ⚽ (Saiu aos 83')

23 - Rafael van der Vaart (Saiu aos 72')

7 - Dirk Kuyt

9 - Robin van Persie (Saiu aos 88')

Banco de reservas utilizados:

17 - Eljero Elia (Entrou aos 72')

20 - Ibrahim Afellay (Entrou aos 83')

21 - Klaas-Jan Huntelaar (Entrou aos 88')

Não utilizados: Michel Vorm, Sander Boschker, Khalid Boulahrouz, Edson Braafheid, Demy de Zeeuw, Stijn Schaars, André Ooijer, Arjen Robben, Ryan Babel.

Japão (Técnico: Takeshi Okada)

21 - Eiji Kawashima (G)

17 - Makoto Hasebe (Saiu aos 77')

4 - Marcus Túlio Tanaka

5 - Yūto Nagatomo

22 - Yuji Nakazawa

3 - Yuichi Komano

2 - Yuki Abe

7 - Yasuhito Endo

8 - Daisuke Matsui (Saiu aos 64')

18 - Keisuke Honda (C)

16 - Yoshito Okubo (Saiu aos 77')

Banco de reservas utilizados:

10 - Shunsuke Nakamura (Entrou aos 64')

9 - Shinji Okazaki (Entrou aos 77')

11 - Keiji Tamada (Entrou aos 77')

Não utilizados: Seigo Narazaki, Yoshikatsu Kawaguchi, Atsuto Uchida, Kisho Yano, Daiki Iwamasa, Kengo Nakamura, Yasuyuki Konno, Junichi Inamoto, Takayuki Morimoto.