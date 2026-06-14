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Neymar ajudaria? Torcedores apontam o que faltou na estreia do Brasil na Copa

Seleção ficou no empate em 1 a 1

PorGabriel de Britto SilvaRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 06:10
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Neymar ficou no banco durante a partida entre Brasil e Marrocos na Copa do Mundo
Neymar ficou no banco durante a partida entre Brasil e Marrocos na Copa do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Brasil e Marrocos ficaram no empate em 1 a 1 na estreia da Copa do Mundo no último sábado (13), e a atuação da equipe não agradou a todos os torcedores. Durante evento na Casa CazéTV em São Paulo, alguns dos espectadores que assistiram à partida opinaram sobre a exibição do time de Ancelotti, o que fariam de diferente e se a presença de Neymar poderia mudar o cenário da partida, caso tivesse condições de atuar.

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    Um deles apontou que o Brasil poderia ser melhor e admitiu que o time foi dominado em grande parte do jogo pelo Marrocos. Além disso, mostrou-se decepcionado com a atuação de Casemiro.

    — No primeiro tempo, o Marrocos dominou. Infelizmente, a gente jogou muito mal. É, o Brasil teve algumas chances, tanto que empatou o jogo, mas eu achei que a gente podia se doar um pouco mais. O Casemiro, por exemplo, eu achei muito aquém do que ele consegue jogar, do que a gente já viu ele jogando. Eu achei fraco. A Seleção foi fraca no primeiro tempo, principalmente — afirmou.

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    Outro torcedor, que não gostou da atuação de Raphinha ao longo dos 90 minutos, disse que traria Endrick para o lugar do camisa 11.

    — Eu acho que o Endrick tinha que ter entrado. Acho que ele ali no lugar do Raphinha, que para mim fez uma partida muito ruim. Acho que o Brasil, precisando de gol, ele é um cara que faria — disse o torcedor.

    Por fim, um dos torcedores respondeu se a presença de Neymar faria alguma diferença positiva para o time do Brasil.

    — Em plenas condições, sem dúvida. Neymar, junto de Vini… só a preocupação do adversário (com a presença de Neymar) já mudaria o jogo.

    Veja as opiniões em vídeo:

    Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo
    Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad/AFP)

    Como foi Brasil x Marrocos na Copa do Mundo?

    O primeiro tempo da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo esteve longe de ser tranquilo. Escalado com Lucas Paquetá pela direita, Vini Jr pela esquerda e a dupla Igor Thiago e Raphinha centralizada, o Brasil sofreu nos minutos iniciais diante de um Marrocos mais intenso e organizado. Os africanos dominaram os dez primeiros minutos, com duas finalizações, uma para fora e outra bloqueada pela defesa brasileira. A primeira boa chegada da equipe de Ancelotti veio em jogada individual de Vini Jr, que venceu a marcação pela esquerda e cruzou para Igor Thiago, mas o atacante não conseguiu cabecear em direção ao gol.

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    A superioridade marroquina foi premiada aos 21 minutos. Em um lançamento em profundidade, Gabriel Magalhães falhou na tentativa de interceptação e deixou Saibari livre para sair cara a cara e encobrir Alisson para abrir o placar para o Marrocos. Do outro lado, Paquetá fazia um primeiro tempo abaixo do esperado, acumulando erros nas saídas de bola e dificultando a construção ofensiva brasileira.

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    Mesmo sem grande atuação coletiva, o Brasil encontrou o empate aos 32 minutos. Bruno Guimarães deu um belo passe para Vini Jr, que dominou, cortou o defensor e bateu colocado para fazer 1 a 1. Já nos acréscimos, Paquetá pareceu despertar na partida ao iniciar uma boa jogada pela esquerda. O meia encontrou Douglas Santos, que cruzou para a área, e o jogador do Flamengo tentou um voleio para virar o placar, mas parou na defesa de Bono. O empate acabou sendo o retrato de um primeiro tempo equilibrado após um início de amplo domínio marroquino.

    Brasil melhora, mas não consegue criar chances claras

    Depois de um primeiro tempo movimentado, a partida perdeu intensidade na etapa final. O Marrocos já não conseguia repetir a pressão dos minutos iniciais e dava sinais claros de desgaste físico, enquanto o Brasil mantinha mais a posse de bola, mas encontrava enormes dificuldades para transformar o domínio territorial em chances reais de gol. Logo na volta do intervalo, Carlo Ancelotti promoveu duas mudanças por precaução: Casemiro e Ibañez, ambos amarelados, deram lugar a Fabinho e Danilo. Aos 16 minutos, o treinador voltou a mexer na equipe, sacando Lucas Paquetá e Igor Thiago para as entradas de Matheus Cunha e Luiz Henrique. Mesmo com as alterações, a Seleção seguiu esbarrando na forte marcação marroquina. Raphinha, discreto durante os 90 minutos, pouco conseguiu produzir ofensivamente.

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    A melhor notícia para o Brasil foi a entrada de Matheus Cunha, que deu mais mobilidade ao ataque. Em uma de suas primeiras participações, o atacante encontrou belo passe para Vini Jr, que avançou e cruzou para a área, mas a defesa africana conseguiu afastar o perigo. Com o passar do tempo, o Brasil aumentou a pressão, mas continuou sem criatividade para abrir a última linha rival. Já nos acréscimos, Danilo Santos teve a melhor oportunidade da etapa final, mas parou em grande defesa de Bono. Do outro lado, o Marrocos também assustou no fim: El Aynaoui arriscou de fora da área e obrigou Alisson a fazer a defesa em dois tempos. Sem brilho e com poucas emoções, o segundo tempo confirmou a queda de ritmo da partida e manteve o empate em 1 a 1 até o apito final.

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