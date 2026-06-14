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Domingo de Copa do Mundo: qual o seu palpite para os jogos de hoje? Vote

Deixe o seu palpite neste domingo de Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 08:00
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Jogadores da Alemanha comemoram gol (Foto: Reprodução Instagram DFB)
Jogadores da Alemanha comemoram gol (Foto: Reprodução Instagram DFB)

O domingo (14) será mais um dia cheio de emoções na Copa do Mundo de 2026. Quatro partidas movimentam a competição ao longo do dia, com estreias importantes e seleções que sonham em começar sua caminhada no Mundial com o pé direito. Com isso, o Lance! quer saber: qual é o seu palpite para os jogos deste domingo de Copa? Vote e participe!

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    A programação começa às 14h (de Brasília), com o duelo entre Alemanha e Curaçao, no NRG Stadium, em Houston, pela primeira rodada do Grupo E. Os alemães chegam como um dos favoritos ao título e contam com uma geração talentosa liderada por Musiala, Wirtz e Havertz. Já Curaçao disputa uma partida histórica de estreia e tenta surpreender uma das maiores potências do futebol mundial.

    Mais tarde, às 17h, Holanda e Japão se enfrentam no Estádio de Dallas, pela abertura do Grupo F. A Laranja Mecânica busca o sonhado título inédito da Copa do Mundo, enquanto os japoneses apostam na organização tática e no bom momento vivido nos últimos anos para tentar largar com uma vitória.

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    Às 20h, Costa do Marfim e Equador entram em campo pelo Grupo E. Os africanos chegam embalados após bons resultados na preparação para o Mundial, enquanto os equatorianos apostam em sua velocidade e intensidade para iniciar a competição somando três pontos.

    Fechando o dia, às 23h, Suécia e Tunísia duelam pela primeira rodada do Grupo H. Os suecos retornam à Copa do Mundo apostando na força coletiva e na qualidade de seu elenco, enquanto os tunisianos tentam repetir a competitividade que costuma marcar suas participações em torneios internacionais.

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    Quem vai vencer neste domingo? Vote

    Taça - troféu da Copa do Mundo
    Taça da Copa do Mundo (Foto: Timothy A. CLARY/ AFP)

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