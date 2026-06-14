Onde estão Ibrahimović e Drogba, lendas de Suécia e Costa do Marfim? Saiba os passos da carreira dos ex-astros do futebol

Zlatan Ibrahimović e Didier Drogba, craques do futebol mundial, mesmo aposentados dos gramados, são símbolos vivos da Suécia e Costa do Marfim, respectivamente. Ambos, com passagens marcantes por gigantes europeus como Barcelona e Chelsea, acompanham as seleções de seus países nesta Copa do Mundo. Mas, além de torcedores, o que fazem os dois craques atualmente?

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O sueco está participando como comentarista na cobertura da Fox Sports da Copa do Mundo diretamente dos Estados Unidos, além de ter anunciado uma luta de boxe contra Tyson Fury nas últimas semanas. Didier Drogba dedica a maior parte do seu tempo a ações humanitárias e eventos beneficentes.

O que Zlatan Ibrahimović faz após a aposentadoria?

Além de estar trabalhando em funções ligadas à mídia esportiva, comentando e analisando partidas de futebol, desde que se aposentou, Zlatan também ocupa o cargo de dirigente do Milan. O ex-atleta exerce a função de conselheiro dos proprietários do clube e auxilia na tomada de diversas decisões esportivas e comerciais.

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— Esta não é uma decisão que tomo de forma leve; é muito importante e pessoal para mim e para a minha família. Pensei muito sobre os primeiros passos da minha carreira fora do futebol e não poderia estar mais entusiasmado para começar esta jornada como membro do RedBird (empresa que adquiriu o clube) e do Milan. Para mim e minha família, este é realmente um retorno ao lar, ao querido clube onde encerrei minha carreira de jogador e agora estou começando meu próximo capítulo — disse Ibra ao ser anunciado em seu cargo no Milan.

Em maio de 2026, a estrela sueca confirmou a sua primeira luta oficial de boxe contra o ex-campeão mundial da categoria pesos-pesados, Tyson Fury. Por meio das redes sociais, o ex-atacante publicou a confirmação do duelo, que será no dia 1º de agosto em Dublin, na Irlanda.

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Ibrahimovic se aposentou do futebol em 2023 (Foto: Jonathan NACKSTRAND / AFP)

Por onde anda Didier Drogba?

Desde sua aposentadoria dos gramados em 2018, após atuar como jogador e coproprietário do Phoenix Rising, dos Estados Unidos, Drogba segue atuando em frentes diversas fora das quatro linhas. Ele se mantém ativo como embaixador da ONU, participa de ações humanitárias e é vice-presidente da organização Peace and Sport, sediada em Mônaco, que promove o esporte como ferramenta de inclusão e transformação social.

Além disso, Drogba se aventurou em iniciativas ligadas ao esporte e à mídia. Já participou como apresentador do Ballon d'Or (Bola de Ouro) em diversas edições e se envolve com projetos de desenvolvimento esportivo na África. Em 2020, tentou se eleger presidente da Federação Marfinense de Futebol, com a proposta de modernizar o futebol do país, mas não conseguiu apoio político suficiente para concorrer.

Fora isso, o ex-jogador mantém uma presença constante em eventos beneficentes e continua engajado com a Fundação Didier Drogba, que financia projetos de saúde e educação na Costa do Marfim. Ainda que não atue mais profissionalmente, o impacto de Drogba no futebol e na sociedade continua sendo enorme.

Drogba se aposentou em 2018 (Foto: AFP / FREDERIC J. BROWN)

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