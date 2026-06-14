SBT, Globo e CazéTV: veja quem teve a maior audiência com Brasil x Marrocos Partida terminou empatada em 1 a 1

A partida entre Brasil e Marrocos no último sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, iniciou a caminhada na Copa do Mundo de 2026 com um ponto no Grupo C. Já na 'guerra' da audiência foi diferente o cenário, CazéTV, Globo e SBT disputaram pela segunda vez qual transmissora alcançaria mais usuários.

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A Globo registrou a maior audiência este ano, segundo dados prévios, no Painel Nacional de Televisão, São Paulo e Rio de Janeiro. No território nacional foram 32 pontos, o maior índice da faixa horária (bola rolando de 19h04 às 21h05) em sete anos , e mais de metade dos domicílios com aparelhos ligados estavam sintonizados na TV Globo.

Já entre os cariocas, a transmissão marcou média de 34 pontos. Por fim, entre os paulistas o confronto atingiu 31 pontos, melhor desempenho na faixa aos sábados em seis anos.

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CazéTV e Globo dividem os direitos de transmissão da Copa do Mundo. (Foto: Reprodução)

Na emissora em que contou com Galvão Bueno na narração, o SBT, os resultados também foram bons. A emissora conseguiu 8 pontos de média com picos de 11, resultado mais alto no ano. No Rio, foram 6 pontos de média, já no PNT alcançou os 6 pontos.

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A CazéTV foi além de ambas as emissoras e conseguiu bater o recorde histórico desde a criação do projeto esportivo, além de ter se consolidado como a maior live esportiva de um canal no Youtube. A partida comandada por Luis Felipe Freitas conseguiu o pico de 12 milhões de aparelhos conectados.

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Pela primeira vez, todos os 104 jogos do torneio estarão disponíveis integralmente em uma plataforma digital, a CazéTV, enquanto Globo e SBT dividirão parte da transmissão na TV aberta.

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