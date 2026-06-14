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Atitude de Ancelotti após Brasil x Marrocos repercute: 'Não podia'

Treinador italiano não gostou do que viu no jogo da Seleção

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 06:10
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Ancelotti em Brasil x Marrocos (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)
Ancelotti em Brasil x Marrocos (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)

O Brasil de Ancelotti empatou com o Marrocos por 1 a 1, na noite deste sábado (13), em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Depois do duelo, uma atitude do técnico italiano chamou muita atenção de torcedores nas redes sociais.

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    • Na saída do gramado do duelo entre Brasil e Marrocos, Ancelotti deu uma entrevista com cara de quem claramente não gostou do que assistiu. "Sim", respondeu o italiano sobre a Seleção ter que melhorar, e "não" se havia algum ponto específico para melhora.

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    Nas redes, a postura de Ancelotti ao final de Brasil x Marrocos chamou atenção de torcedores, que se acostumaram a ver o italiano de um jeito mais bem humorado. Veja a cena e os comentários abaixo:

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    Ancelotti em Brasil x Marrocos (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)
    Ancelotti em Brasil x Marrocos (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)

    Veja os comentários sobre a atitude do italiano

    Como foi o jogo entre o Brasil de Ancelotti e Marrocos

    O primeiro tempo da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo esteve longe de ser tranquilo. Escalado com Paquetá pela direita, Vini Jr pela esquerda e a dupla Igor Thiago e Raphinha centralizada, o Brasil sofreu nos minutos iniciais diante de um Marrocos mais intenso e organizado. Os africanos dominaram os dez primeiros minutos, com duas finalizações, uma para fora e outra bloqueada pela defesa brasileira. A primeira boa chegada da equipe de Carlo Ancelotti veio em jogada individual de Vini Jr, que venceu a marcação pela esquerda e cruzou para Igor Thiago, mas o atacante não conseguiu cabecear em direção ao gol.

    A superioridade do Marrocos contra o Brasil foi premiada aos 21 minutos. Em um lançamento em profundidade, Gabriel Magalhães falhou na tentativa de interceptação e deixou Saibari livre para sair cara a cara com Alisson. O atacante não desperdiçou e abriu o placar para Marrocos. Do outro lado, Paquetá fazia um primeiro tempo abaixo do esperado, acumulando erros nas saídas de bola e dificultando a construção ofensiva brasileira.

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    Mesmo sem grande atuação coletiva, o Brasil encontrou o empate contra o Marrocos aos 32 minutos. Bruno Guimarães deu um belo passe para Vini Jr, que dominou, cortou o defensor e bateu colocado para fazer 1 a 1. Já nos acréscimos, Paquetá pareceu despertar na partida ao iniciar uma boa jogada pela esquerda. O meia encontrou Douglas Santos, que cruzou para a área, e o jogador do Flamengo tentou um voleio para virar o placar, mas sem sucesso. O empate acabou sendo o retrato de um primeiro tempo equilibrado após um início de amplo domínio marroquino.

    Depois de um primeiro tempo movimentado, a partida entre Brasil e Marrocos perdeu intensidade na etapa final. O Marrocos já não conseguia repetir a pressão dos minutos iniciais e dava sinais claros de desgaste físico, enquanto o Brasil mantinha mais a posse de bola, mas encontrava enormes dificuldades para transformar o domínio territorial em chances reais de gol. Logo na volta do intervalo, Carlo Ancelotti promoveu duas mudanças por precaução: Casemiro e Ibañez, ambos amarelados, deram lugar a Fabinho e Danilo. Aos 16 minutos, o treinador voltou a mexer na equipe, sacando Lucas Paquetá e Igor Thiago para as entradas de Matheus Cunha e Luiz Henrique. Mesmo com as alterações, a Seleção seguiu esbarrando na forte marcação marroquina. Raphinha, discreto durante os 90 minutos, pouco conseguiu produzir ofensivamente.

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    A melhor notícia para o Brasil contra o Marrocos foi a entrada de Matheus Cunha, que deu mais mobilidade ao ataque. Em uma de suas primeiras participações, o atacante encontrou belo passe para Vini Jr, que avançou e cruzou para a área, mas a defesa africana conseguiu afastar o perigo. Com o passar do tempo, o Brasil aumentou a pressão, mas continuou sem criatividade para abrir a última linha rival. Já nos acréscimos, Danilo Santos teve a melhor oportunidade da etapa final, mas parou em grande defesa de Bounou. Do outro lado, o Marrocos também assustou no fim: El Aynaoui arriscou de fora da área e obrigou Alisson a fazer a defesa em dois tempos. Sem brilho e com poucas emoções, o segundo tempo confirmou a queda de ritmo da partida e manteve o empate em 1 a 1 até o apito final em Brasil x Marrocos.

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