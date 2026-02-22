Desde os anos 1990, a FIFA prioriza conforto e segurança, reduzindo o número de espectadores enquanto aumenta a receita por ingresso.

A final de 1950 no Maracanã, com 173.850 espectadores, permanece como o maior público da história do futebol.

A Copa do Mundo evoluiu de eventos com grandes públicos para finais de alto valor econômico, impulsionadas por ingressos caros e hospitalidade premium.

As finais da Copa do Mundo sempre representaram o ápice esportivo do futebol internacional, mas também se transformaram, ao longo das décadas, em eventos de escala econômica gigantesca. Se no início o impacto estava quase todo no número de pessoas presentes nos estádios, hoje ele se distribui entre ingressos caros, hospitalidade premium e direitos comerciais associados à decisão. O Lance! lista as maiores rendas e públicos das finais de Copa do Mundo na história.

Comparar públicos e rendas de finais, porém, exige cuidado. Enquanto os dados de público são amplamente documentados desde 1930, as informações de renda de bilheteria por jogo raramente são divulgadas de forma detalhada pela FIFA. Em muitos casos, só existem números globais do torneio inteiro, não da partida decisiva isoladamente.

Mesmo assim, é possível identificar com bastante segurança quais finais concentram os maiores públicos da história e quais pertencem à era das maiores rendas nominais, refletindo a transformação da Copa em um espetáculo global de alto valor econômico.

Maiores rendas e públicos das finais de Copa do Mundo na história

As finais com os maiores públicos da história

Durante boa parte do século XX, o principal termômetro da grandeza de uma final era a quantidade de pessoas no estádio. Nesse quesito, algumas decisões seguem praticamente inalcançáveis.

Copa do Mundo de 1950 – Rio de Janeiro

A final de 1950, disputada no Maracanã entre Brasil e Uruguai, permanece como o maior público da história do futebol. Os números oficiais apontam 173.850 espectadores, mas estimativas da época indicam que mais de 200 mil pessoas estiveram no estádio.

Esse recorde é fruto de um contexto único: ingressos baratos, ausência de cadeiras individuais, controle limitado de acesso e uma expectativa nacional gigantesca em torno do título. Nenhuma final posterior chegou perto desse patamar.

Copa do Mundo de 1970 – Cidade do México

A final entre Brasil e Itália no Estádio Azteca reuniu cerca de 107 mil torcedores, sendo o maior público de uma final fora do Brasil. O Azteca consolidou-se como o grande templo das finais modernas, repetindo o feito em 1986.

Copa do Mundo de 1986 – Cidade do México

Argentina x Alemanha Ocidental, novamente no Azteca, levou aproximadamente 114 mil espectadores. Foi a última final a ultrapassar a marca simbólica de 100 mil pessoas, antes da padronização de assentos individuais imposta pela FIFA.

Essas três finais representam o auge da era dos grandes públicos brutos, algo que dificilmente será repetido no futebol moderno.

A mudança de paradigma: menos público, mais dinheiro

A partir dos anos 1990, a FIFA passou a priorizar conforto, segurança e controle total de acesso. Estádios foram remodelados, capacidades reduzidas e o preço dos ingressos aumentou significativamente.

Com isso, o foco deixou de ser o número absoluto de pessoas e passou a ser a receita gerada por espectador. Surge, então, a era das finais com rendas recordes.

As finais com maiores rendas nominais da história

Aqui entra um ponto fundamental: a FIFA não divulga oficialmente a renda individual de cada final. O que existe são dados consolidados de ingressos e hospitalidade de todo o torneio. Mesmo assim, o contexto permite conclusões bastante sólidas.

Copa do Mundo de 2022 – Lusail

A final entre Argentina e França, no Estádio Lusail, pertence ao Mundial com maior receita de ingressos e hospitalidade da história.

Os números oficiais do torneio indicam:

US$ 686 milhões em ingressos

US$ 243 milhões em hospitalidade

US$ 929 milhões no total

Com estádio lotado, pacotes VIP caríssimos e ingressos de alto valor, é praticamente consenso que a final de 2022 é a maior renda nominal da história das Copas.

Copa do Mundo de 2018 – Moscou

A decisão entre França e Croácia, no Estádio Luzhniki, também integra o topo do ranking financeiro. O Mundial de 2018 gerou cerca de:

US$ 541 milhões em ingressos

US$ 148 milhões em hospitalidade

US$ 689 milhões no total

Os preços da final variavam de valores subsidiados para russos até mais de US$ 1.100 nas categorias internacionais, garantindo uma renda altíssima por assento.

Copa do Mundo de 2014 – Rio de Janeiro

A final entre Alemanha e Argentina, no Maracanã remodelado, fechou a tríade das maiores rendas nominais. Os ingressos variavam de R$ 330 a R$ 1.980, além de camarotes e áreas corporativas.

Mesmo sem a divulgação oficial da renda da partida, o patamar de preços e a ocupação total do estádio colocam 2014 entre as finais mais lucrativas da história.

Comparação histórica: público versus renda

O contraste entre 1950 e as finais recentes ilustra bem a transformação da Copa do Mundo. O Maracanã de 1950 tinha mais que o dobro do público de uma final moderna, mas arrecadou incomparavelmente menos em termos reais.

Hoje, uma final com cerca de 80 mil pessoas pode gerar receitas superiores a qualquer decisão do século XX, graças a:

Ingressos mais caros Hospitalidade premium Camarotes corporativos Controle total de bilheteria pela FIFA

A grandeza deixou de ser medida apenas em gente presente e passou a ser calculada em cifras globais.