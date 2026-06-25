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Chaveamento da Copa do Mundo: veja o caminho do Brasil e de outras seleções

Seleção de Ancelotti só enfrentaria a atual campeã, Argentina, na semifinal

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 23:18
Atualizado há 0 minutos
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Torcida brasileira comemora um dos gols diante da Escócia
Torcida brasileira comemora um dos gols diante da Escócia (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Terminado o Grupo F, com Holanda, Japão e Suécia classificados, a Copa do Mundo segue definindo os confrontos da segunda fase. Abaixo, veja como estão os caminhos do Brasil, Espanha, Alemanha e Argentina até a tão sonhada final do dia 19 de julho, às 16h, no Estádio Nova York/Nova Jersey.

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    Gráfico mostra chaveamento do mata-mata da Copa do Mundo
    Gráfico mostra chaveamento da Copa do Mundo (Reprodução)

    Vini Jr. x Haaland nas oitavas?

    Se confirmar o favoritismo diante do Japão, na segunda-feira, às 14h, em Houston, o Brasil enfrenta, nas oitavas de final, Costa do Marfim ou a segunda colocada do Grupo I. Neste momento, é a Noruega, do astro Haaland, um dos principais goleadores do Mundial, com quatro gols, mesmo número de Vini Jr.
    atrás apenas do argentino Lionel Messi.

    Avançando, numa provável quartas de final, a Inglaterra, que vai liderando o Grupo I, é a mais cotada a cruzar o caminho da seleção dirigida por Carlo Ancelotti.

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    Brasil x Argentina, só na semifinal

    Uma das quatro seleções que ainda não sofreram gols e já garantida como a primeira do Grupo J, a atual campeã, Argentina, é a mais cotada a medir forças com o Brasil. Esse duelo só aconteceria na semifinal.

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    Antes, porém, os 'hermanos' terão de superar o segundo do Grupo H (atualmente é o Uruguai) e, nas oitavas, o vice-líder do D ou do G. Austrália e Irã ocupam, respectivamente, essas posições, mas seus grupos ainda serão definidos.

    Primeiro colocado do Grupo K, a Colômbia, se confirmar essa posição, é uma das seleções que podem cruzar o caminho da Argentina nas quartas de final.

    No outro quadrante do Mundial, que poderiam medir forças com Brasil ou Argentina numa eventual decisão, estão potências como a Alemanha.

    Os campeões do mundo de 2014 enfrentam, na segunda fase, um dos melhores terceiros colocados, que ainda será definido. A poderosa França, que lidera o Grupo I, ou a Noruega, que tem os mesmos seis pontos em dois jogos, são as mais cotadas para um provável duelo de oitavas de final.

    França (ou Alemanha) em semifinal contra a Espanha

    Se avançar, a Alemanha poderá medir forças, nas quartas de final, com a Holanda, que encara o Marrocos na segunda fase. E quem seguir no Mundial tem pela frente África do Sul ou Canadá nas oitavas, antes de um provável duelo com os alemães.

    Primeira colocada do Grupo H, por ora, a Espanha é uma provável rival da Alemanha (ou da França ou Noruega) na semifinal. Caso confirme a liderança da chave, a campeã de 2010 enfrenta, na segunda fase, o segundo do grupo da Argentina, que, hoje, é a Áustria. Portugal ou Gana, caso confirmem suas vagas à segunda fase, pode desafiar a Espanha na oitavas de final.

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    Numa provável quartas de final, a embalada seleção americana corre o risco de cruzar o caminho espanhol.

    O zagueiro equatoriano Joel Ordonez e o atacante alemão Kai Havertz disputam a bola durante a partida do Grupo E da Copa do Mundo de 2026 entre Equador e Alemanha
    Joel Ordonez e Kai Havertz disputam a bola durante a partida do Grupo E da Copa do Mundo de 2026 entre Equador e Alemanha (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

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