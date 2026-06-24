Como ficou o Grupo B da Copa do Mundo? Veja os classificados
Equipes garantem vaga na próxima fase, enquanto outra aguarda o andamento dos resultados
Os resultados da última rodada do Grupo B da Copa do Mundo confirmaram Suíça e Canadá na próxima fase da competição. A Bósnia terminou na terceira posição e, por enquanto, aparece entre as melhores terceiras colocadas do torneio, o que a coloca na zona de classificação para o mata-mata. No entanto, é necessário aguardar a conclusão da rodada para confirmar a vaga. Já o Catar está eliminado.
A Suíça venceu o Canadá por 2 a 1 na tarde desta quarta-feira (24), no estádio BC Place, em Vancouver, no Canadá. Já a Bósnia derrotou o Catar por 3 a 1 no Seattle Stadium.
Os confrontos momentâneos da próxima fase são Coreia do Sul x Suíça, Estados Unidos x Bósnia e Canadá x Bélgica. No entanto, ainda é necessário aguardar o andamento da rodada para a definição oficial dos cruzamentos e, principalmente, para confirmar se a Bósnia conseguirá uma vaga na próxima fase como uma das melhores terceiras colocadas.
Tabela do Grupo B na Copa do Mundo
O Grupo B da Copa do Mundo chega à última rodada com a Suíça na primeira posição da tabela. A seleção europeia soma sete pontos em três jogos, com duas vitórias e um empate. No desempenho geral, marcou sete gols e sofreu três, mantendo o melhor saldo entre as equipes da chave.
Na sequência da tabela aparecem Canadá e Bósnia, ambos com quatro pontos. O Canadá terminou na segunda posição pelos critérios de desempate, após uma campanha de uma vitória, um empate e uma derrota, além de oito gols feitos e três sofridos. Já a Bósnia conta com campanha idêntica, mas com cinco gols feitos e seis sofridos.
Na quarta posição está o Catar, com um ponto conquistado em três jogos. A seleção encerra a participação com duas derrotas e um empate, além de 10 gols sofridos e apenas dois marcados.
Classificação:
Suíça - 7 pontos
Canadá - 4 pontos
Bósnia - 4 pontos
1 Catar - 1 ponto
Resultados do Grupo B da Copa do Mundo
Primeira rodada:
- Canadá 1x1 Bósnia
- Catar 1x1 Suíça
Segunda rodada:
- Suíça 4x1 Bósnia
- Canadá 6x0 Catar
Terceira rodada:
- Suíça 2x1 Canadá
- Bósnia 3x1 Catar
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