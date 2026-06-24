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Como ficou o Grupo B da Copa do Mundo? Veja os classificados

Equipes garantem vaga na próxima fase, enquanto outra aguarda o andamento dos resultados

PorGuilherme LesnokGiselly Correa Barata
São Paulo (SP)
24/06/2026 18:10
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Jogadores da Suíça comemoram gol marcado
Suíça garante vaga na próxima fase da Copa do Mundo (Foto: Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Os resultados da última rodada do Grupo B da Copa do Mundo confirmaram Suíça e Canadá na próxima fase da competição. A Bósnia terminou na terceira posição e, por enquanto, aparece entre as melhores terceiras colocadas do torneio, o que a coloca na zona de classificação para o mata-mata. No entanto, é necessário aguardar a conclusão da rodada para confirmar a vaga. Já o Catar está eliminado.

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    • A Suíça venceu o Canadá por 2 a 1 na tarde desta quarta-feira (24), no estádio BC Place, em Vancouver, no Canadá. Já a Bósnia derrotou o Catar por 3 a 1 no Seattle Stadium.

    Os confrontos momentâneos da próxima fase são Coreia do Sul x Suíça, Estados Unidos x Bósnia e Canadá x Bélgica. No entanto, ainda é necessário aguardar o andamento da rodada para a definição oficial dos cruzamentos e, principalmente, para confirmar se a Bósnia conseguirá uma vaga na próxima fase como uma das melhores terceiras colocadas.

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    Tabela do Grupo B na Copa do Mundo

    O Grupo B da Copa do Mundo chega à última rodada com a Suíça na primeira posição da tabela. A seleção europeia soma sete pontos em três jogos, com duas vitórias e um empate. No desempenho geral, marcou sete gols e sofreu três, mantendo o melhor saldo entre as equipes da chave.

    Na sequência da tabela aparecem Canadá e Bósnia, ambos com quatro pontos. O Canadá terminou na segunda posição pelos critérios de desempate, após uma campanha de uma vitória, um empate e uma derrota, além de oito gols feitos e três sofridos. Já a Bósnia conta com campanha idêntica, mas com cinco gols feitos e seis sofridos.

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    Na quarta posição está o Catar, com um ponto conquistado em três jogos. A seleção encerra a participação com duas derrotas e um empate, além de 10 gols sofridos e apenas dois marcados.

    Classificação:

    Suíça - 7 pontos
    Canadá - 4 pontos
    Bósnia - 4 pontos
    1 Catar - 1 ponto

    Jogadores da Bósnia comemoram gol
    Bósnia vai aguardar a sequência da rodada para saber se estará classificada (Foto: Richard HEATHCOTE/ Getty Images via AFP)

    Resultados do Grupo B da Copa do Mundo

    Primeira rodada:

    • Canadá 1x1 Bósnia
    • Catar 1x1 Suíça

    Segunda rodada:

    • Suíça 4x1 Bósnia
    • Canadá 6x0 Catar

    Terceira rodada:

    • Suíça 2x1 Canadá
    • Bósnia 3x1 Catar

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