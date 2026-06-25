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Dê suas notas: Holanda vence a Tunísia e avança em primeiro lugar

Na segunda fase, seleção encara o Marrocos

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 21:57
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Brian Brobbey faz o segundo gol da Holanda sobre a Tunisia (Foto: Juan MABROMATA / AFP)

A Holanda confirmou o favoritismo e avançou em primeiro lugar do Grupo F da Copa do Mundo. Nesta quinta-feira, a Laranja Mecânica derrotou a já eliminada Tunísia, no Estádio de Kansas, nos EUA, por 3 a 1. Na segunda fase, a seleção encara o Marrocos, segundo colocado do Grupo F, o mesmo do Brasil. A partida acontece na segunda-feira, às 22h (de Brasília).

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    Holanda, que vinha dos 5 a 1 sobre a Suécia, após o empate com o Japão (2 a 2) na estreia,
    Os holandeses precisaram de apenas 2 minutos e 20 segundos para abrir o placar. Denzel Dumfries cruzou da direita, Ellyes Skhiri tentou afastar e jogou para o próprio gol.

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    A Holanda ampliou em outra jogada ensaiada: após cobrança de falta na área, o capitão Van Dijk ajeitou de cabeça, e Brian Brobbey soltou a bomba, sem chances para o goleiro tunisiano.

    Depay entra no final da vitória da Holanda

    Os holandeses vinham administrando a vantagem com relativa tranquilidade. Até que, aos nove do segundo tempo, Mastouri, de cabeça, livre, após cobrança de escanteio da direita, diminuiu para a Tunísia. O susto acordou a seleção dirigida por Ronald Koeman, que chegou ao terceiro gol com Van Hecke, oito minutos depois, de cabeça, após escanteio. Aos 33 minutos, Memphis Depay, do Corinthians, entrou em campo, no lugar de Brobbey.

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    Netherlands' defender #06 Jan Paul Van Hecke and defender #05 Nathan Ake fight foe the ball with Tunisia's midfielder #25 Anis Slimane during the 2026 World Cup Group F football match between Tunisia and the Netherlands at the Kansas City Stadium in Kansas City on June 25, 2026. (Photo by Juan MABROMATA / AFP)
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