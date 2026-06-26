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Quem é o principal jogador do Japão, adversário do Brasil na Copa?

Ritsu Doan vive grande fase no Eintracht Frankfurt e coleciona momentos decisivos na Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 00:45
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Ritsu Doan é uma dos principais jogadores do Japão para encarar o Brasil na Copa do Mundo
Ritsu Doan é uma dos principais jogadores do Japão para encarar o Brasil na Copa do Mundo (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)

O Japão terá em Ritsu Doan uma de suas principais esperanças para enfrentar o Brasil na segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Aos 27 anos, o atacante do Eintracht Frankfurt vive o auge da carreira, é um dos jogadores mais experientes da atual geração japonesa no futebol europeu e chega ao mata-mata como referência técnica da equipe comandada por Hajime Moriyasu.

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    Sem Takefusa Kubo, que é dúvida para o contronto por uma lesão, Doan assumiu o protagonismo da seleção japonesa. Desde a última Copa do Mundo, o jogador teve momentos decisivos, principalmente em duelos contra a Alemanha e Espanha.

    Destaque na Alemanha

    Revelado pelo Gamba Osaka, Doan construiu praticamente toda a carreira no futebol europeu. Passou por Groningen e PSV, da Holanda, antes de atuar pelo Freiburg e se transferir para o Eintracht Frankfurt. Na carreira, o japonês conquistou apenas um título, sendo a Copa da Holanda pelo PSV, em 2021–22.

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    Na temporada 2025/26, o japonês disputou 31 partidas pela Bundesliga, marcou cinco gols e deu cinco assistências. Também participou da campanha do clube na Champions League e se consolidou como um dos principais jogadores da equipe alemã.

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    Doan ganhou projeção internacional na Copa do Mundo de 2022. Saindo do banco de reservas, marcou gols nas vitórias do Japão sobre Alemanha e Espanha, resultados que garantiram a liderança do grupo e a classificação às oitavas de final. Pela seleção japonesa, Ritsu Doan soma 71 partidas, 11 gols e 10 assistências.

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    Ritsu Doan comemora gol do Japão sobre a Espanha na Copa do Mundo de 2022
    Ritsu Doan comemora gol do Japão sobre a Espanha na Copa do Mundo de 2022 (Foto: Adrian DENNIS/AFP)

    Copa do Mundo de 2026

    Na atual Copa do Mundo, Doan participou dos três jogos da fase de grupos e foi um dos destaques da campanha que levou o Japão ao mata-mata. No último jogo da fase de grupos, o atacante contribuiu com uma bela assistência para o gol de Daizen Maeda que abriu o placar no duelo contra a Suécia.

    Com Kubo em recuperação de uma lesão e sem presença garantida diante do Brasil, a responsabilidade ofensiva tende a recair ainda mais sobre o camisa 10, considerado o principal articulador e uma das maiores ameaças da equipe japonesa. Doan não está sozinho, já que o Japão conta com jogadores como Keito Nakamura e Ayase Ueda para tentar surpreender a Seleção Brasileira e avançar na Copa do Mundo.

    Ritsu Doan é uma dos principais jogadores do Japão para encarar o Brasil na Copa do Mundo
    Ritsu Doan comemora gol do Japão com Daizen Maeda na Copa do Mundo (Foto: Alex Slitz/Getty Images/AFP)

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