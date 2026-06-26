Quem é o principal jogador do Japão, adversário do Brasil na Copa?
Ritsu Doan vive grande fase no Eintracht Frankfurt e coleciona momentos decisivos na Copa do Mundo
O Japão terá em Ritsu Doan uma de suas principais esperanças para enfrentar o Brasil na segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Aos 27 anos, o atacante do Eintracht Frankfurt vive o auge da carreira, é um dos jogadores mais experientes da atual geração japonesa no futebol europeu e chega ao mata-mata como referência técnica da equipe comandada por Hajime Moriyasu.
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Sem Takefusa Kubo, que é dúvida para o contronto por uma lesão, Doan assumiu o protagonismo da seleção japonesa. Desde a última Copa do Mundo, o jogador teve momentos decisivos, principalmente em duelos contra a Alemanha e Espanha.
Destaque na Alemanha
Revelado pelo Gamba Osaka, Doan construiu praticamente toda a carreira no futebol europeu. Passou por Groningen e PSV, da Holanda, antes de atuar pelo Freiburg e se transferir para o Eintracht Frankfurt. Na carreira, o japonês conquistou apenas um título, sendo a Copa da Holanda pelo PSV, em 2021–22.
Na temporada 2025/26, o japonês disputou 31 partidas pela Bundesliga, marcou cinco gols e deu cinco assistências. Também participou da campanha do clube na Champions League e se consolidou como um dos principais jogadores da equipe alemã.
Carrasco de gigantes em Copas
Doan ganhou projeção internacional na Copa do Mundo de 2022. Saindo do banco de reservas, marcou gols nas vitórias do Japão sobre Alemanha e Espanha, resultados que garantiram a liderança do grupo e a classificação às oitavas de final. Pela seleção japonesa, Ritsu Doan soma 71 partidas, 11 gols e 10 assistências.
Copa do Mundo de 2026
Na atual Copa do Mundo, Doan participou dos três jogos da fase de grupos e foi um dos destaques da campanha que levou o Japão ao mata-mata. No último jogo da fase de grupos, o atacante contribuiu com uma bela assistência para o gol de Daizen Maeda que abriu o placar no duelo contra a Suécia.
Com Kubo em recuperação de uma lesão e sem presença garantida diante do Brasil, a responsabilidade ofensiva tende a recair ainda mais sobre o camisa 10, considerado o principal articulador e uma das maiores ameaças da equipe japonesa. Doan não está sozinho, já que o Japão conta com jogadores como Keito Nakamura e Ayase Ueda para tentar surpreender a Seleção Brasileira e avançar na Copa do Mundo.
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