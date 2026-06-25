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Como ficou o Grupo F da Copa do Mundo? Veja os classificados

Holanda lidera, Japão avança em segundo e Suécia também garante vaga

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
25/06/2026 22:09
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Jogador da Tunísia tenta driblar defensor holandês pela Copa do Mundo
Holanda enfrentou a Tunísia na rodada final da Copa do Mundo (Foto: Michael Steele/Getty Images/AFP)

O Grupo F da Copa do Mundo foi encerrado após uma última rodada movimentada e definiu os classificados da chave. A Holanda confirmou o favoritismo e terminou na liderança, enquanto o Japão garantiu a segunda colocação. A Suécia fechou em terceiro lugar e a Tunísia encerrou sua participação na lanterna.

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    • Em toda a fase de grupos, a seleção holandesa somou duas vitórias e um empate, com 10 gols marcados e quatro sofridos ao longo da fase de grupos, consolidando a primeira posição da chave.

    Segundo colocado, o Japão somou uma vitória e dois empates. A equipe marcou sete gols e sofreu três, mantendo regularidade ao longo da campanha e garantindo a classificação com desempenho consistente.

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    A Suécia, terceira no Grupo F, conquistou uma vitória, um empate e uma derrota. O time marcou sete gols e sofreu os mesmos sete, mostrando equilíbrio no ataque, mas instabilidade defensiva. Já a Tunísia encerrou o grupo com um empate e duas derrotas, dois gols marcados e 12 sofridos, enfrentando dificuldades durante toda a competição.

    Na próxima fase, a Holanda enfrenta Marrocos, segundo colocado do grupo da Seleção Brasileira. O Japão, por sua vez, terá pela frente a equipe de Carlo Ancelotti. Já a Suécia precisa aguardar o encerramento da rodada e ainda não tem vaga garantida. No momento, a equipe avança como uma das oito melhores terceiras colocadas e enfrentaria a França, cenário que ainda pode mudar conforme a conclusão dos demais jogos.

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    Jogadores do Japão olham para bola
    Japão x Suécia no confronto final do Grupo F (Foto: Paul Ellis/AFP)

    Classificação:

      1.
    1. Holanda - 7 pontos ✅
      2. 2.
    2. Japão - 5 pontos ✅
      3. 3.
    3. Suécia - 5 pontos ⏳
      4. 4.
    4. Tunísia - 0 pontos ❌

    Resultados do Grupo F da Copa do Mundo

    Primeira rodada:

    1. Holanda 2x2 Japão
    2. Suécia 5x1 Tunísia

    Segunda rodada:

    1. Holanda 5x1 Suécia
    2. Tunísia 0x4 Japão

    Terceira rodada:

    1. Tunísia 1x3 Holanda
    2. Japão 1x1 Suécia

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