Como ficou o Grupo F da Copa do Mundo? Veja os classificados
Holanda lidera, Japão avança em segundo e Suécia também garante vaga
O Grupo F da Copa do Mundo foi encerrado após uma última rodada movimentada e definiu os classificados da chave. A Holanda confirmou o favoritismo e terminou na liderança, enquanto o Japão garantiu a segunda colocação. A Suécia fechou em terceiro lugar e a Tunísia encerrou sua participação na lanterna.
Em toda a fase de grupos, a seleção holandesa somou duas vitórias e um empate, com 10 gols marcados e quatro sofridos ao longo da fase de grupos, consolidando a primeira posição da chave.
Segundo colocado, o Japão somou uma vitória e dois empates. A equipe marcou sete gols e sofreu três, mantendo regularidade ao longo da campanha e garantindo a classificação com desempenho consistente.
A Suécia, terceira no Grupo F, conquistou uma vitória, um empate e uma derrota. O time marcou sete gols e sofreu os mesmos sete, mostrando equilíbrio no ataque, mas instabilidade defensiva. Já a Tunísia encerrou o grupo com um empate e duas derrotas, dois gols marcados e 12 sofridos, enfrentando dificuldades durante toda a competição.
Na próxima fase, a Holanda enfrenta Marrocos, segundo colocado do grupo da Seleção Brasileira. O Japão, por sua vez, terá pela frente a equipe de Carlo Ancelotti. Já a Suécia precisa aguardar o encerramento da rodada e ainda não tem vaga garantida. No momento, a equipe avança como uma das oito melhores terceiras colocadas e enfrentaria a França, cenário que ainda pode mudar conforme a conclusão dos demais jogos.
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Classificação:
- Holanda - 7 pontos ✅
- Japão - 5 pontos ✅
- Suécia - 5 pontos ⏳
- Tunísia - 0 pontos ❌
Resultados do Grupo F da Copa do Mundo
Primeira rodada:
- Holanda 2x2 Japão
- Suécia 5x1 Tunísia
Segunda rodada:
- Holanda 5x1 Suécia
- Tunísia 0x4 Japão
Terceira rodada:
- Tunísia 1x3 Holanda
- Japão 1x1 Suécia
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