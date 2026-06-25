Plata fala sobre gol histórico com o Equador e classificação na Copa: 'Muito vivos' Atacantedo Flamengo falou sobre a vaga no mata-mata e sonho da seleção no torneio

Foi com a ponta do pé que Gonzalo Plata marcou o gol histórico do Equador que garantiu a seleção no mata-mata da Copa do Mundo. O atacante do Flamengo balançou as redes aos 31 minutos da segunda etapa após cobrança de escanteio na virada por 2 a 1 em cima da Alemanha, que mantém vivo o sonho da equipe de chegar longe no torneio.

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Após a partida, o jogador falou da importância que a torcida equatoriana teve nas arquibancadas do MetLife Stadium, em Nova Jersey, ao empurrar os jogadores com os gritos de "sí, se puede", que na tradução para o português significa "sim, podemos", e que ditava o ritmo e busca da virada contra a Alemanha. Agora, com a vaga no mata-mata, Plata afirmou que o elenco está "mais vivo do que antes" e sonha com uma campanha de sucesso daqui em diante.

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- Acho que esse é o nosso amuleto. É o que os torcedores sempre gritam, as pessoas que sempre nos apoiam, sempre dizem que "sim, é possível". E eu acredito que é possível. Estamos convencidos de que é possível, de que vai dar certo. Tudo depende de nós. Tudo depende de estarmos vivos e eu acho que agora estamos muito mais vivos do que antes - declarou o atacante que defende o Flamengo.

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No lance do gol, mesmo marcado de perto pelo zagueiro Jonathan Tah, Plata foi esperto ao antecipar o defensor com a perna esticada e deu um toque com a ponta do pé para surpreender o Manuel Neuer, que ficou imóvel no lance. O atacante disse que os empurrões dentro da área até o ajudaram a acertar a bola e comemorou que conseguiu vencer o goleiro alemão.

- Sim, eu acho que ele [Tah] me ajudou um pouquinho porque ele me empurrou. No momento em que fui para a bola, ele me empurrou. Mas todos nós sabemos da qualidade e do quão grande o Neuer é como goleiro. A história dele é incrível. Sabemos que é um goleiro muito, muito, muito difícil de fazer gol. Graças a Deus, hoje conseguimos fazer dois nele. Mas eu acho que a equipe esteve muito, muito bem - completou Plata.

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Equador avança como terceiro no Grupo F

O Equador garantiu a terceira posição do Grupo E com quatro pontos. A seleção fez dois jogos abaixo do esperado após a boa campanha de Eliminatórias e perdeu da Costa do Marfim na estreia e ficou com um empate sem gols diante de Curaçao. Agora, o time aguarda o fim da terceira rodada para saber qual posição entre os terceiros colocados estará e quem será seu adversário no mata-mata.

Gonzalo Plata afirmou que o elenco sofreu com os tropeços nas primeiras rodadas e que o grupo chegou ao confronto contra a Alemanha com a "fome" de classificação. O atacante também ponderou que a equipe chegou com grandes expectativas ao torneio e que agora espera corresponder os torcedores.

- Eu acredito que a gente esperava muito antes de começar o Mundial e que agora estamos vivendo de uma maneira diferente. Com tudo que a gente sofreu nas duas primeiras partidas... porque a gente sofreu demais. A gente queria, todo mundo queria, a classificação, e a gente queria que ela tivesse vindo antes. Mas penso que é melhor dessa forma, é melhor desse jeito. Agora acredito que a gente chegou com essa fome. A gente tem que dar tudo, não importa o que aconteça, como nos aconteceu na partida desde o primeiro minuto [quando sofreu o gol da Alemanha] - disse.