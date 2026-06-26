Rayan vive expectativa por primeiro gol e projeta duelo contra o Japão Atacante da Seleção Brasileira destaca a ansiedade pelo primeiro gol com a Amarelinha e projeta um confronto difícil diante do Japão

MORRISTOWN, NJ (EUA) - Rayan foi titular pela primeira vez com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo na vitória contra a Escócia, na última rodada da fase de grupos. O jovem assumiu o lugar de Raphinha na equipe comandada por Carlo Ancelotti e deve ser mantido no time na Segunda Fase, contra o Japão, na segunda-feira (29), e busca seu primeiro gol.

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— Acho que o gol vai sair com naturalidade. Trabalho igual ao grupo, ajudar na parte defensiva e ofensiva. Durante a semana trabalho muito as finalizações, perto e longe do gol. Mas vai sair com naturalidade quando sair, vai ser um gol especial — respondeu Rayan durante entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (26).

Em relação ao Japão, Rayan sabe que será um duelo difícil e que qualquer erro pode ser fatal, já que vale vaga nas oitavas de final do Mundial.

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— A gente sabe do time do Japão, tem muitos jogadores qualificados, a gente vai dar nosso melhor, trabalhar durante a semana para chegar contra o Japão e sair com a vitória — disse.

Em relação à importância de Vini Jr para a equipe, o jovem não poupou elogios e não apenas ao camisa 7, mas também aos outros jogadores do setor ofensivo, como Matheus Cunha e também Neymar, que entrou em campo no jogo passado após se recuperar de lesão.

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— É muito importante para a gente, Está vivendo uma fase incrível. Ele, Matheus Cunha, Neymar. Os caras ali da frente. Ele está me ajudando bastante também, ganhando essa confiança. O treino de hoje acho que foi por causa da folga de ontem, isso do horário também para ir se acostumando com o calor, com o tempo — finalizou o jogador.

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Rayan entra em lista liderada por Pelé

Estrear como titular em uma Copa do Mundo, com a camisa mais vitoriosa do futebol mundial, não é para qualquer um. Pois, aos 19 anos e 10 meses, Rayan se tornou, contra a Escócia, apenas o sexto Sub-20 a alcançar tal feito.

A lista dos adolescentes que já vestiram a Amarelinha em um Mundial, como titulares, é liderada por ninguém menos do que Pelé, o único na história a vencer três Copas (em 1958, 1962 e 1970). Na primeira, o Atleta do Século debutou aos 17 anos e 7 meses, na vitória por 2 a 0 sobre a União Soviética, na Suécia.