Copa do Mundo pode ter confronto inédito entre Brasil e Equador; veja cenário
Equatorianos avançam pela segunda vez na Copa do Mundo, em cinco participações
Nesta quinta-feira, ao tirar a invencibilidade da já classificada Alemanha, o Equador avançou em terceiro lugar do Grupo E. Agora, o time do rubro-negro Gonzalo Plata, herói da vitória, aguarda a definição da primeira fase para conhecer o próximo rival na Copa do Mundo.
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Na segunda fase, o Equador enfrenta México, o líder do Grupo L ou K ou a Suíça. Nesses dois primeiros cenários, Plata e companhia poderão fazer um inédito confronto contra o Brasil nas quartas de final. Para isso, terão de vencer os dois primeiros jogos do mata-mata.
Caso enfrente o líder do Grupo L na segunda fase, o Equador poderá cruzar com Inglaterra (4 pontos), Gana (4) ou Croácia (3). No sábado, os ingleses enfrentam os já eliminados panamenhos, enquanto ganenses medem forças com os croatas. Os dois jogos acontecem às 18h (de Brasília).
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Equador avança pela segunda vez
Essa é apenas a segunda vez que o Equador avança da fase de grupos em um Mundial. Nas suas quatro primeiras participações, o país só havia alcançado tal feito em 2006, na Alemanha. Na ocasião, a seleção se classificou na chave que tinha, além dos anfitriões, Polônia e Costa Rica. A eliminação veio nas oitavas de final, diante da favorita Inglaterra.
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