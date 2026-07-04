Pela seleção, Haaland sozinho tem mais gols que atacantes do Brasil somados Atacante é o grande astro da Noruega, próxima adversária da Seleção Brasileira

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O centroavante Erling Haaland, astro da Noruega de apenas 25 anos, fez mais gols por sua seleção do que todos os atacantes convocados pelo Brasil para a Copa do Mundo somados. Enquanto o "Cometa" já balançou as redes 60 vezes, os oito selecionados de Carlo Ancelotti marcaram 42 gols.

Esse número diz muito sobre a qualidade do norueguês, cuja capacidade goleadora se destaca desde a sua estreia pela equipe nacional, aos 18 anos. Mas também mostra como a Seleção Brasileira teve ciclo de incertezas sobre o dono da camisa 9, sem nenhum titular recorrente e confiável. A partir do segundo jogo do Mundial, o versátil Matheus Cunha merecidamente garantiu a vaga, apesar de não se notabilizar por ser um grande artilheiro.

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Gols por suas seleções na carreira

Erling Haaland (25 anos): 60 gols em 53 jogos

Vini Jr (25 anos): 13 gols em 53 jogos Raphinha (29 anos): 11 gols em 41 jogos Gabriel Martinelli (25 anos): 5 gols em 26 jogos Matheus Cunha (27 anos): 4 gols em 27 jogos Endrick (19 anos): 4 gols em 20 jogos Igor Thiago (24 anos): 2 gols em 5 jogos Luiz Henrique (25 anos): 2 gols em 16 jogos Rayan (19 anos): 1 gol em 5 jogos Total dos atacantes do Brasil: 42 gols em 193 jogos

Matheus Cunha imita surfista em comemoração contra a Escócia; atacante marcou três de seus quatro gols pela Seleção nesta Copa do Mundo (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

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Um Haaland para dois brasileiros?

Olhando para a carreira como um todo, contando clubes e seleções, os números são igualmente assustadores. Os 377 gols marcados por Haaland representam mais da metade do total de 665 gols somados pelos atacantes do Brasil. Se desconsiderados Vini Jr e Raphinha, o norueguês já marcou mais vezes que os seis brasileiros restantes.

Total de gols na carreira

Erling Haaland: 377 gols em 451 jogos (0,84 gols por jogo)

Igor Thiago: 87 gols em 230 jogos (0,38 gols por jogo) Raphinha: 147 gols em 463 jogos (0,32 gols por jogo) Vini Jr: 159 gols em 502 jogos (0,32 gols por jogo) Rayan: 31 gols em 119 jogos (0,26 gols por jogo) Matheus Cunha: 85 gols em 333 jogos (0,26 gols por jogo) Endrick: 40 gols em 163 jogos (0,25 gols por jogo) Gabriel Martinelli: 77 gols em 338 jogos (0,23 gols por jogo) Luiz Henrique: 39 gols em 300 jogos (0,13 gols por jogo) Total dos atacantes do Brasil: 665 gols em 2448 jogos

Erling Haaland sinaliza um "3" com a mão após marcar hat-trick pelo Manchester City em jogo contra o Liverpool (Foto: Darren Staples / AFP)

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Recorte recente aproxima brasileiros

Na atual temporada europeia, Haaland marcou 44 gols em 58 jogos (0,75 por partida), repetindo a consistência usual. Mas brasileiros também registram marcas bastante expressivas. Quem mais se aproxima em números absolutos é Vini Jr, com 29 gols em 67 jogos. Em média, os melhores são Igor Thiago (0,60 gols por partida), vice-artilheiro da Premier League atrás apenas do norueguês, e o lesionado Raphinha (0,51 gols por partida).

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Haaland, com cinco gols, e Vini, com quatro, brigam pela artilharia da Copa do Mundo — no momento, Messi e Mbappé lideram. O astro do Manchester City marcou metade dos 10 gols da Noruega no Mundial, enquanto o craque do Real Madrid anotou 44,4% dos nove gols brasileiros.

Gols na t emporada europeia (clube e seleção)

Erling Haaland: 44 gols em 58 jogos (0,75 gols por jogo)

Igor Thiago: 27 gols em 45 jogos (0,60 gols por jogo) Raphinha: 21 gols em 41 jogos (0,51 gols por jogo) Vini Jr: 29 gols em 67 jogos (0,43 gols por jogo) Rayan: 8 gols em 21 jogos (0,38 gols por jogo) Endrick: 9 gols em 31 jogos (0,29 gols por jogo) Matheus Cunha: 13 gols em 47 jogos (0,28 gols por jogo) Gabriel Martinelli: 14 gols em 63 jogos (0,22 gols por jogo) Luiz Henrique: 5 gols em 41 jogos (0,12 gols por jogo) Total dos atacantes do Brasil: 126 gols em 356 jogos

Vini Jr comemora um de seus quatro gols nesta Copa do Mundo; atacante é um dos maiores destaques do torneio (Foto: Angela Weiss / AFP)

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Neymar é quem mais se aproxima de Haaland

Por ter sido convocado como meia, Neymar não foi incluído nas comparações anteriores. Os números recentes também não favorecem o astro, é verdade, com apenas 20 gols nos últimos três anos. Na carreira, porém, o jogador de 34 anos é quem mais se aproxima do "Cometa" Haaland. Mesmo não sendo centroavante, o camisa 10 já marcou 456 gols, com média de 0,6 por jogo.

No último jogo, contra o Japão, Neymar não entrou em campo. Mas será que o santista receberá uma chance na partida contra a Noruega? O Brasil encara a seleção liderada por Erling Haaland neste domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em New Jersey (EUA). A equipe vencedora se classificará para as quartas de final da Copa do Mundo.