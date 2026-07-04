logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Pela seleção, Haaland sozinho tem mais gols que atacantes do Brasil somados

Atacante é o grande astro da Noruega, próxima adversária da Seleção Brasileira

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 04:00
Favorite o Lance! no Google
Haaland abre os braços para celebrar gol da Noruega contra a Costa do Marfim pela Copa do Mundo
Haaland comemora gol que garantiu classificação da Noruega para as oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

Carregando conteúdo exclusivo...

O centroavante Erling Haaland, astro da Noruega de apenas 25 anos, fez mais gols por sua seleção do que todos os atacantes convocados pelo Brasil para a Copa do Mundo somados. Enquanto o "Cometa" já balançou as redes 60 vezes, os oito selecionados de Carlo Ancelotti marcaram 42 gols.

  • Erling Haaland se prepara antes de pique em jogo da Copa do Mundo

    Erling Haaland: o obcecado por gols que mudou a história da Noruega

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 dias
  • Haaland comemora de braços abertos gol marcado pela Noruega sobre a Costa do Marfim, na Copa do Mundo

    Artilheiros da Premier League, Haaland e Igor Thiago podem se reencontrar na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 dias
  • Confusão entre os jogadores Erling Haaland, do Manchester City, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

    Gabriel Magalhães x Haaland: a rivalidade que promete agitar Brasil x Noruega

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 dias

    • Esse número diz muito sobre a qualidade do norueguês, cuja capacidade goleadora se destaca desde a sua estreia pela equipe nacional, aos 18 anos. Mas também mostra como a Seleção Brasileira teve ciclo de incertezas sobre o dono da camisa 9, sem nenhum titular recorrente e confiável. A partir do segundo jogo do Mundial, o versátil Matheus Cunha merecidamente garantiu a vaga, apesar de não se notabilizar por ser um grande artilheiro.

    continua após a publicidade

    Gols por suas seleções na carreira

    1. Erling Haaland (25 anos): 60 gols em 53 jogos
    1. Vini Jr (25 anos): 13 gols em 53 jogos
    2. Raphinha (29 anos): 11 gols em 41 jogos
    3. Gabriel Martinelli (25 anos): 5 gols em 26 jogos
    4. Matheus Cunha (27 anos): 4 gols em 27 jogos
    5. Endrick (19 anos): 4 gols em 20 jogos
    6. Igor Thiago (24 anos): 2 gols em 5 jogos
    7. Luiz Henrique (25 anos): 2 gols em 16 jogos
    8. Rayan (19 anos): 1 gol em 5 jogos
    9. Total dos atacantes do Brasil: 42 gols em 193 jogos
  • Jhon Arias comemorando gol que deu a classificação á Colômbia ás oitavas de final da Copa do Mundo

    Colômbia x Gana: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas
  • Quem será o artilheiro da Copa do Mundo 2026? (Foto: Orlando Ramirez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Copa do Mundo: veja todas as seleções classificadas para as oitavas de final

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 horas
  • Troféu da Copa do Mundo (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

    Veja o chaveamento da Copa do Mundo após os jogos da segunda fase

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas
    • Matheus Cunha imita surfista em comemoração de gol contra a Escócia na Copa do Mundo
    Matheus Cunha imita surfista em comemoração contra a Escócia; atacante marcou três de seus quatro gols pela Seleção nesta Copa do Mundo (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Um Haaland para dois brasileiros?

    Olhando para a carreira como um todo, contando clubes e seleções, os números são igualmente assustadores. Os 377 gols marcados por Haaland representam mais da metade do total de 665 gols somados pelos atacantes do Brasil. Se desconsiderados Vini Jr e Raphinha, o norueguês já marcou mais vezes que os seis brasileiros restantes.

    Total de gols na carreira

    1. Erling Haaland: 377 gols em 451 jogos (0,84 gols por jogo)
    1. Igor Thiago: 87 gols em 230 jogos (0,38 gols por jogo)
    2. Raphinha: 147 gols em 463 jogos (0,32 gols por jogo)
    3. Vini Jr: 159 gols em 502 jogos (0,32 gols por jogo)
    4. Rayan: 31 gols em 119 jogos (0,26 gols por jogo)
    5. Matheus Cunha: 85 gols em 333 jogos (0,26 gols por jogo)
    6. Endrick: 40 gols em 163 jogos (0,25 gols por jogo)
    7. Gabriel Martinelli: 77 gols em 338 jogos (0,23 gols por jogo)
    8. Luiz Henrique: 39 gols em 300 jogos (0,13 gols por jogo)
    9. Total dos atacantes do Brasil: 665 gols em 2448 jogos
    Erling Haaland marcou três gols na vitória do Manchester City por 4 a 0 sobre o Liverpool na Copa da Inglaterra (Foto: Darren Staples / AFP)
    Erling Haaland sinaliza um "3" com a mão após marcar hat-trick pelo Manchester City em jogo contra o Liverpool (Foto: Darren Staples / AFP)

    🧮 Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa 2026

    Recorte recente aproxima brasileiros

    Na atual temporada europeia, Haaland marcou 44 gols em 58 jogos (0,75 por partida), repetindo a consistência usual. Mas brasileiros também registram marcas bastante expressivas. Quem mais se aproxima em números absolutos é Vini Jr, com 29 gols em 67 jogos. Em média, os melhores são Igor Thiago (0,60 gols por partida), vice-artilheiro da Premier League atrás apenas do norueguês, e o lesionado Raphinha (0,51 gols por partida).

    continua após a publicidade

    Haaland, com cinco gols, e Vini, com quatro, brigam pela artilharia da Copa do Mundo — no momento, Messi e Mbappé lideram. O astro do Manchester City marcou metade dos 10 gols da Noruega no Mundial, enquanto o craque do Real Madrid anotou 44,4% dos nove gols brasileiros.

    Gols na temporada europeia (clube e seleção)

    1. Erling Haaland: 44 gols em 58 jogos (0,75 gols por jogo)
    1. Igor Thiago: 27 gols em 45 jogos (0,60 gols por jogo)
    2. Raphinha: 21 gols em 41 jogos (0,51 gols por jogo)
    3. Vini Jr: 29 gols em 67 jogos (0,43 gols por jogo)
    4. Rayan: 8 gols em 21 jogos (0,38 gols por jogo)
    5. Endrick: 9 gols em 31 jogos (0,29 gols por jogo)
    6. Matheus Cunha: 13 gols em 47 jogos (0,28 gols por jogo)
    7. Gabriel Martinelli: 14 gols em 63 jogos (0,22 gols por jogo)
    8. Luiz Henrique: 5 gols em 41 jogos (0,12 gols por jogo)
    9. Total dos atacantes do Brasil: 126 gols em 356 jogos
    Vinicius Jr. durante a comemoração do gol dele na partida que terminou 3 a 0 para o Brasil. Duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo
    Vini Jr comemora um de seus quatro gols nesta Copa do Mundo; atacante é um dos maiores destaques do torneio (Foto: Angela Weiss / AFP)

    🏆 MELHOR PALPITE: Aposte na vitória do Brasil contra a Noruega com odd aumentada @1.96
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade

    Neymar é quem mais se aproxima de Haaland

    Por ter sido convocado como meia, Neymar não foi incluído nas comparações anteriores. Os números recentes também não favorecem o astro, é verdade, com apenas 20 gols nos últimos três anos. Na carreira, porém, o jogador de 34 anos é quem mais se aproxima do "Cometa" Haaland. Mesmo não sendo centroavante, o camisa 10 já marcou 456 gols, com média de 0,6 por jogo.

    No último jogo, contra o Japão, Neymar não entrou em campo. Mas será que o santista receberá uma chance na partida contra a Noruega? O Brasil encara a seleção liderada por Erling Haaland neste domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em New Jersey (EUA). A equipe vencedora se classificará para as quartas de final da Copa do Mundo.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Tempestade Seleção Brasileira nos EUA

    Seleção Brasileira

    Alerta de tempestade atinge região onde Brasil está concentrado nos EUA

    Há 6 horas
    Gianni Infantino, presidente da FIFA, discursa na Conferência Global do Milken Institute em Beverly Hills, Califórnia. (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Fifa toma decisão sobre alteração do horário de Brasil x Noruega pela Copa do Mundo

    Há 6 horas
    Árbitro expulsa Canobbio

    Copa do Mundo 2026

    Árbitro de Brasil x Noruega apitou Flamengo e PSG na final do Mundial

    Há 7 horas
    Neymar segura a filha Helena no colo

    Fora de Campo

    Neymar celebra aniversário de Helena, filha mais nova do jogador

    Há 8 horas
    Elenco da Noruega durante treinamento na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Calor durante jogo do Brasil vira preocupação para Noruega, e médico critica Fifa: 'Fatal'

    Há 8 horas
    Seleção Brasileira conquista sua primeira virada com Ancelotti, contra o Japão, por 2 a 1 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Seleção Brasileira

    Brasil x Noruega pode ter horário alterado pela Fifa; entenda

    Há 10 horas
    Mais LANCE!
    Vini Jr finaliza na trave após grande jogada em Brasil x Japão pela Copa do Mundo

    Análise tática do Guffo: como o Brasil pode vencer a Noruega

    Douglas Santos, durante entrevista pela Seleção no Hotel The Ridge

    Douglas Santos: 'Nosso foco na Seleção Brasileira é o protagonismo coletivo'

    Matheus Cunha com sorriso fechado participa de coletiva de imprensa da Seleção Brasileira

    Matheus Cunha fala da relação com Haaland e quer apagar trauma das Copas

    Erling Haaland se prepara antes de pique em jogo da Copa do Mundo

    Haaland reage a meme com Vini Jr e faz promessa: 'Talvez no futuro'

    Torcida brasileira do MVA aglomerada em ação no Brooklyn

    Enquete Lance!: Confiança no hexa cresce após classificação do Brasil; veja números

    Seleção Brasileira conquista sua primeira virada com Ancelotti, contra o Japão, por 2 a 1 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Brasil encara a Noruega nas oitavas da Copa do Mundo: quem chega como favorito?

    Vini Jr se refresca com irrigação do gramado em treino da Seleção Brasileira

    Calor extremo marca treino, e Seleção se refresca como pode nos EUA

    Raphinha e Marquinhos treinando na Seleção Brasileira se preparando para o jogo entre Brasil e Noruega

    Brasil x Noruega: penúltimo treino tem retornos de Raphinha e Rayan

    Print do meme de Haaland antes de Brasil x Noruega

    Imprensa mundial repercute meme de Vini Jr e Haaland na Copa

    Com o triunfo, Brasil se classifica em primeiro na fase de grupos da Copa do Mundo

    Ancelotti confirma Neymar pronto para jogar 90 minutos

    Rayan em pé com a mão para cima com a camisa da Seleção Brasileira

    Brasil é favorito contra a Noruega, mas Haaland lidera projeção de gols nas oitavas da Copa