Técnico da Inglaterra nega uso de Viagra para enfrentar altitude no México Inglaterra enfrenta o México neste domingo na Copa do Mundo

A Inglaterra chega às oitavas de final da Copa do Mundo cercada por uma polêmica fora das quatro linhas. Neste sábado (4), o técnico Tomas Tuchel negou os rumores de que a seleção inglesa teria recorrido ao uso de Viagra para reduzir os impactos da altitude da Cidade do México, onde enfrentará o México neste domingo (5), às 21h (de Brasília).

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A especulação ganhou força após publicações da imprensa inglesa apontarem que o sildenafil, princípio ativo do medicamento conhecido pelo tratamento da disfunção erétil, poderia ser utilizado para facilitar a oxigenação do organismo em locais com mais de 2.000 metros de altitude. As reportagens também citavam a possibilidade de uma autorização da Agência Mundial Antidoping (WADA) para o uso da substância.

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Questionado sobre o assunto durante entrevista coletiva, Tuchel reagiu com bom humor e descartou completamente a informação.

— A informação não procede, não é verdade — afirmou o treinador.

Apesar de negar qualquer utilização do medicamento, o treinador reconheceu que a comissão técnica e os jogadores sentiram os efeitos da altitude logo na chegada à capital mexicana.

Segundo Tuchel, ele próprio apresentou sintomas leves, como dor de cabeça e dificuldade para dormir, enquanto os atletas perceberam o impacto principalmente nos primeiros minutos do treinamento realizado no centro de treinamento do Pumas.

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O comandante explicou que o curto período de preparação impossibilita uma adaptação física completa às condições locais e destacou que esse fator pode favorecer a seleção mexicana, acostumada a atuar na altitude.

— Estamos aqui um dia antes para pelo menos vivenciar isso. Precisaremos lidar melhor com a trajetória da bola e com a falta de ar. Não é coincidência que o México normalmente comece muito forte em casa. Acredito que os primeiros 15 ou 20 minutos serão os mais difíceis para nós — afirmou.

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México e Inglaterra disputam uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo neste domingo. Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre Brasil e Noruega.

Inglaterra comemora gol de Harry Kane na Copa do Mundo (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

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✅ FICHA TÉCNICA

México 🆚 Inglaterra

Copa do Mundo 2026 – oitavas de final

📆 Data e horário: domingo, 5 de julho de 2026, às 21h (de Brasília).

📍 Local: Estadio Azteca, na Cidade do México (MEX).

👁️ Onde assistir: CazéTV.

🟨 Árbitro: Alireza Faghani (IRN/AUS)

🚩 Assistentes: George Lakrindis (AUS) e Andrew Lindsay (AUS)

🖥️ VAR: ainda não divulgado.

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟢 México

Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Romo, Lira, Mora; Alvarado, Jimenez, Quinones.

Técnico: Javier Aguirre.

🔴 Inglaterra

Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.

Técnico: Thomas Tuchel.

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