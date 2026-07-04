Técnico da Inglaterra nega uso de Viagra para enfrentar altitude no México
Inglaterra enfrenta o México neste domingo na Copa do Mundo
A Inglaterra chega às oitavas de final da Copa do Mundo cercada por uma polêmica fora das quatro linhas. Neste sábado (4), o técnico Tomas Tuchel negou os rumores de que a seleção inglesa teria recorrido ao uso de Viagra para reduzir os impactos da altitude da Cidade do México, onde enfrentará o México neste domingo (5), às 21h (de Brasília).
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A especulação ganhou força após publicações da imprensa inglesa apontarem que o sildenafil, princípio ativo do medicamento conhecido pelo tratamento da disfunção erétil, poderia ser utilizado para facilitar a oxigenação do organismo em locais com mais de 2.000 metros de altitude. As reportagens também citavam a possibilidade de uma autorização da Agência Mundial Antidoping (WADA) para o uso da substância.
Questionado sobre o assunto durante entrevista coletiva, Tuchel reagiu com bom humor e descartou completamente a informação.
— A informação não procede, não é verdade — afirmou o treinador.
Apesar de negar qualquer utilização do medicamento, o treinador reconheceu que a comissão técnica e os jogadores sentiram os efeitos da altitude logo na chegada à capital mexicana.
Segundo Tuchel, ele próprio apresentou sintomas leves, como dor de cabeça e dificuldade para dormir, enquanto os atletas perceberam o impacto principalmente nos primeiros minutos do treinamento realizado no centro de treinamento do Pumas.
O comandante explicou que o curto período de preparação impossibilita uma adaptação física completa às condições locais e destacou que esse fator pode favorecer a seleção mexicana, acostumada a atuar na altitude.
— Estamos aqui um dia antes para pelo menos vivenciar isso. Precisaremos lidar melhor com a trajetória da bola e com a falta de ar. Não é coincidência que o México normalmente comece muito forte em casa. Acredito que os primeiros 15 ou 20 minutos serão os mais difíceis para nós — afirmou.
México e Inglaterra disputam uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo neste domingo. Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre Brasil e Noruega.
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✅ FICHA TÉCNICA
México 🆚 Inglaterra
Copa do Mundo 2026 – oitavas de final
📆 Data e horário: domingo, 5 de julho de 2026, às 21h (de Brasília).
📍 Local: Estadio Azteca, na Cidade do México (MEX).
👁️ Onde assistir: CazéTV.
🟨 Árbitro: Alireza Faghani (IRN/AUS)
🚩 Assistentes: George Lakrindis (AUS) e Andrew Lindsay (AUS)
🖥️ VAR: ainda não divulgado.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟢 México
Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Romo, Lira, Mora; Alvarado, Jimenez, Quinones.
Técnico: Javier Aguirre.
🔴 Inglaterra
Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.
Técnico: Thomas Tuchel.
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