logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Técnico da Inglaterra nega uso de Viagra para enfrentar altitude no México

Inglaterra enfrenta o México neste domingo na Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 22:52
Favorite o Lance! no Google
Thomas Tuchel comemora vitória da Ingaterra sobre a RD Congo na Copa do Mundo
Treinador desmentiu história em entrevista coletiva (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

A Inglaterra chega às oitavas de final da Copa do Mundo cercada por uma polêmica fora das quatro linhas. Neste sábado (4), o técnico Tomas Tuchel negou os rumores de que a seleção inglesa teria recorrido ao uso de Viagra para reduzir os impactos da altitude da Cidade do México, onde enfrentará o México neste domingo (5), às 21h (de Brasília).

  • Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo

    Astro segue como dúvida na Inglaterra para duelo na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Cole Palmer comemora terceiro gol do Chelsea contra Wolverhampton na Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)

    Fora da Copa do Mundo, Palmer dispara: ‘Pessoas estão erradas’

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 horas
  • México e Inglaterra se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    México x Inglaterra: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Onde Assistir
    Há 7 horas

    • 🧮 Simule todos os resultados da Copa!

    A especulação ganhou força após publicações da imprensa inglesa apontarem que o sildenafil, princípio ativo do medicamento conhecido pelo tratamento da disfunção erétil, poderia ser utilizado para facilitar a oxigenação do organismo em locais com mais de 2.000 metros de altitude. As reportagens também citavam a possibilidade de uma autorização da Agência Mundial Antidoping (WADA) para o uso da substância.

    continua após a publicidade

    Questionado sobre o assunto durante entrevista coletiva, Tuchel reagiu com bom humor e descartou completamente a informação.

    — A informação não procede, não é verdade — afirmou o treinador.

  • Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo

    Astro segue como dúvida na Inglaterra para duelo na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Elenco do grupo Globo para transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)

    Veja números da Globo na segunda fase da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo

    Mbappé rasga o verbo após Paraguai x França: 'Também sabemos jogar futebol sujo'

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • Apesar de negar qualquer utilização do medicamento, o treinador reconheceu que a comissão técnica e os jogadores sentiram os efeitos da altitude logo na chegada à capital mexicana.

    Segundo Tuchel, ele próprio apresentou sintomas leves, como dor de cabeça e dificuldade para dormir, enquanto os atletas perceberam o impacto principalmente nos primeiros minutos do treinamento realizado no centro de treinamento do Pumas.

    continua após a publicidade

    O comandante explicou que o curto período de preparação impossibilita uma adaptação física completa às condições locais e destacou que esse fator pode favorecer a seleção mexicana, acostumada a atuar na altitude.

    — Estamos aqui um dia antes para pelo menos vivenciar isso. Precisaremos lidar melhor com a trajetória da bola e com a falta de ar. Não é coincidência que o México normalmente comece muito forte em casa. Acredito que os primeiros 15 ou 20 minutos serão os mais difíceis para nós — afirmou.

    continua após a publicidade

    México e Inglaterra disputam uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo neste domingo. Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre Brasil e Noruega.

    Inglaterra comemora gol de Harry Kane na Copa do Mundo
    Inglaterra comemora gol de Harry Kane na Copa do Mundo (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Tudo sobre México x Inglaterra (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    México 🆚 Inglaterra
    Copa do Mundo 2026 – oitavas de final

    📆 Data e horário: domingo, 5 de julho de 2026, às 21h (de Brasília).
    📍 Local: Estadio Azteca, na Cidade do México (MEX).
    👁️ Onde assistir: CazéTV.
    🟨 Árbitro: Alireza Faghani (IRN/AUS)
    🚩 Assistentes: George Lakrindis (AUS) e Andrew Lindsay (AUS)
    🖥️ VAR: ainda não divulgado.

    continua após a publicidade

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🟢 México
    Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Romo, Lira, Mora; Alvarado, Jimenez, Quinones.
    Técnico: Javier Aguirre.

    🔴 Inglaterra
    Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.
    Técnico: Thomas Tuchel.

    💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Mbappé comemora classificação da França as oitavas de final da Copa do Mundo com companheiros

    Copa do Mundo 2026

    Atitude de Mbappé após França x Paraguai chama atenção: 'Se fosse o Messi'

    Há 2 horas
    Mappé gritando na cara do goleiro do Paraguai, Orlando Gill

    Copa do Mundo 2026

    Paraguai x França: veja os melhores momentos do jogo das oitavas da Copa do Mundo

    Há 2 horas
    O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia

    Copa do Mundo 2026

    Veja o chaveamento da Copa do Mundo após vitórias de Marrocos e França

    Há 2 horas
    O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia

    Copa do Mundo 2026

    Dê suas notas: França elimina Paraguai e avança às quartas da Copa do Mundo

    Há 2 horas
    O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia

    Copa do Mundo 2026

    Quem a França vai enfrentar nas quartas da Copa do Mundo?

    Há 2 horas
    O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia

    Copa do Mundo 2026

    Mbappé decide, e França passa pelo Paraguai nas oitavas da Copa do Mundo

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia

    Quantos gols faltam para Mbappé superar recorde de Messi em Copas?

    Mbappé arrumando a bola na marca do pênalti contra o Paraguai na Copa do Mundo

    Pênalti em Paraguai x França divide internautas: 'Única forma'

    O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia

    Quantos gols Mbappé tem na Copa do Mundo?

    Hervé Renard - Marrocos

    Treinador que assumiu seleção durante a Copa do Mundo é demitido

    Jogadores de Paraguai e França durante confusão na Copa do Mundo

    Confusão em Paraguai x França na Copa repercute: 'Libertadores'

    Carlo Ancelotti, durante coletiva de imprensa no MetLife, véspera de Brasil x Noruega pela Copa do Mundo

    Para Ancelotti, Brasil ainda não passou de 7,5 na Copa do Mundo

    Bruno Guimarães durante treino da Seleção nos Estados Unidos

    Bruno Guimarães promete 'morrer em campo' pelo Brasil por vaga nas quartas

    Matías Galarza comemora gol convertido contra a Alemanha

    Onde joga Galarza, meia ex-Vasco que é destaque do Paraguai na Copa?

    Orlando Gill (reprodução Instagram)

    Goleiro do Paraguai, Orlando Gill vendeu uniforme para salvar a vida do filho