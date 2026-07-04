Odegaard reencontra Gabriel Magalhães e Martinelli em Brasil x Noruega Companheiros de Arsenal são rivais nas oitavas de final da Copa do Mundo

Um dos destaques da Noruega, o meia Odegaard reencontrará Gabriel Magalhães e Martinelli no duelo contra o Brasil, na Copa do Mundo. O camisa 10 da equipe nórdica é companheiro dos brasileiros no Arsenal, da Inglaterra, onde foram campeões da Premier League na última temporada.

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Contratado em janeiro de 2021, Odegaard chegou ao Arsenal cerca de seis meses após a contratação de Gabriel Magalhães, mas um ano e meio depois da chegada de Martinelli. Nos Gunners, o norueguês e os brasileiros acumularam frustrações, mas também uma última temporada incrível.

E na Copa do Mundo, Odegaard, Gabriel Magalhães e Martinelli se reencontram após a dolorosa derrota nos pênaltis da final da Champions League para o PSG, no dia 31 de maio. No entanto, os jogadores estarão em lados separados ao contrário do que vivem nos últimos cinco anos e meio.

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Odegaard elogia Brasil antes de confronto na Copa do Mundo

Logo após a classificação da Noruega sobre a Costa do Marfim às oitavas de final da Copa do Mundo, Odegaard foi questionado sobre o duelo com o Brasil. O meia não poupou elogios à Seleção comandada por Carlo Ancelotti.

- Espero um jogo muito difícil. Eles têm um grande time, vários grandes jogadores. Será um teste duro para nós. Eu os conheço do Arsenal (Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães), são jogadores tops e espero que possamos fazer uma grande batalha.

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No dia da derrota do Arsenal na final da Champions League para o PSG, Odegaard também elogiou Marquinhos, que é o capitão da Seleção Brasileira. O meia exaltou a atitude do defensor em consolar o companheiro Gabriel Magalhães após o zagueiro ter perdido o pênalti decisivo na final para dar o título aos franceses.

- Ele é um cavalheiro. Provavelmente é um dos jogadores mais experientes em atividade atualmente. Ele já vivenciou os dois lados de uma final como esta e sabe o que estamos passando neste momento.

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Nas oitavas de final, Odegaard busca seguir fazendo história com a Noruega e buscar uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo pela primeira vez na história. Por outro lado, Gabriel Magalhães, Martinelli e companhia são favoritos no confronto e sonham com o hexacampeonato com o Brasil.

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