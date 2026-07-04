Jornal francês avalia França x Paraguai na Copa do Mundo: 'Por pouco'
França venceu o Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo por 1 a 0
A classificação da França para as quartas de final da Copa do Mundo repercutiu na imprensa do país logo após o apito final. Em sua análise da vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, neste sábado (4), o L'Équipe ressaltou que os Bleus tiveram dificuldades para superar o adversário e garantir a vaga na próxima fase.
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Na manchete da publicação, o tradicional jornal esportivo francês resumiu o confronto afirmando que:
— A França escapa por pouco da derrota contra o Paraguai e se junta ao Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo — disse o jornal.
Segundo o veículo, o forte calor na Filadélfia e a "extrema dureza" do Paraguai foram fatores que dificultaram a atuação da seleção francesa. O jornal ressaltou que os sul-americanos travaram o jogo desde o início e obrigaram os Bleus a trabalhar para construir a vitória.
O L'Équipe também chamou atenção para a intensidade física do duelo. Na avaliação do jornal, foi "surpreendente" que o Paraguai tenha encerrado a partida sem receber um cartão amarelo, apesar das diversas disputas e faltas ao longo dos 90 minutos.
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Com o triunfo garantido pelo gol de pênalti de Kylian Mbappé no segundo tempo, a França avançou às quartas de final e agora terá pela frente o Marrocos na briga por uma vaga entre os quatro melhores da Copa do Mundo.
O que vem por aí?
Classificada, a França enfrentará o Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo. Os marroquinos avançaram após vencer o Canadá por 3 a 0, com dois gols de Ounahi e um de Rahimi. O confronto entre franceses e africanos vale uma vaga nas semifinais do Mundial.
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