Neymar x Haaland: provocação na Champions de 2020 ganha novo capítulo na Copa do Mundo Rivais voltam a se enfrentar neste domingo (05) pelas oitavas do Mundial

O reencontro entre Neymar e Erling Haaland nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 traz à memória um dos episódios mais marcantes da Champions League 2020. Na ocasião, os dois protagonizaram uma troca de provocações que movimentou o duelo entre Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain.

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Naquele ano, Haaland defendia o Borussia Dortmund, enquanto Neymar era a principal estrela do PSG. Os clubes se enfrentaram pelas oitavas de final do campeonato europeu, e os alemães saíram em vantagem após vencerem o jogo de ida por 2 a 1, na Alemanha. Haaland marcou os dois gols da equipe e celebrou um deles com sua tradicional pose de meditação, que continua fazendo até hoje durante a Copa do Mundo.

Haaland Noruega Iraque Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Provocação de Haaland antes do jogo de volta irritou o elenco do PSG

A rivalidade ganhou novos contornos antes da partida de volta. Ao desembarcar em Paris, Haaland publicou uma foto em suas redes sociais com expressão séria e a legenda: "Minha cidade, não a de vocês".

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A postagem não foi bem recebida pelos jogadores do PSG. Segundo revelou posteriormente Neymar, a mensagem serviu como combustível para o elenco francês. O brasileiro teria prometido aos companheiros que reproduziria a comemoração do atacante caso marcasse no confronto decisivo.

No jogo de volta, disputado em março de 2020 no Parque dos Príncipes e com portões fechados por causa da pandemia de Covid-19, o PSG venceu por 2 a 0 e garantiu a classificação às quartas de final da Champions.

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Neymar abriu o placar e, ao comemorar, sentou-se no gramado reproduzindo exatamente a famosa pose de meditação de Haaland. Após o apito final, outros jogadores do PSG, como Kylian Mbappé, Ángel Di María, Leandro Paredes e Mauro Icardi, também repetiram o gesto em uma foto coletiva que viralizou nas redes sociais.

Jogadores do PSG e Neymar x Haaland na Champions League— Foto: Divulgação/PSG<br>

O próprio Neymar aumentou a provocação ao publicar uma imagem da comemoração acompanhada da frase: "Paris é nossa cidade, não sua", em resposta direta à mensagem do norueguês.

Neymar explicou a provocação

No documentário Por Dentro da História, lançado em 2021, Neymar comentou a troca de provocações e explicou que não guardava ressentimentos em relação ao atacante:

— Logo que ele chegou aqui em Paris, ele postou uma foto. Gosto dessas coisas, desse negócio de provocação. É legal. Não tenho nada contra o Haaland, muito pelo contrário. É um craque, torço por ele. Mas se ele fez essa provocação, eu também posso fazer.

Neymar x Haaland ganha novo capítulo nas oitavas da Copa do Mundo

Seis anos depois, o destino volta a colocar Neymar e Haaland frente a frente em um mata-mata. Agora defendendo suas seleções, Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (05), às 17h (de Brasília) pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O reencontro também acontece em um contexto bem diferente daquele na Champions League. Enquanto Haaland chega embalado por uma Copa do Mundo de destaque, já são cinco gols e atuações decisivas pela Noruega, Neymar tenta recuperar o ritmo após ficar afastado por lesão na panturrilha. O atacante voltou a ser utilizado por Carlo Ancelotti no final do segundo tempo na partida contra o Haiti, saindo do banco de reservas, e pode ganhar mais minutos justamente diante do rival com quem protagonizou uma das provocações mais lembradas do campeonato europeu.

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