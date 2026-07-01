Gabriel Magalhães x Haaland: a rivalidade que promete agitar Brasil x Noruega Zagueiro do Arsenal e artilheiro do City se reencontram na Copa do Mundo

O confronto de domingo (5) entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, vai colocar frente a frente dois atletas que nutrem uma rivalidade intensa no futebol europeu. O zagueiro Gabriel Magalhães e o centroavante Erling Haaland, que costumam protagonizar duelos duros por Arsenal e Manchester City, serão os personagens centrais da disputa por uma vaga nas quartas de final, no MetLife Stadium.

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A disputa individual é marcada por divididas fortes, provocações públicas e discussões ríspidas ao longo das últimas temporadas na Inglaterra.

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Haaland e Gabriel Magalhães acumulam discussões e disputas físicas intensas nos clássicos ingleses (Foto: Darren Staples / AFP)

Histórico de desavenças entre Gabriel Magalhães e Haaland

A rivalidade entre os dois jogadores começou a ganhar notoriedade em março de 2024, após um empate sem gols entre as equipes inglesas, quando ambos bateram boca após o encerramento do jogo. O ponto alto do desentendimento ocorreu em setembro do mesmo ano, quando Haaland arremessou a bola contra a cabeça de Gabriel Magalhães, que estava de costas, logo após o City marcar o gol de empate nos acréscimos.

A resposta do defensor brasileiro veio em fevereiro de 2025, na goleada por 5 a 1 do Arsenal. Na ocasião, o zagueiro comemorou um gol gritando diretamente no rosto do norueguês. Posteriormente, em entrevista ao podcast Podpah, Gabriel admitiu que a atitude serviu como troco pela bolada recebida meses antes.

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O capítulo mais recente na Inglaterra

Em abril deste ano, os atletas voltaram a se enfrentar em uma partida tensa vencida pelo City por 2 a 1. Haaland anotou o gol da vitória e manteve o combate físico com o brasileiro durante os 90 minutos. Em um dos lances, Gabriel encostou a cabeça no adversário, recebeu cartão amarelo e flertou com a expulsão.

Após a partida, o atacante norueguês declarou à imprensa que o defensor brasileiro deveria agradecê-lo por não ter valorizado o choque, afirmando que uma simulação causaria o cartão vermelho. Haaland também exibiu arranhões no corpo após o jogo, mencionando o estilo agressivo do defensor.

Respeito mútuo apesar do desgaste

Apesar das seguidas discussões, os dois atletas já manifestaram admiração pelo nível competitivo do rival. Gabriel Magalhães classificou o camisa 9 da Noruega como o oponente mais difícil de marcar na Premier League. Por outro lado, Haaland elogiou o estilo de jogo do zagueiro brasileiro e ressaltou que aprecia os enfrentamentos físicos na área.

Agora, os atletas deixam os clubes de lado para defender suas respectivas seleções em um cenário inédito. O vencedor do duelo individual dará um passo importante para manter seu país vivo na Copa do Mundo.

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