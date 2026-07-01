logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Gabriel Magalhães x Haaland: a rivalidade que promete agitar Brasil x Noruega

Zagueiro do Arsenal e artilheiro do City se reencontram na Copa do Mundo

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 07:30
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Confusão entre os jogadores Erling Haaland, do Manchester City, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)
Haaland e Gabriel Magalhães acumulam discussões e disputas físicas intensas nos clássicos ingleses (Foto: Darren Staples / AFP)

O confronto de domingo (5) entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, vai colocar frente a frente dois atletas que nutrem uma rivalidade intensa no futebol europeu. O zagueiro Gabriel Magalhães e o centroavante Erling Haaland, que costumam protagonizar duelos duros por Arsenal e Manchester City, serão os personagens centrais da disputa por uma vaga nas quartas de final, no MetLife Stadium.

continua após a publicidade
  • Nusa dá entrevista na zona mista

    Haaland tem companhia de herói improvável e leva Noruega ao caminho do Brasil

    Seleções
    Há 10 horas
  • Lucas Paquetá, do Flamengo, sorri após vitória do Brasil

    Enquete Lance!: Quem deve substituir Lucas Paquetá contra a Noruega?

    Seleção Brasileira
    Há 10 horas
  • Haaland comemora de braços abertos gol marcado pela Noruega sobre a Costa do Marfim, na Copa do Mundo

    Copa do Mundo: imprensa da Noruega afirma que Brasil está ‘tremendo’

    Copa do Mundo
    Há 11 horas

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
    ➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

    A disputa individual é marcada por divididas fortes, provocações públicas e discussões ríspidas ao longo das últimas temporadas na Inglaterra.

    continua após a publicidade
    Confusão entre os jogadores Erling Haaland, do Manchester City, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)
    Haaland e Gabriel Magalhães acumulam discussões e disputas físicas intensas nos clássicos ingleses (Foto: Darren Staples / AFP)

    Histórico de desavenças entre Gabriel Magalhães e Haaland

    A rivalidade entre os dois jogadores começou a ganhar notoriedade em março de 2024, após um empate sem gols entre as equipes inglesas, quando ambos bateram boca após o encerramento do jogo. O ponto alto do desentendimento ocorreu em setembro do mesmo ano, quando Haaland arremessou a bola contra a cabeça de Gabriel Magalhães, que estava de costas, logo após o City marcar o gol de empate nos acréscimos.

    A resposta do defensor brasileiro veio em fevereiro de 2025, na goleada por 5 a 1 do Arsenal. Na ocasião, o zagueiro comemorou um gol gritando diretamente no rosto do norueguês. Posteriormente, em entrevista ao podcast Podpah, Gabriel admitiu que a atitude serviu como troco pela bolada recebida meses antes.

    continua após a publicidade

    O capítulo mais recente na Inglaterra

    Em abril deste ano, os atletas voltaram a se enfrentar em uma partida tensa vencida pelo City por 2 a 1. Haaland anotou o gol da vitória e manteve o combate físico com o brasileiro durante os 90 minutos. Em um dos lances, Gabriel encostou a cabeça no adversário, recebeu cartão amarelo e flertou com a expulsão.

    Após a partida, o atacante norueguês declarou à imprensa que o defensor brasileiro deveria agradecê-lo por não ter valorizado o choque, afirmando que uma simulação causaria o cartão vermelho. Haaland também exibiu arranhões no corpo após o jogo, mencionando o estilo agressivo do defensor.

    Respeito mútuo apesar do desgaste

    Apesar das seguidas discussões, os dois atletas já manifestaram admiração pelo nível competitivo do rival. Gabriel Magalhães classificou o camisa 9 da Noruega como o oponente mais difícil de marcar na Premier League. Por outro lado, Haaland elogiou o estilo de jogo do zagueiro brasileiro e ressaltou que aprecia os enfrentamentos físicos na área.

    Agora, os atletas deixam os clubes de lado para defender suas respectivas seleções em um cenário inédito. O vencedor do duelo individual dará um passo importante para manter seu país vivo na Copa do Mundo.

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Jogadores da Noruega perfilados para foto oficial da Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Não é só Haaland: os perigos da Noruega que o Brasil precisa conhecerHá 32 minutos
    Haaland comemora de braços abertos gol marcado pela Noruega sobre a Costa do Marfim, na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Ataque poderoso, defesa vulnerável: como a Noruega chega para enfrentar o BrasilHá 32 minutos
    Diop levanta os braços em comemoração ao gol marcado na Copa do Mundo 2026 contra a Holanda
    Copa do Mundo 2026Gestão Esportiva na Prática: quem atravessa a corda é o atletaHá 32 minutos
    Lucas Paquetá deixa o campo em Brasil x Japão com cara de dor e amparado por Neymar na Copa do Mundo
    Seleção BrasileiraLesões voltam a assombrar a Seleção Brasileira na Copa do MundoHá 37 minutos
    Casagrande-Pedrinho-Vasco-Flamengo
    Copa do Mundo 2026Casagrande é sarcástico sobre Memphis na Copa do Mundo: 'Se poupou'Há 52 minutos
    Haaland durante aquecimento da Noruega na Copa do Mundo 2026 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Copa do Mundo 2026Sabe tudo sobre Haaland, próximo rival do Brasil na Copa? Responda ao quizHá 57 minutos

    Mais LANCE!

    Elenco do grupo Globo para transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)
    Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (1)?
    Luis Felipe Freitas, Everaldo Marques e Galvão Bueno disputaram audiência neste sábado (13). (Foto: Divulgação)
    Brasil x Japão: veja como foi a guerra de audiência entre CazéTV, Globo e SBT
    Tiago Leifert foi o narrador do confronto entre PSG x Arsenal (Foto: Divulgação/SBT)
    Qual jogo da Copa do Mundo vai passar no SBT hoje (1)?
    Jude Bellingham comemora gol em contra o Panamá pela Copa do Mundo de 2026
    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (01/07/2026)
    Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo
    Ex-capitão da Inglaterra defende titularidade de promessa: 'Diferenciado'
    Dembélé abraça Mbappé após gol da França na Copa do Mundo
    Cobrado por Dembélé, Mbappé dobra esforço defensivo na Copa do Mundo em relação ao Real Madrid
    Alan Franco, em ação durante partida entre Equador e México pela segunda fase da Copa do Mundo. (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)
    México x Equador: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo
    Haaland comemora de braços abertos gol marcado pela Noruega sobre a Costa do Marfim, na Copa do Mundo
    Balanço do dia: Brasil encara Noruega e ganha preocupação na Copa do Mundo
    Jiménez e Quinones correm para comemorar um dos gols do México sobre o Equador
    Dê suas notas: Quiñones brilha, e México elimina o Equador
    Troféu dourado da Copa do Mundo da FIFA
    Veja o chaveamento da Copa do Mundo após os jogos desta terça (30)
    O México venceu o Equador por 2 a 0 e avançou às oitavas de final da Copa do Mundo
    México domina Equador no Azteca e avança na Copa do Mundo
    Raul Jimenez abre os braços para comemorar seu segundo gol na Copa
    Por que o centroavante mexicano Jiménez usa protetor na cabeça?
    Quinones corre para celebrar o primeiro gol do México sobre o Equador
    Quem é Julian Quiñones, o artilheiro do México na Copa do Mundo?