Brasil x Noruega: veja onde torcer pela Seleção nas oitavas da Copa do Mundo
Capitais brasileiras recebem fan fests, arenas e espaços oficiais
O Brasil enfrenta a Noruega neste domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em busca de uma vaga nas quartas de final do torneio. Além da expectativa dentro de campo, milhares de torcedores devem acompanhar a partida em eventos oficiais espalhados pelo país.
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Fan fests, arenas temáticas e hubs de transmissão foram montados em diversas capitais brasileiras para reunir o público, com telões, atrações musicais, espaços gastronômicos e programação especial durante os jogos da Seleção.
Onde torcer para o Brasil?
São Paulo
A capital paulista concentra o maior número de pontos oficiais de transmissão da Copa.
- Arena Brahma FIFA Fan Festival – Vale do Anhangabaú;
- Ginga São Paulo – Estádio do Pacaembu e Clube Pinheiros;
- Casa CazéTV – Parque Villa-Lobos;
- Arena Brasileira – Parque Ibirapuera;
- Festival Tem Jogo – Largo da Batata.
Rio de Janeiro
Os torcedores cariocas também terão diferentes opções para acompanhar Brasil x Noruega:
- Arena Brahma FIFA Fan Festival – Praia de Copacabana, na altura do Posto 6;
- Casa CazéTV Rio – Píer Mauá;
- Ginga Rio e Village Superbet – Jockey Club Brasileiro, na Gávea.
Belo Horizonte
Na capital mineira, as principais atrações serão:
- Arena Nº1 Brahma BH – Ginásio do Mineirinho;
- Ginga BH/Copa naSala – Espaços naSala e Belas Artes.
Porto Alegre
- Arena Nº1 Brahma Porto Alegre – Parque Harmonia.
Salvador
- Arena Nº1 Brahma Salvador – Praça Maria Felipa, no bairro do Comércio;
- Ginga Salvador – Espaços oficiais de lazer e entretenimento.
Recife
- Arena Nº1 Brahma Recife – Cais da Alfândega, no Recife Antigo.
Goiânia
- Arena Nº1 Brahma Goiânia – Esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer.
Brasília
- Arena Ginga – Na Praia Festival – SCES Trecho 2, Asa Sul.
Curitiba
- Ginga Curitiba – Complexo Durival de Britto e Silva.
Campinas
- Arena do Torcedor EPTV – Praça Arautos da Paz, no Taquaral.
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Como funciona o acesso aos eventos ao redor do Brasil
Grande parte das fan fests e arenas oficiais oferece entrada gratuita nas áreas comuns, mas a ocupação está sujeita ao limite de público. Em algumas cidades, é necessário retirar vouchers antecipadamente por plataformas de ingressos para garantir o acesso.
Já eventos como o Na Praia Festival, em Brasília, e o Ginga Curitiba contam com ingressos pagos ou áreas exclusivas. A orientação é que os torcedores consultem os canais oficiais de cada evento para verificar horários de funcionamento, regras de acesso e disponibilidade de ingressos antes de sair de casa.
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