logo Lance!X

Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Brasil busca primeira vitória sobre a Noruega; histórico recente alimenta esperança

Seleção nunca venceu os noruegueses, mas já encerrou escrita diante Senegal com Ancelotti

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 13:58
Favorite o Lance! no Google
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, no banco de reservas na Copa do Mundo
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, no banco de reservas na Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

O Brasil entra em campo neste domingo (5), às 17h (de Brasília), para enfrentar a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Além da vaga nas quartas de final, a Seleção terá a chance de encerrar um tabu que já dura quase quatro décadas: nunca venceu os noruegueses em quatro confrontos disputados.

continua após a publicidade
  • Jogadores do Flamengo durante treino em resort em Portugal

    Amistosos, lesionados e mercado: Flamengo se prepara para volta do Brasileirão; veja plano

    Flamengo
    Há 40 minutos
  • Romelu Lukaku celebrando o gol marcado contra a Nova Zelândia, último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo

    Romelu Lukaku, o artilheiro belga com alma brasileira e recordes milionários

    Bélgica
    Há 50 minutos
  • Imagem destaque do texto: Bets irregulares: como identificar e evitar bets ilegais no Brasil

    Bets irregulares: como identificar e evitar bets ilegais no Brasil

    Sites de apostas
    Há 1 hora

    • Raphinha está próximo de voltar aos treinos com bola na Seleção

    O retrospecto entre as seleções registra duas vitórias da Noruega e dois empates. O primeiro encontro aconteceu em um amistoso, em 1988, que terminou empatado por 1 a 1. Depois vieram uma derrota por 4 a 2, em amistoso disputado em 1997, e a marcante vitória norueguesa por 2 a 1 na Copa do Mundo de 1998. O confronto mais recente foi em 2006, novamente em um amistoso, encerrado em igualdade por 1 a 1.

    💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade

    Os confrontos entre Brasil e Noruega:

  • Carlo Ancelotti em ação pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 (Foto:: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

    Brasileiros reagem à fala do técnico da Noruega sobre Ancelotti: 'Ele não sabe'

    Copa do Mundo 2026
    Há 26 minutos
  • Gustavo Gómez comemora classificação do Paraguai sobre a a Alemanha na Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Deschamps vê Paraguai como ameaça à França na Copa do Mundo: 'Não é por acaso'

    Copa do Mundo 2026
    Há 27 minutos
  • Jogadores em ação durante a partida Inglaterra x RD Congo pela Copa do Mundo. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Gol em Inglaterra x RD Congo agita torcedores: 'Alerta resenha'

    Fora de Campo
    Há 32 minutos
    • Amistoso (1988): Noruega 1 x 1 Brasil
    • Amistoso (1997): Noruega 4 x 2 Brasil
    • Copa do Mundo (1998): Noruega 2 x 1 Brasil
    • Amistoso (2006): Noruega 1 x 1 Brasil

    Derrota marcante na Copa do Mundo

    O único duelo entre Brasil e Noruega em Copas aconteceu na fase de grupos do Mundial da França, em 1998. Apesar da derrota por 2 a 1, a Seleção já havia garantido a classificação às oitavas de final e entrou em campo sem a mesma pressão das partidas decisivas.

    ➡️Quem entra no lugar de Paquetá? Veja as opções de Ancelotti

    Partida entre Brasil e Noruega pela Copa do Mundo de 1998 (Foto: Divulgação/Fifa)

    📺 Saiba onde assistir aos jogos da Copa de hoje

    Poucas seguraram o Brasil na história do torneio

    Quando o assunto é Copa do Mundo, apenas três seleções que já enfrentaram o Brasil seguem invictas diante da equipe brasileira: Hungria, Noruega e Portugal.

    continua após a publicidade

    A Hungria não disputa a atual edição do torneio, enquanto Portugal só pode cruzar o caminho da Seleção em uma eventual decisão. Assim, a Noruega é a única oportunidade imediata para o Brasil derrubar um dos tabus históricos da competição.

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Ancelotti já quebrou escrita do Brasil contra Senegal

    Se o retrospecto histórico pesa, o momento recente oferece motivos para otimismo. Desde a chegada de Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira já conseguiu encerrar uma escrita importante.

    No fim do ano passado, o Brasil venceu Senegal por 2 a 0 e conquistou sua primeira vitória sobre a seleção africana. Até então, os dois países haviam se enfrentado apenas uma vez, em 2023, quando os senegaleses levaram a melhor ao vencer por 4 a 2.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Lucas Paquetá leva a mão à coxa esquerda após sentir um incômodo no músculo posterior

    Colunas

    Análise tática do Guffo: sem Paquetá, como o Brasil pode enfrentar a Noruega?

    Há 1 hora
    Neymar à esquerda com camisa do PSG em comemoração semelhante à de Haaland, à direita, sentado de costas, vestindo a camisa 9

    Copa do Mundo 2026

    Neymar x Haaland: provocação na Champions de 2020 ganha novo capítulo na Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Técnico Noruega e Ancelotti (Fotos: AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Técnico da Noruega manda recado a Ancelotti: 'Estamos indo atrás de você'

    Há 1 hora
    Vini Jr marcou em todos os jogos da Copa, exceto contra o Japão (Foto: Megan Briggs / AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Romário dispara sobre desempenho de Vini Jr: 'Calou minha boca'

    Há 2 horas
    Seleção Brasileira conquista sua primeira virada com Ancelotti, contra o Japão, por 2 a 1 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Torcedores pedem Olodum para Brasil responder provocação da Noruega

    Há 2 horas
    Seleção posada antes do jogo contra o Japão

    Copa do Mundo 2026

    México vira possível rival do Brasil no mata-mata da Copa; entenda

    Há 4 horas
    Mais LANCE!
    Léo Nannetti abraça Alisson, goleiro da Seleção, após a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo

    Goleiro do Flamengo vive sonho na Copa do Mundo com a Seleção; veja fotos

    Raphinha acena para fãs após ser substituído na partida entre Brasil x Haiti

    Raphinha está próximo de voltar aos treinos com bola na Seleção

    Confusão entre os jogadores Erling Haaland, do Manchester City, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

    Gabriel Magalhães x Haaland: a rivalidade que promete agitar Brasil x Noruega

    Jogadores da Noruega perfilados para foto oficial da Copa do Mundo

    Não é só Haaland: os perigos da Noruega que o Brasil precisa conhecer

    Diop levanta os braços em comemoração ao gol marcado na Copa do Mundo 2026 contra a Holanda

    Gestão Esportiva na Prática: quem atravessa a corda é o atleta

    Lucas Paquetá deixa o campo em Brasil x Japão com cara de dor e amparado por Neymar na Copa do Mundo

    Lesões voltam a assombrar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo

    Haaland durante aquecimento da Noruega na Copa do Mundo 2026 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Sabe tudo sobre Haaland, próximo rival do Brasil na Copa? Responda ao quiz

    Rodrygo segue intensa rotina de recuperação no Real Madrid

    Rodrygo, fora da Copa, faz pedido a Haaland antes de Brasil x Noruega

    Lucas Paquetá deixa o campo em Brasil x Japão com cara de dor e amparado por Neymar na Copa do Mundo

    Lucas Paquetá se pronuncia após lesão na Copa do Mundo: 'Fé… Já vivi isso antes'

    Lucas Paquetá, do Flamengo, sorri após vitória do Brasil

    Enquete Lance!: Quem deve substituir Lucas Paquetá contra a Noruega?

    Lucas Paquetá deixa o campo em Brasil x Japão com cara de dor e amparado por Neymar na Copa do Mundo

    Paquetá deve ficar duas semanas fora e mira volta para a final da Copa

    Ancelotti com o Brasil na Copa do Mundo

    Quem entra no lugar de Paquetá? Veja as opções de Ancelotti