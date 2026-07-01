Brasil busca primeira vitória sobre a Noruega; histórico recente alimenta esperança Seleção nunca venceu os noruegueses, mas já encerrou escrita diante Senegal com Ancelotti

O Brasil entra em campo neste domingo (5), às 17h (de Brasília), para enfrentar a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Além da vaga nas quartas de final, a Seleção terá a chance de encerrar um tabu que já dura quase quatro décadas: nunca venceu os noruegueses em quatro confrontos disputados.

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O retrospecto entre as seleções registra duas vitórias da Noruega e dois empates. O primeiro encontro aconteceu em um amistoso, em 1988, que terminou empatado por 1 a 1. Depois vieram uma derrota por 4 a 2, em amistoso disputado em 1997, e a marcante vitória norueguesa por 2 a 1 na Copa do Mundo de 1998. O confronto mais recente foi em 2006, novamente em um amistoso, encerrado em igualdade por 1 a 1.

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Os confrontos entre Brasil e Noruega:

Amistoso (1988): Noruega 1 x 1 Brasil

Amistoso (1997): Noruega 4 x 2 Brasil

Copa do Mundo (1998): Noruega 2 x 1 Brasil

Amistoso (2006): Noruega 1 x 1 Brasil

Derrota marcante na Copa do Mundo

O único duelo entre Brasil e Noruega em Copas aconteceu na fase de grupos do Mundial da França, em 1998. Apesar da derrota por 2 a 1, a Seleção já havia garantido a classificação às oitavas de final e entrou em campo sem a mesma pressão das partidas decisivas.

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Partida entre Brasil e Noruega pela Copa do Mundo de 1998 (Foto: Divulgação/Fifa)

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Poucas seguraram o Brasil na história do torneio

Quando o assunto é Copa do Mundo, apenas três seleções que já enfrentaram o Brasil seguem invictas diante da equipe brasileira: Hungria, Noruega e Portugal.

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A Hungria não disputa a atual edição do torneio, enquanto Portugal só pode cruzar o caminho da Seleção em uma eventual decisão. Assim, a Noruega é a única oportunidade imediata para o Brasil derrubar um dos tabus históricos da competição.

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Ancelotti já quebrou escrita do Brasil contra Senegal

Se o retrospecto histórico pesa, o momento recente oferece motivos para otimismo. Desde a chegada de Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira já conseguiu encerrar uma escrita importante.

No fim do ano passado, o Brasil venceu Senegal por 2 a 0 e conquistou sua primeira vitória sobre a seleção africana. Até então, os dois países haviam se enfrentado apenas uma vez, em 2023, quando os senegaleses levaram a melhor ao vencer por 4 a 2.