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Brasil encara a Noruega por vaga nas quartas da Copa do Mundo; veja provável escalação

Jogo decisivo no MetLife começa às 17h (de Brasília)

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
05/07/2026 06:55
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Carlo Ancelotti, durante treino da Seleção Brasileira em Morristown
Seleção de Carlo Ancelotti quer seguir sonhando com o Hexa (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

EAST RUTHERFORD, NJ (EUA) - A Seleção Brasileira volta ao MetLife neste domingo (5) tentando manter vivo o sonho do Hexa, mas para isso precisará quebrar algumas escritas. O confronto das oitavas de final da Copa do Mundo, marcado para às 17h (de Brasília), será diante da Noruega, adversário que o Brasil nunca venceu na história. Além disso, a Seleção não derrota uma equipe europeia em mata-mata de Mundial desde 2002. E há ainda o fato que, desde 2014, a equipe nacional sempre parou no quinto jogo do torneio, como agora. Mas o Brasil é favorito, e o prognóstico agora é positivo.

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    Diante da Noruega, Carlo Ancelotti precisará mexer mais uma vez no time. Sem Lucas Paquetá, a tendência é de que Gabriel Martinelli comece entre os 11. Danilo Santos foi outra opção treinada ao longo da semana.

    O restante do time deverá ser o mesmo que derrotou Escócia e Japão, com Rayan na ponta-direita. Titular no início da Copa, Raphinha está recuperado da lesão que o tirou dos últimos dois confrontos, mas irá esperar uma chance no banco.

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    Neymar durante treino do Brasil em preparação para o duelo com a Noruega
    Neymar é opção no Brasil para as oitavas com a Noruega (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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    BRASIL X NORUEGA - Copa do Mundo - oitavas de final

    Quando: domingo, 5 de julho de 2026
    Horário: 17h (de Brasília)
    Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)
    Onde assistir: TV Globo e SBT (TV aberta), SporTV e N Sports (TV fechada), CazéTV e GETV (streaming) 

    Prováveis escalações

    BRASIL: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli (Danilo Santos); Rayan, Vini Jr e Matheus Cunha (Téc. Carlo Ancelotti)

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    NORUEGA: Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem e Wolfe; Odegaard, Berge e Berg; Sorloth, Haaland e Nusa.
    (Téc. Stale Solbakken)

    Arbitragem
    Ismail Elfath, auxiliado por Corey Parker e Kyle Atkins (trio dos Estados Unidos)

    Histórico de confrontos

    O Brasil nunca venceu a Noruega. Na história, são quatro confrontos, com dois empates e duas vitórias dos noruegueses. Uma delas foi pela primeira fase da Copa do Mundo de 1998, quando os escandinavos venceram por 2 a 1. Os outros três jogos foram amistosos.

    Como chegam as equipes

    A Seleção Brasileira chega às oitavas de final invicta até aqui no Mundial e com uma sequência de três vitórias consecutivas. Na 2ª fase, bateu o Japão por 2 a 1. A Noruega, por sua vez, superou Costa do Marfim por 2 a 1 na rodada passada. Na primeira fase, venceu Iraque e Senegal, mas perdeu por 3 a 0 para a França.

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