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Não é só Haaland: os perigos da Noruega que o Brasil precisa conhecer

Além de Haaland, Noruega conta com destaques da Premier League, La Liga e Bundesliga

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 07:00
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Jogadores da Noruega perfilados para foto oficial da Copa do Mundo
Equipe norueguesa aposta em conjunto ofensivo para buscar vaga nas quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

O foco da Seleção Brasileira para o jogo de domingo (5) está voltado para Erling Haaland, vice-artilheiro da Copa do Mundo com cinco gols. No entanto, o técnico Carlo Ancelotti precisará montar uma estratégia que neutralize o restante do sistema ofensivo da Noruega. A seleção europeia conta com peças que atuam em alto nível nas principais ligas do mundo.

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    Haaland, Sorloth e Odegaard conversando após a partida contra a Costa do Marfim
    Equipe norueguesa aposta em conjunto ofensivo para buscar vaga nas quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

    O trio formado por Martin Odegaard, Antonio Nusa e Alexander Sorloth dá sustentação ao ataque norueguês e chega credenciado por grandes campanhas na Europa. Na linha defensiva, porém, os nórdicos correm contra o tempo por um de seus principais garçons.

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    Martin Odegaard

    O capitão e camisa 10 da equipe é o responsável por ditar o ritmo do jogo. Um dos principais jogadores do Arsenal, onde conquistou a Premier League e chegou ao vice-campeonato da Champions League na última temporada, Odegaard funciona como o construtor das jogadas.

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    Ødegaard dá entrevista na zona mista (Foto: Vitor Palhares/Lance!)
    Martin Odegaard orienta a equipe em campo; meia do Arsenal é o líder em assistências da seleção escandinava na Copa do Mundo (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

    Na Copa do Mundo, ele já distribuiu três assistências. No ranking de passes para gol do torneio, o meia está atrás apenas do brasileiro Bruno Guimarães, que lidera com quatro.

    Antonio Nusa

    Autor do gol que abriu a vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim na fase de 16avos, Nusa é a principal válvula de escape pelos lados do campo. O jovem atacante consolidou-se no cenário internacional após se destacar pelo RB Leipzig, da Alemanha.

    antonio nusa comemora gol marcado pela noruega
    O jovem Antonio Nusa é a principal arma de drible e arrancada pelos lados do campo (Foto: Paul Ellis / AFP)

    Ele fechou o calendário europeu de clubes com 35 partidas disputadas, cinco gols marcados e quatro assistências, utilizando a velocidade como principal recurso para quebrar linhas defensivas.

    Alexander Sorloth

    Embora ainda não tenha balançado as redes nesta edição da Copa do Mundo, Sorloth é uma ameaça constante pelo alto e na presença de área. O camisa 7 da Noruega alternou entre a titularidade e o banco de reservas no Atlético de Madrid, mas manteve um rendimento estatístico alto.

    O meio-campista da Costa do Marfim, #18, Ibrahim Sangare (C), disputa a bola com o atacante norueguês #07 Alexander Sorloth (R) durante a partida de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 entre Costa do Marfim e Noruega
    Alexander Sorloth busca seu primeiro gol na Copa do Mundo após marcar 20 vezes pelo Atlético de Madrid na temporada europeia (Foto: Aric Becker / AFP)

    O centroavante encerrou o ano pelo clube espanhol com 20 gols marcados. Sua presença física em campo costuma dividir a atenção dos zagueiros, abrindo espaços para as infiltrações de Haaland e dos pontas.

    Julian Ryerson: a grande dúvida na lateral

    Se o ataque vai completo, o corredor direito é uma incógnita. O lateral Julian Ryerson se machucou no confronto contra o Senegal, ainda na segunda rodada da fase de grupos, e, a princípio, está fora da partida contra o Brasil. O desfalque é pesado devido aos números recentes do atleta.

    Ryerson na partida entre Noruega e Iraque na primeira rodada da Copa do Mundo
    Julian Ryerson se recupera de lesão sofrida contra Senegal e deve desfalcar a equipe diante do Brasil (Foto: Justin Setterfield / Getty Images / AFP)

    Pelo Borussia Dortmund, Ryerson disputou 42 jogos e distribuiu 18 assistências na temporada europeia. Foram 15 passes para gol apenas na Bundesliga, terminando como o vice-líder do fundamento na Alemanha, atrás somente do francês Michael Olise, do Bayern de Munique.

    Quando Brasil e Noruega se enfrentam?

    O Brasil enfrenta a Noruega no domingo, às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, valendo vaga nas quartas de final.

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