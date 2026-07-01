Não é só Haaland: os perigos da Noruega que o Brasil precisa conhecer
Além de Haaland, Noruega conta com destaques da Premier League, La Liga e Bundesliga
O foco da Seleção Brasileira para o jogo de domingo (5) está voltado para Erling Haaland, vice-artilheiro da Copa do Mundo com cinco gols. No entanto, o técnico Carlo Ancelotti precisará montar uma estratégia que neutralize o restante do sistema ofensivo da Noruega. A seleção europeia conta com peças que atuam em alto nível nas principais ligas do mundo.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026
O trio formado por Martin Odegaard, Antonio Nusa e Alexander Sorloth dá sustentação ao ataque norueguês e chega credenciado por grandes campanhas na Europa. Na linha defensiva, porém, os nórdicos correm contra o tempo por um de seus principais garçons.
➡️ Haaland decide no fim, Noruega elimina Costa do Marfim e encara o Brasil na Copa
➡️ Capitão da Noruega comemora classificação e prega otimismo contra o Brasil: 'Tudo é possível'
➡️ Haaland tem companhia de herói improvável e leva Noruega ao caminho do Brasil
Martin Odegaard
O capitão e camisa 10 da equipe é o responsável por ditar o ritmo do jogo. Um dos principais jogadores do Arsenal, onde conquistou a Premier League e chegou ao vice-campeonato da Champions League na última temporada, Odegaard funciona como o construtor das jogadas.
Na Copa do Mundo, ele já distribuiu três assistências. No ranking de passes para gol do torneio, o meia está atrás apenas do brasileiro Bruno Guimarães, que lidera com quatro.
Antonio Nusa
Autor do gol que abriu a vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim na fase de 16avos, Nusa é a principal válvula de escape pelos lados do campo. O jovem atacante consolidou-se no cenário internacional após se destacar pelo RB Leipzig, da Alemanha.
Ele fechou o calendário europeu de clubes com 35 partidas disputadas, cinco gols marcados e quatro assistências, utilizando a velocidade como principal recurso para quebrar linhas defensivas.
Alexander Sorloth
Embora ainda não tenha balançado as redes nesta edição da Copa do Mundo, Sorloth é uma ameaça constante pelo alto e na presença de área. O camisa 7 da Noruega alternou entre a titularidade e o banco de reservas no Atlético de Madrid, mas manteve um rendimento estatístico alto.
O centroavante encerrou o ano pelo clube espanhol com 20 gols marcados. Sua presença física em campo costuma dividir a atenção dos zagueiros, abrindo espaços para as infiltrações de Haaland e dos pontas.
Julian Ryerson: a grande dúvida na lateral
Se o ataque vai completo, o corredor direito é uma incógnita. O lateral Julian Ryerson se machucou no confronto contra o Senegal, ainda na segunda rodada da fase de grupos, e, a princípio, está fora da partida contra o Brasil. O desfalque é pesado devido aos números recentes do atleta.
Pelo Borussia Dortmund, Ryerson disputou 42 jogos e distribuiu 18 assistências na temporada europeia. Foram 15 passes para gol apenas na Bundesliga, terminando como o vice-líder do fundamento na Alemanha, atrás somente do francês Michael Olise, do Bayern de Munique.
Quando Brasil e Noruega se enfrentam?
O Brasil enfrenta a Noruega no domingo, às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, valendo vaga nas quartas de final.
🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre