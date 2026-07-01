Não é só Haaland: os perigos da Noruega que o Brasil precisa conhecer Além de Haaland, Noruega conta com destaques da Premier League, La Liga e Bundesliga

O foco da Seleção Brasileira para o jogo de domingo (5) está voltado para Erling Haaland, vice-artilheiro da Copa do Mundo com cinco gols. No entanto, o técnico Carlo Ancelotti precisará montar uma estratégia que neutralize o restante do sistema ofensivo da Noruega. A seleção europeia conta com peças que atuam em alto nível nas principais ligas do mundo.

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Equipe norueguesa aposta em conjunto ofensivo para buscar vaga nas quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

O trio formado por Martin Odegaard, Antonio Nusa e Alexander Sorloth dá sustentação ao ataque norueguês e chega credenciado por grandes campanhas na Europa. Na linha defensiva, porém, os nórdicos correm contra o tempo por um de seus principais garçons.

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Martin Odegaard

O capitão e camisa 10 da equipe é o responsável por ditar o ritmo do jogo. Um dos principais jogadores do Arsenal, onde conquistou a Premier League e chegou ao vice-campeonato da Champions League na última temporada, Odegaard funciona como o construtor das jogadas.

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Martin Odegaard orienta a equipe em campo; meia do Arsenal é o líder em assistências da seleção escandinava na Copa do Mundo (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

Na Copa do Mundo, ele já distribuiu três assistências. No ranking de passes para gol do torneio, o meia está atrás apenas do brasileiro Bruno Guimarães, que lidera com quatro.

Antonio Nusa

Autor do gol que abriu a vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim na fase de 16avos, Nusa é a principal válvula de escape pelos lados do campo. O jovem atacante consolidou-se no cenário internacional após se destacar pelo RB Leipzig, da Alemanha.

O jovem Antonio Nusa é a principal arma de drible e arrancada pelos lados do campo (Foto: Paul Ellis / AFP)

Ele fechou o calendário europeu de clubes com 35 partidas disputadas, cinco gols marcados e quatro assistências, utilizando a velocidade como principal recurso para quebrar linhas defensivas.

Alexander Sorloth

Embora ainda não tenha balançado as redes nesta edição da Copa do Mundo, Sorloth é uma ameaça constante pelo alto e na presença de área. O camisa 7 da Noruega alternou entre a titularidade e o banco de reservas no Atlético de Madrid, mas manteve um rendimento estatístico alto.

Alexander Sorloth busca seu primeiro gol na Copa do Mundo após marcar 20 vezes pelo Atlético de Madrid na temporada europeia (Foto: Aric Becker / AFP)

O centroavante encerrou o ano pelo clube espanhol com 20 gols marcados. Sua presença física em campo costuma dividir a atenção dos zagueiros, abrindo espaços para as infiltrações de Haaland e dos pontas.

Julian Ryerson: a grande dúvida na lateral

Se o ataque vai completo, o corredor direito é uma incógnita. O lateral Julian Ryerson se machucou no confronto contra o Senegal, ainda na segunda rodada da fase de grupos, e, a princípio, está fora da partida contra o Brasil. O desfalque é pesado devido aos números recentes do atleta.

Julian Ryerson se recupera de lesão sofrida contra Senegal e deve desfalcar a equipe diante do Brasil (Foto: Justin Setterfield / Getty Images / AFP)

Pelo Borussia Dortmund, Ryerson disputou 42 jogos e distribuiu 18 assistências na temporada europeia. Foram 15 passes para gol apenas na Bundesliga, terminando como o vice-líder do fundamento na Alemanha, atrás somente do francês Michael Olise, do Bayern de Munique.

Quando Brasil e Noruega se enfrentam?

O Brasil enfrenta a Noruega no domingo, às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, valendo vaga nas quartas de final.

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