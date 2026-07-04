Estádio das oitavas guarda capítulos marcantes da história do Brasil MetLife já teve estreia e primeiro gol de Neymar e milésimo jogo da Seleção

O palco está longe de ser novidade para a Seleção Brasileira. Quando entrar em campo neste domingo (5), às 17h (de Brasília) para enfrentar a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, o Brasil voltará a atuar no MetLife Stadium, em Nova Jersey, carregando uma bagagem de lembranças que transformaram o estádio em um dos cenários mais marcantes da história recente da equipe nacional.

Será a segunda apresentação do time de Carlo Ancelotti no local durante este Mundial. Na estreia da competição, o Brasil ficou no empate por 1 a 1 com Marrocos, em uma partida equilibrada. Vini Jr, em jogada individual, fez um golaço para o Brasil. Agora, o estádio recebe um confronto de mata-mata, com a equipe brasileira buscando uma vaga nas quartas de final.

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Mas a relação entre Brasil e MetLife começou muito antes desta Copa. Ao longo dos últimos 16 anos, o estádio foi palco de estreias, recordes, partidas históricas e até capítulos inesquecíveis envolvendo alguns dos maiores nomes da Seleção.

Foi justamente ali que nasceu uma das trajetórias mais importantes da história do futebol brasileiro. Em agosto de 2010, um jovem de apenas 18 anos fazia sua primeira partida com a camisa amarela. Neymar precisou de poucos minutos para mostrar que seria diferente. Contra os Estados Unidos, marcou de cabeça o primeiro dos 79 gols que o transformariam no maior artilheiro da história da Seleção Brasileira. Naquela noite, Alexandre Pato completou a vitória por 2 a 0, mas o grande protagonista era o atacante que iniciava uma caminhada histórica.

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Dois anos depois, em junho de 2012, o MetLife recebeu um dos amistosos de preparação para os Jogos Olímpicos de Londres. Com uma equipe recheada de jovens talentos, o Brasil enfrentou a Argentina em um clássico eletrizante. Apesar dos gols de Rômulo, Oscar e Hulk, a Seleção acabou derrotada por 4 a 3. O grande nome da partida foi Lionel Messi, autor de três gols em uma atuação memorável.

Ainda em 2012, o estádio entrou definitivamente para os livros da história da Seleção. Em novembro, recebeu o milésimo jogo do Brasil desde sua fundação. O adversário foi a Colômbia, e a partida terminou empatada em 1 a 1. Mais uma vez, Neymar deixou sua marca, reforçando a conexão especial que construiu com o palco em Nova Jersey.

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O retorno aconteceu em setembro de 2014, poucos meses após a traumática Copa do Mundo disputada no Brasil. Já sob um novo ciclo, a Seleção encontrou no MetLife o cenário ideal para iniciar a reconstrução. Diante do Equador, venceu por 1 a 0 com gol de Willian, conquistando o primeiro triunfo depois do Mundial.

A última visita antes desta Copa aconteceu em 2018. Novamente diante dos Estados Unidos, o Brasil venceu por 2 a 0, com gols de Roberto Firmino e Neymar. A partida também marcou o início da trajetória de dois jogadores que se tornariam nomes frequentes nas convocações: Lucas Paquetá e Richarlison fizeram suas estreias com a camisa da Seleção naquele amistoso.

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Agora, o MetLife Stadium abre novamente suas portas para o Brasil. Depois de um empate na estreia desta Copa, o estádio recebe um duelo de peso, desta vez sem margem para erro. Entre recordes, estreias, grandes atuações e momentos históricos, o palco já testemunhou alguns dos capítulos mais importantes da trajetória recente da Seleção Brasileira. Resta saber se, neste domingo, ganhará mais uma página especial para sua história: a da classificação brasileira para as quartas de final do Mundial.

Paquetá entra em campo e faz a sua estreia pela Seleção (Foto: Divulgação CBF)

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