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Qual jogo da Copa do Mundo vai passar na Globo hoje (5)?

Emissora exibirá somente um jogo neste domingo (5)

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
05/07/2026 06:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Everaldo Marques é o principal narrador da Globo na Copa (Foto: Reprodução/Instagram)
Everaldo Marques é o principal narrador da Globo na Copa (Foto: Reprodução/Instagram)

Os jogos da Copa do Mundo de 2026 seguem a todo vapor na Globo. Nesta sexta-feira (3), o canal transmitirá somente um jogo do torneio. O duelo marcado para ser exibido pela emissora será o confronto decisivo entre Brasil e Noruega, às 17h (de Brasília).

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    • O confronto é válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O vencedor do jogo terá que enfrentar o classificado entre Inglaterra e México.

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    Qual a equipe da Globo para o jogo de domingo (5)

    A transmissão de Brasil x Noruega na TV Globo terá narração de Everaldo Marques, com comentários de Ana Thaís Matos, Denílson, Júnior e a ex-jogadora Cristiane.

  • Vinicius Jr. atuando com a camisa da Seleção Brasileira (lado esquerdo) e Haaland vestindo a camisa da Noruega (lado direito).

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    O time de comentaristas da emissora para esta Copa do Mundo é amplo, contando com nomes como Júnior, Denílson, Ana Thaís Matos, Caio Ribeiro e Roger Flores.

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    Elenco do grupo Globo para transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)
    Elenco do grupo Globo para transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)

    Quem será escolhido entre Danilo e Martinelli

    Um dos dois deve ocupar a vaga de Lucas Paquetá, que se lesionou no jogo com o Japão e dificilmente volta para a Copa do Mundo. A escolha por Danilo Santos seria a mais óbvia para manter o mesmo estilo de jogo que a Seleção tem apresentado nos últimos jogos, mas Gabriel Martinelli surge como uma opção mais ofensiva. Ederson corre por fora.

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    O grande destaque segue sendo Lionel Messi, que chegou ao torneio em alta e manteve sequência de gols, sendo decisivo em mais de uma partida. Além dele, o elenco teve boas rotações e participação de diferentes nomes ao longo dos jogos, mantendo o nível coletivo.

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