Qual jogo da Copa do Mundo vai passar na Globo hoje (5)?
Emissora exibirá somente um jogo neste domingo (5)
Os jogos da Copa do Mundo de 2026 seguem a todo vapor na Globo. Nesta sexta-feira (3), o canal transmitirá somente um jogo do torneio. O duelo marcado para ser exibido pela emissora será o confronto decisivo entre Brasil e Noruega, às 17h (de Brasília).
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O confronto é válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O vencedor do jogo terá que enfrentar o classificado entre Inglaterra e México.
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Qual a equipe da Globo para o jogo de domingo (5)
A transmissão de Brasil x Noruega na TV Globo terá narração de Everaldo Marques, com comentários de Ana Thaís Matos, Denílson, Júnior e a ex-jogadora Cristiane.
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O time de comentaristas da emissora para esta Copa do Mundo é amplo, contando com nomes como Júnior, Denílson, Ana Thaís Matos, Caio Ribeiro e Roger Flores.
Quem será escolhido entre Danilo e Martinelli
Um dos dois deve ocupar a vaga de Lucas Paquetá, que se lesionou no jogo com o Japão e dificilmente volta para a Copa do Mundo. A escolha por Danilo Santos seria a mais óbvia para manter o mesmo estilo de jogo que a Seleção tem apresentado nos últimos jogos, mas Gabriel Martinelli surge como uma opção mais ofensiva. Ederson corre por fora.
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O grande destaque segue sendo Lionel Messi, que chegou ao torneio em alta e manteve sequência de gols, sendo decisivo em mais de uma partida. Além dele, o elenco teve boas rotações e participação de diferentes nomes ao longo dos jogos, mantendo o nível coletivo.
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