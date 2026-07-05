Paraguai tentou tirar Mbappé do sério, mas plano só fortaleceu a França para sequência na Copa do Mundo
Jogador decidiu a partida e mostrou que a equipe pode se adaptar a diferentes adversidades nos jogos
A vitória da França sobre o Paraguai, por 1 a 0, nas oitavas de final da Copa do Mundo, não foi marcada apenas pelo gol decisivo de Mbappé. O jogo também teve um duelo psicológico constante. Os paraguaios tentaram de várias formas tirar os franceses do controle emocional, com o camisa 10 como alvo principal.
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Na véspera da partida, integrantes da delegação paraguaia chegaram a dizer que esperavam uma postura mais dura dos franceses. Dentro de campo, porém, quem abusou do contato foi a equipe sul-americana. O Paraguai jogou no limite entre agressividade, provocação e entradas fortes, tentando transformar o jogo em um ambiente desconfortável para os Bleus.
Mbappé virou alvo
Mbappé recebeu atenção especial dos paraguaios. O capitão francês foi provocado em paralisações, sofreu contatos duros e se viu cercado em diferentes momentos da partida. A ideia era clara: tentar fazer o camisa 10 perder a cabeça.
Um dos lances mais citados aconteceu ainda no primeiro tempo, quando Matías Galarza atingiu o braço de Mbappé em uma disputa. O árbitro não marcou falta. Em outras situações, jogadores paraguaios usaram empurrões, palavras ao ouvido e quedas exageradas para tentar influenciar o clima do jogo.
Apesar disso, Mbappé não saiu da partida. Reclamou, discutiu em alguns momentos, mas manteve a frieza quando a França mais precisou. No segundo tempo, bateu o pênalti da classificação e colocou os Bleus nas quartas.
Arbitragem deixou o jogo correr
A postura do árbitro Ilgiz Tantashev, do Uzbequistão, também pesou no clima da partida. O juiz permitiu muitos contatos e não puniu algumas entradas paraguaias. Curiosamente, os cartões amarelos da partida ficaram concentrados nos franceses, como Barcola, Koné e Olise.
A França percebeu cedo que não teria muitas faltas a favor. Por isso, os jogadores tentaram conversar com a arbitragem nas paralisações, mas sem grande efeito. A resposta principal precisou vir no comportamento: não cair na armadilha.
Houve momentos de tensão, especialmente em duas confusões durante o jogo. Em uma delas, na pausa para hidratação, Didier Deschamps chegou a repreender seus próprios jogadores, que começavam a responder às provocações paraguaias.
O técnico também precisou separar atletas franceses quando Mbappé foi cercado por jogadores do Paraguai. A preocupação era evitar uma reação exagerada que pudesse custar cartão ou até uma expulsão em um jogo de mata-mata.
Depois da partida, Mbappé resumiu o espírito da classificação. O capitão afirmou que o Paraguai esperava uma França preocupada apenas em jogar bonito, mas encontrou uma equipe disposta a competir também no lado mais duro do jogo.
— Se for preciso colocar as mãos na merda, a gente coloca. Eles pensaram que chegaríamos de smoking. Nós sabemos fazer tudo. Nós pegamos eles — afirmou Mbappé.
A França não encantou, mas mostrou outra virtude importante em Copa do Mundo: maturidade. Contra um adversário físico, provocador e fechado, os Bleus não brilharam com a bola, mas souberam sofrer, controlar os nervos e garantir vaga nas quartas de final.
França agora encara o Marrocos
Com a vitória, a França avançou para enfrentar o Marrocos nas quartas de final. A seleção africana eliminou o Canadá mais cedo, com vitória por 3 a 0, e agora reencontra os Bleus em um duelo que promete grande carga emocional.
Mbappé também comentou a possibilidade de enfrentar Achraf Hakimi, seu amigo e ex-companheiro de PSG.
— Acho que ele já deve ter me mandado mensagem. Agora precisamos recuperar e focar no Marrocos. Sabemos que é uma grande equipe e estamos felizes por enfrentá-los. Vamos dar o nosso melhor para seguir nosso caminho — completou.
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