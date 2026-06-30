Atenção, Brasil! Haaland tem números assustadores pela Noruega; veja Camisa 9 tem mais gols do que jogos pela seleção

Em norueguês, a palavra artilheiro tem nome e sobrenome: Erling Haaland. Rival do Brasil no domingo, nas oitavas de final da Copa do Mundo, o camisa 9 escandinavo, aos 25 anos, tem mais gols do que jogos pela seleção de seu país: 60 a 53. O último deles foi o da vitória sobre a Costa do Marfim, nesta terça-feira.

continua após a publicidade

➡️Paquetá joga contra a Noruega? Veja a situação do meia do Brasil

➡️Haaland diz que chances da Noruega contra o Brasil 'são pequenas'

➡️ Simulador da Copa do Mundo: simule os confrontos do Mundial

Os números de Haaland pela Noruega são, de fato, impressionantes. O goleador balançou as redes adversárias em todos os 13 jogos oficiais desde a derrota para a Áustria, em outubro de 2024, por 5 a 1.

continua após a publicidade

Gráfico mostra números de Haaland pela seleção da Noruega

De lá pra cá, o vice-artilheiro da Copa do Mundo, com cinco gols, atrás apenas do argentino Lionel Messi, que tem seis, deixou sua marca diante de Eslovênia, Cazaquistão, Moldávia, Israel, Itália, Estônia, Iraque, Senegal e Costa do Marfim. Esses três últimos foram durante o Mundial, lembrando que o camisa 9 foi poupado da goleada por 4 a 1 para França, na última rodada da fase de grupos da Copa.

➡️Dê suas notas: Brasil arranca virada heróica contra Japão na Copa do Mundo

➡️ Brasil conquista primeira virada com Ancelotti

Desde a goleada para os austríacos, há quase dois anos, Haaland só não marcou nos empates nos amistosos contra Suíça, em março, e Marrocos, no início de maio.

continua após a publicidade

Não por acaso, o camisa 9 é o maior goleador da história da seleção do país, apesar de ter apenas 25 anos.

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.