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Atenção, Brasil! Haaland tem números assustadores pela Noruega; veja

Camisa 9 tem mais gols do que jogos pela seleção

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 18:56
Atualizado há 2 minutos
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Haaland em momento de concentração antes de um dos jogos da Copa do mundo
Haaland em momento de concentração antes de um dos jogos da Copa do mundo (Foto: Fifa/Divulgação)

Em norueguês, a palavra artilheiro tem nome e sobrenome: Erling Haaland. Rival do Brasil no domingo, nas oitavas de final da Copa do Mundo, o camisa 9 escandinavo, aos 25 anos, tem mais gols do que jogos pela seleção de seu país: 60 a 53. O último deles foi o da vitória sobre a Costa do Marfim, nesta terça-feira.

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    Os números de Haaland pela Noruega são, de fato, impressionantes. O goleador balançou as redes adversárias em todos os 13 jogos oficiais desde a derrota para a Áustria, em outubro de 2024, por 5 a 1.

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    Gráfico mostra números de Haaland pela seleção da Noruega
    Gráfico mostra números de Haaland pela seleção da Noruega

    De lá pra cá, o vice-artilheiro da Copa do Mundo, com cinco gols, atrás apenas do argentino Lionel Messi, que tem seis, deixou sua marca diante de Eslovênia, Cazaquistão, Moldávia, Israel, Itália, Estônia, Iraque, Senegal e Costa do Marfim. Esses três últimos foram durante o Mundial, lembrando que o camisa 9 foi poupado da goleada por 4 a 1 para França, na última rodada da fase de grupos da Copa.

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    Desde a goleada para os austríacos, há quase dois anos, Haaland só não marcou nos empates nos amistosos contra Suíça, em março, e Marrocos, no início de maio.

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    Não por acaso, o camisa 9 é o maior goleador da história da seleção do país, apesar de ter apenas 25 anos.

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